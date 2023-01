VOLEBNÍ VYSVĚTLOVNA II: Jak postupovat, pokud voliči neobdrží hlasovací lístky a kdy je hlas neplatný?

V pátek začíná první kolo prezidentských voleb. Volební místnosti se otevřou od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00. Nejpozději v úterý by voliči měli ve svých schránkách najít hlasovací lístky. Jak s nimi u voleb správně zacházet? A co dělat, pokud lístky vůbec nedorazí? Radiožurnál opět přináší praktické rady k volbám. VOLEBNÍ VYSVĚTLOVNA Praha 7:00 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlasování v prezidentských volbách patří mezi nejjednodušší. Každý kandidát má jeden hlasovací lístek se svým číslem | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

V modré obálce přijde každému oprávněnému voliči devět hlasovacích lístků se jmény devíti kandidátů. Jeden z nich je už ale neplatný, kandidatury se vzdal Josef Středula. Pokud tedy volič jeho lístek do urny vhodí, hlas propadne.

Ve výjimečných případech se ale může stát, že voliči hlasovací lístky nedostanou. Jak v takové situaci postupovat?

„Pokud jsem hlasovací lístky neobdržel domů, mohu se obrátit na svůj obecní úřad, který by mi je měl vydat, popřípadě je dostanu ve volební místnosti. Zároveň je možné se podívat na internetové stránky ministerstva vnitra, kde jsou zveřejněny náhledy hlasovacích lístků a je tam možné se seznámit s tím, kdo kandiduje a jaké hlasovací lístky budou používány,“ vysvětluje náměstek ministra vnitra Petr Vokáč.

Samotné hlasování v prezidentských volbách patří mezi nejjednodušší. Každý kandidát má totiž jeden hlasovací lístek se svým číslem. Za plentou ve volební místnosti tak volič vybere pouze lístek se jménem uchazeče o funkci hlavy státu, kterého chcete podpořit, a lístek už nijak neupravuje.

Neplatnost hlasů

Hlasovací lístek musí oprávnění voliči vložit do úřední obálky s kulatým razítkem, kterou dostanou až ve volební místnosti. Barva obálky je stejná jako u hlasovacích lístků, tedy šedá. V jakém případě je ale hlas neplatný?

„Neplatnost hlasovacího lístku je daná v případě, že by byl přetržený, popřípadě pokud by nebyl do urny vhozen v úřední obálce. Jakékoli další úpravy hlasovacího lístku, například poznámky, malůvky a podobně, nemají význam a nepřihlíží se k nim. Nezpůsobí ani neplatnost hlasovacího lístku,“ doplnil Vokáč.

Obálku s hlasovacím lístkem volič před komisí vhodí do volební urny. Členové komise začnou sčítat hlasy v sobotu po 14.00, kdy se uzavřou volební místnosti.

V případě druhého kola, které by se konalo čtrnáct dnů po tom prvním, už voliči hlasovací lístky do schránek nedostanou. K dispozici budou přímo u komise ve volební místnosti.