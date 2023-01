VOLEBNÍ VYSVĚTLOVNA IV: Jaká pravidla musí volič dodržovat ve volební místnosti a jak postupovat?

Již v pátek ve 14.00 se otevřou volební místnosti a Česko bude potřetí v historii vybírat přímou volbou prezidenta. Co ale ve volební místnosti dělat, co nezapomenout a jak při volbě postupovat? To poradí seriál Radiožurnálu. Volební vysvětlovna Praha 7:30 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby do poslanecké sněmovny 2021 | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Kam jít volit, zjistíte buď na úřední desce obecního úřadu nebo vám adresa volební místnosti přišla v obálce s hlasovacími lístky. Než vyrazíte odevzdat svůj hlas, nezapomeňte si s sebou vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Svou totožnost prokážete před volební komisí ve volební místnosti.

„Okrsková volební komise ověří, jestli jsem v seznamu voličů pro daný volební okrsek a vydá mi takzvanou úřední obálku. Popřípadě, pokud o to budu mít zájem, mi může vydat i sadu hlasovacích lístků,“ popisuje náměstek ministra vnitra Petr Vokáč.

Pokud volíte jinde než v místě svého trvalého bydliště, nezapomeňte si s sebou vzít také voličský průkaz. A to i v případě, že se nakonec přece jenom rozhodnete hlasovat ve svém volebním okrsku. Jinak by vám totiž komise hlasovat neumožnila.

Doprovod za plentu?

Ve volební místnosti musíte vždy hlasovat za plentou. „V tomto případě je to jednoduché, hlasovací lístky jsou tištěny pro každého kandidáta zvlášť. Žádným způsobem se neupravují. Za plentou tedy vyberu jeden hlasovací lístek, dám ho do šedé obálky a následně jdu k takzvané urně, kam vhodím svůj hlas,“ dodává Vokáč.

Za plentu musíte jít hlasovat sami. Existuje ale výjimka, týká se situací, kdy máte zdravotní potíže nebo nemůžete číst a psát. Pak může za plentu s vámi jít i jiný volič.

„V takovém případě si mohou lidé za plentu vzít asistující osobu, která jim pomůže s vložením hlasovacího lístku do obálky, popřípadě i s vhozením obálky do urny,“ vysvětluje Vokáč.

V prezidentských volbách může volit každý svéprávný občan České republiky, kterému je alespoň druhý den hlasování osmnáct let. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.