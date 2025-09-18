Voliči hodnotili počínání sněmovních stran. Nejlepší známku dostaly ANO a SPD, nejhorší Piráti

Hnutí ANO a SPD dostaly od svých voličů z roku 2021 nejlepší zámku za sněmovní práci v letech 2021–2025. Obě strany za celkové působení při hodnocení jako ve škole odměnili dvojkou. Vládní Spolu a STAN a s nimi i Piráti jsou na tom zhruba o stupeň hůře. Koalici Spolu její podporovatelé nejvíce vyčítají komunikaci, Starostům i Pirátům pak naplňování programu, vyplývá z průzkumu agentury NMS.

Voliči vystavili vysvědčení svým sněmovním stranám

Nejlepší práci podle voličů v končícím volebním období odvedla sněmovní opoziční hnutí ANO a SPD, v celkovém hodnocení dostaly obě známku 2,0.

„Tyto dvě strany měly v uplynulých čtyřech letech v opozici o něco jednodušší pozici – zejména při začátku války na Ukrajině, tak při ekonomické krizi, která následovala,“ vysvětluje politická analytička agentury NMS Tereza Friedrichová.

Hnutí ANO si dle svých voličů z roku 2021 v tomto období nejlépe vedlo v komunikaci s voliči (známka 1,7). Tomio Okamura si u voličů SPD vysloužil v kategorii hodnocení lídra známku 1,9. Předseda a lídr ANO Andrej Babiš u svých podporovatelů skóroval stejně.

Vládní strany a Piráti byli svými voliči hodnoceni o něco hůře. Nejlépe se s celkovým hodnocením 2,7 umístilo vedení Spolu, přičemž voliči koalice nejlépe hodnotí práci premiéra a volebního lídra Petra Fialy (ODS), také známkou 2,7. Naopak nejhůře (3,1) známkují komunikaci koalice s voliči.

Jakou známku byste dali straně za poslední 4 roky ve Sněmovně?
Voliči dané strany z roku 2021 Celkové hodnocení Hodnocení lídra Komunikace s voliči Naplňování programu
ANO 2,0 1,9 1,7 2,0
SPD 2,0 1,9 2,0 2,4
STAN 3,0 3,0 2,9 3,2
Spolu 2,7 2,7 3,1 3,0
Piráti 3,1 3,0 2,9 3,2

Starostové si od voličů koalice PirSTAN z roku 2021 vysloužili za toto volební období známku 3. Piráti dopadli takřka stejně, jejich celkové hodnocení je 3,1.

Jak u Starostů, tak Pirátů hodnotili jejich voliči z minulých sněmovních voleb nejlépe komunikaci a nejhůře naplňování programu.

„Vládní strany, které nesou za chod státu odpovědnost, dostaly o něco horší hodnocení. Voliči Spolu, STAN i Pirátů politiku také o něco více sledují, a proto k vládě mohou mít kritičtější postoje. Zároveň ale vnímají, že vláda jako celek neodvedla tak dobrou práci, jak podle nich v daných podmínkách mohla,“ doplňuje analytička NMS.

„Nejspokojenější se současnou vládou je segment voličů, pro které jsou spíše než ekonomická témata důležitá převážně ta liberální – potěšilo je prozápadní směřování země, podpora Ukrajiny i obrana demokracie, tj. témata, která se současné vládě dařila komunikovat,“ dodává Friedrichová.

Sběr dat probíhal ve dnech od 1. do 7. září 2025. Vzorek je reprezentativní pro populaci České republiky ve věku 18 let a více. Výzkumu se zúčastnilo 1002 respondentů.

