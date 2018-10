Velký předvolební průzkum: jak si strany věřily v boji o Senát? Tip Pirátů nevyšel, trefil se naopak Gazdík

Úspěch by pro nás byl, kdyby se podařilo obhájit současný senátorský mandát a přidat další dva až tři. Tak před volbami mluvil místopředseda KSČM a poslanec Stanislav Grospič. Komunisté však nakonec v boji o Senát propadli a poprvé v historii tak v horní komoře nezasednou. Server iROZHLAS.cz před senátními volbami oslovil zástupce všech sněmovních stran a hnutí a zjišťoval, jak vidí svoje šance. Kdo se trefil? Původní zpráva Praha 6:00 16. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pětadvacet senátorů zvolených ve druhém kole senátních voleb 2018 | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Komunisté v senátních volbách nasadili kandidáty ve všech 27 obvodech. Strana podle vyjádření Grospiče ovšem nejvíce sázela na dlouholetého senátora za Chomutov Václava Homolku. I na něj se redakce zároveň zaměřila v rámci inventury mezi končícími senátory. Ukázalo se, že patřil mezi největší absentéry a výrazně nevynikl ani v počtu zpravodajských tisků.

Homolka letos obhajoval funkci už potřetí, tentokrát však skončil už v prvním kole. V obvodu senátorský mandát v sobotu získal ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemysl Rabas (Senátor 21).

V druhém kole boje o Senát tak měli komunisté jediného zástupce, a to někdejší primátorku Havířova a poslankyni Miladu Halíkovou (za KSČM). I ta ale nakonec v duelu na Karvinsku s obhajujícím senátorem Petrem Víchou z ČSSD neuspěla - získala pouze 27,93 procenta hlasů.

Lidovci oslabili

Obhájit současné pozice a přidat pár křesel navíc, to byl odhad mluvčí KDU-ČSL Denisy Morgensteinové. Lidovci měli jeden mandát jistý už po první kole, když zlínský hejtman Jiří Čunek získal nadpoloviční většinu hlasů. V druhém kole pak měla strana hned čtyři želízka v ohni - šéfa partaje Pavla Bělobrádka, exministra Daniela Hermana a dva obhajující senátory.

Před finálními duely se tak začalo zároveň řešit, že by KDU-ČSL mohla mít v Senátu po volbách nejsilnější klub. V tom případě by měla strana nárok i na post předsedy horní komory, dokonce se o něj už přihlásil stávající senátor Václav Hampl.

Předvolební prognózu se ale lidovcům nakonec naplnit nepodařilo, strana totiž ve víkendovém klání přišla o jeden mandát a bude mít tak celkem 15 senátorů. Nakonec však vedle Čunka uspěl jen Patrik Kunčar na Zlínsku.

Lukrativní funkce v čele Senátu tak zřejmě připadne zástupci ODS či STAN, které nyní drží shodně 16 mandátů a jsou tak nejsilnějšími kluby. Záleží však ještě na tom, do jakých klubu se přiřadí zvolení nestraníci.

Podrobné výsledky senátních voleb můžete sledovat v naší speciální aplikaci.

Gazdík se trefil

V odhadu volebních výsledků se naopak trefil šéf hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. „Vzhledem k tomu, že mandát končí třem stávajícím senátorům, tak budeme za úspěch považovat 4 a více mandátů,“ řekl serveru iROZHLAS.cz před volbami.

Hnutí nakonec počet zdvojnásobilo – ke třem obhájeným přidalo další tři nové, a to včetně mandátu někdejšího prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, který uspěl podobně jako Čunek hned v prvním kole. V druhém kole měl přitom STAN celkem pět zástupců, uspěl tak ve všech případech.

ODS na dotazy i přes opakované výzvy nereagovala.

Tip Pirátů nevyšel

A jak si před volbami věřili Piráti? Do senátních voleb vyslali celkem 13 zástupců. Podle místopředsedy strany Mikuláše Ferjenčíka měla šanci uspět necelá polovina z nich. „Pokud by z nich byli alespoň tři zvoleni, byl by to úspěch,“ doplnil pro server iROZHLAS.cz.

Mandát za Piráty nakonec získal jen bývalý náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht, který se utkal na Praze 8 s lékařem Pavlem Dunglem (za TOP 09). Třeba obhajující senátor Libor Michálek, který vyšel z žebříčku redakce jako nejaktivnější z odchozích zákonodárců, prohrál v duelu na Praze 2 s někdejším prezidentským kandidátem Markem Hilšerem.

„Z kontaktní kampaně vyplynulo, že některé ženy, voličky, se opravdu rozhodují třeba pouze podle vizáže, takže proti tomu by se dalo asi těžko něco dělat,“ zdůvodnil mimo jiné Michálek, proč propadl.

To TOP 09 chtěla původně vyjít ze senátních voleb se ziskem tří mandátů, už v druhém kole ale bylo jasné, že se jí to nepovede. Ve finálních duelech měla jen dva zástupce, uspěl nakonec jen Herbert Pavera v Opavě.

Propad ČSSD

Pro ČSSD senátní volby - a o týden dříve i ty komunální - skončily debaklem. Sám šéf strany Jan Hamáček, když odhadoval pro redakci jejich výsledek, byl už předem skeptický.

„Do voleb o třetinu křesel v Senátu vyslala ČSSD celkem 23 kandidátů. Neočekávám, že volby do horní komory parlamentu budou mít podobu slavné oranžové tsunami. Ale zároveň věřím, že ČSSD stále má svoje voliče a získává postupně nové.“

Sociální demokraté obhajovali 13 křesel. V druhém kole volby měli pět zástupců, finální duel ale vyhrál jen jediný, a to šéf senátorů ČSSD a dosavadní bohumínský starosta Petr Vícha.

ANO a obhajoba roku 2014

Jedině posílit v senátních volbách mohlo ANO, které neobhajovalo žádné křeslo. Manažer hnutí Jan Richter před volbami redakci řekl, že by byl spokojený se ziskem alespoň tří mandátů. „Rádi bychom ve 100 procentech druhé kolo, pokud získáme třetinu budu spokojený,“ uvedl.

Do boje vyslalo hnutí ANO celkem 22 kandidátů, do druhé kola se dostalo hned deset zástupců. Nakonec mandát získal jen na Šumpersku ředitel nestátní neziskové organizace Miroslav Adámek.

Hnutí SPD Tomia Okamura pak do senátních voleb nasadilo 27 kandidátů, mělo tedy zástupce ve všech obvodech. Podobně jako hnutí ANO mohlo ve volbě jedině získat. „Jakýkoliv získaný mandát, bude pro SPD úspěchem,“ řekla redakci mluvčí Michaela Dolenská. Do finálního duelu se však žádný zástupce hnutí neprobojoval.