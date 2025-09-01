Přestože z jednotlivých průzkumů to tak nemusí vypadat, „vládní“ tábor je v horší situaci než před sněmovními volbami 2021. Šance tohoto bloku zatím hatí zejména koalice Spolu, která plánuje během září napnout všechny síly a získat zpět podporovatele, které za čtyři roky poztrácela. V cestě jí stojí mimořádně mobilizovaní radikální voliči i opozice, která se poučila z minulých chyb.
Hnutí ANO s 31 procenty ve vedení, se ztrátou zhruba deseti procentních bodů druhá koalice Spolu, Piráti se Starosty dohromady s necelými 19 procenty, hnutí SPD s 11procentní podporou a komunisté lehce nad pěti procenty.
Jako kdyby volební model STEM z minulého víkendu po přesně čtyřech letech vypadl z časové kapsle. V srpnu 2021 totiž ukazoval takřka stejný obrázek.
Vládní politici mohou skrze srovnání těchto dvou šetření své voliče burcovat, že není nic ztraceno. Při bližším ohledání je ale „vládní“ tábor ve složení koalice Spolu, STAN a Piráti se Zelenými v o hodně horší situaci než před čtyřmi lety.
1/2 Tohle je mimořádně zajímavé srovnání. Stejná agentura: STEM, stejná vzdálenost od voleb: srpen 2021 resp. srpen 2025. Všichni jsou prakticky na stejných hodnotách jako tehdy, jen komunisti v součtu se socdem neměli dnešních 7 %, ale 10 %. pic.twitter.com/tu8yfpXjMy
Aktuálně má tento blok v průzkumech stabilně 40 procent. V posledním modelu Ipsos například 40,5, ale u NMS Market Research například jen 38,2 procenta.
To by na sněmovní většinu nestačilo ani za předpokladu, že by propadlo takové množství hlasů jako v roce 2021. Jen ANO a SPD mají dohromady jasně větší podporu než bývalá pětikoalice dohromady. V srpnovém modelu Kantar CZ je to sice „jen“ 43,5 procenta, například u Medianu ale dokonce 47 procent.
Po připočtení Stačilo!, které se od spojení se SOCDEM pohybuje stabilně nad pětiprocentní hranicí, už se dostáváme v součtu nad 50 procent podpory v celé populaci. A to má tento opoziční tábor v záloze ještě Motoristy sobě a Přísahu, toho času pod pěti procenty.
Opozice se poučila
Minulé vítězství koalic Spolu a PirSTAN bylo částečně dílem náhody a příhodného propadnutí velkého množství hlasů pro subjekty, které se do Sněmovny nedostaly.
Opoziční tábor má tudíž obří rezervy, odkud může brát. V roce 2021 zůstala pod pěti procenty Přísaha (4,7), ČSSD/SOCDEM (4,6), KSČM (3,6), Trikolora Svobodní Soukromníci (2,7), Volný blok (1,3) a další. Dohromady jde o rezervoár zhruba 18 procent opozičních voličů.
Tuto chybu už politici znovu neudělali. SPD se spojila s Trikolorou, PRO a Svobodnými a pohybuje se v průzkumech zhruba o 3–5 procentních bodů výš, než kolik získala před čtyřmi lety (9,6).
Komunisté pod hlavičku Stačilo! přijali i SOCDEM a jejich aktuální preference se velmi blíží součtu KSČM a ČSSD z roku 2021 (8,2).
„Po zkušenosti z roku 2021 se opozici podařilo velmi dobře sdružit do koalic či pseudokoalic. Vypadá to, že se situace s milionem propadlých hlasů nebude opakovat,“ očekává analytička agentury NMS Market Research Tereza Friedrichová.
Od minule navíc vyrostla i podpora hnutí ANO, které má díky voličským překryvům šanci sbírat ode všech opozičních subjektů. Aktuálně má zhruba 32–34 procent, což je výrazné posílení o 5–7 procentních bodů oproti zisku z roku 2021 (27,1).
Kam šli voliči Spolu?
Starostové a Piráti dosahují v součtu více, než kolik získali před čtyřmi lety. Aktuálně se dohromady pohybují zhruba na 18–20 procentech oproti zisku z voleb 2021 (15,6).
Oproti velkému opozičnímu rezervoáru, který minule skončil pod pěti procenty, by si mohli sáhnout dost možná jen na 0,99 procenta hlasů, které získali Zelení. Ti se ale nyní nakonec domluvili s Piráty a jdou do voleb na jejich kandidátkách.
Hlavním důvodem, proč do posledních týdnů kampaně vstupuje voličský svět bývalé vládní pětikoalice jako outsider, jsou ztráty koalice Spolu.
Ta se proti minulým volbám pohybuje o 7–9 procentních bodů svým pod výsledkem z roku 2021, kdy se díky mocnému finiši nakonec vyšplhala na 27,8 procenta hlasů. Prakticky hned po volbách ale Spolu začalo konstantně ztrácet. Od začátku letošního roku sice začalo pomalu stoupat ze dna, to ale zastavila bitcoinová kauza, od jejíhož vypuknutí Spolu stagnuje kolem 20 procent.
Odliv od Spolu tekl různými směry. Dle dat agentury Median odešly 2–3 procentní body do nerozhodnutých a další 2–3 procentní body do kategorie těch, kteří dnes jasně deklarují, že k volbám nepřijdou.
„Z těch zhruba osmi procentních bodů, které Spolu od voleb 2021 postrádá, tvoří 4–5 procentních bodů lidé, kteří nejsou motivovaní znovu jít volit a jsou dnes v nevoličích a nerozhodnutých,“ potvrzuje analytik Martin Kratochvíl ze STEM.
Přesvědčit tuto skupinu je tak hlavní úkol Spolu pro zbytek kampaně. „Je to ta nejbližší možná skupina, kterou může koalice oslovit,“ doplňuje Kratochvíl.
I v datech agentury PAQ Research je vidět, jak část vládních voličů přechází do skupiny nevoličů. Ať už kvůli zklamání z vládnutí nebo nepřesvědčivé nabídky opozice. „Lidé hodně přechází kvůli své ekonomické situaci. Řada těch, kteří si v posledních čtyřech letech pohoršili, třeba nepůjdou volit, i když by dle svých preferencí jinak volili některou z vládních stran, jsou ale zklamaní obecně z politiky,“ popisuje Daniel Prokop z PAQ.
Pokud se dle něj ale vládě ještě v posledních týdnech podaří u části těchto voličů vzbudit důvěru v to, že se ekonomická situace může zlepšit, a prodat jim erudici v této oblasti, mohou část těchto ztrát smazat.
Další voliči, které Spolu zklamalo, se k volbám chystají. Rozprchli se ale jak k názorově blízkým Starostům nebo Pirátům, tak ke konkurenčnímu ANO či Motoristům.
Dle Medianu odešly od Spolu ke Starostům 3–4 procentní body voličů, ty teď tvoří zhruba dvě pětiny současné podpory STAN.
K opozici, zejména k ANO, ztratila koalice Spolu dle dat STEM zhruba 2–4 procentní body prakticky ihned po minulých volbách. „Přesunuly se už v letech 2022 a 2023 v důsledku všech krizí, kterým tehdy vláda čelila. Tyto dveře už jsou ale zřejmě zavřené, proto už teď v aktuálních překryvech takové voliče takřka nevidíme,“ popsal Kratochvíl ze STEM.
I když to v celkovém obrázku mohou být zanedbatelná čísla, minulé volby rozhodlo pár desítek tisíc hlasů kolem pětiprocentní hranice.
Zatímco před čtyřmi lety byl výrazněji mobilizovaný elektorát koalic Spolu a PirSTAN, letos je to naopak.
Hlavní letošní úlohou pro opoziční lídry bylo zejména dovést opoziční excitaci z loňských evropských a krajských voleb až do těch sněmovních, což se jim dle dat daří. Což je tedy pro dnešní „vládní“ tábor další špatná zpráva.
Jako snazší se ukazuje mobilizace proti vládě než pro ni. V roce 2021 proti Babišově, letos proti Fialově kabinetu.
„Vždy se nakonec může stát něco, co situaci překlopí, ale srovnání s rokem 2021 v mnoha aspektech nesedí. Tehdy byla protibabišovská část společnosti aktivizovaná velkými protesty Milionu chvilek pro demokracii a osm let byla v opozici, takže se z tohoto tábora podařilo mobilizovat extrémně velké množství voličů. To teď nevidíme a vláda je navíc nepopulární, takže ani nemá mobilizační potenciál,“ upozorňuje analytička NMS Friedrichová.
Češi už říjnové sněmovní volby vyhlíží, modelovaná volební účast už se u relevantních výzkumných agentur sdružených v SIMAR začíná blížit účasti z minulých voleb. Před čtyřmi lety přišlo 65,4 procenta Čechů, což byl oproti roku 2017 nárůst téměř o pět procentních bodů.
volební účast
STEM srpen: 64 %
Kantar CZ červen: 64 %
Ipsos červenec: 63 %
NMS srpen: 61,8 %
Median červenec: 59 %
Přijdou?
Od deklarace vůle jít volit je to ale do samotné volební místnosti a za plentu často poměrně daleká a nejistá cesta.
Například SPD měla typicky problém s motivováním svých příznivců, aby k volbám skutečně přišli. „Neměli tak vysokou disciplínu, neprošli tolika volbami nebo tolik nevěří celému systému,“ vyjmenovává Kratochvíl ze STEM.
„Velkou otázkou je, zda tomuto táboru, který je mnohem hůře mobilizovatelný, to nadšení jít volit vydrží. Velká část podporovatelů radikálních stran jako SPD nebo Stačilo! jsou tzv. low propensity voters, kteří nejsou tak vycvičení k tomu chodit pravidelně k volbám,“ upozorňuje politoložka Petra Guasti.
Letos se přitom analytici výzkumných agentur shodují, že právě podporovatelé SPD patří k těm nejmotivovanějším. Okamurovo hnutí jejich angažovanost dmýchá například výpady proti Ukrajincům, migrantům nebo Evropské unii.
„Pozorujeme zajímavou věc, která od minulých voleb ještě nabyla na síle, že voliči antisystémových stran, což byli v minulosti často ti, kteří úplně nevěděli, jestli k volbám přijdou, jsou teď extrémně mobilizovaní. Volební účast napříč potenciálními voliči opozičních stran je velmi vysoká a je i vyšší než přesvědčení potenciálních voličů vládních stran,“ doplňuje Friedrichová.
Zářijový sprint
Zejména hlavní vládní síla, koalice Spolu, chce využít poslední týdny do voleb k aktivizaci a mobilizaci svých podporovatelů a ideálně zopakovat perfektně načasovaný finiš kampaně z roku 2021. Po čtyřech letech ve vládě je to ale úplně jiná disciplína.
Dle dat NMS přitom přes léto koalice Spolu nebyla ve vůbec dobré formě, agentura dokonce zaznamenala propad deklarované volební účasti podporovatelů Spolu.
„Mezi důvody může kromě bitcoinové kauzy patřit i méně viditelná kampaň koalice Spolu v létě. Je tak možné, že v zářijové kampani místo masivní mobilizace bude koalice zpět získávat voliče ztracené přes léto,“ vysvětluje analytička NMS Friedrichová.
Spolu se chystá vložit všechny síly do kampaně v posledním měsíci, v plánu mají stovky setkání na náměstích, nádražích i různých jiných akcích. Klíčový důraz bude na premiéra Petra Fialu (ODS, kandiduje jako lídr jihomoravské kandidátky Spolu), který má dle kalendáře akcí naplánovány na září bezmála čtyři desítky setkání s voliči.
„Klíčový prvek kampaně je to, aby gradovala,“ říká 1. místopředseda ODS a moravskoslezský lídr Spolu Zbyněk Stanjura, který má opět jako před čtyřmi lety co do kampaně klíčové slovo, vede totiž volební štáb celé koalice.
V kontrastu s tím favorit voleb, hnutí ANO Andreje Babiše, jede kampaň prakticky celé volební období a od jara přidává na intenzitě. Na svých stránkách mají ale menší počet akcí a ještě je ani nemají rozplánované do konce kampaně, jako to je vidět u Spolu.
Ti nejmladší
Vládní tábor se ale upínal ještě ke dvěma skupinám voličů, které nejsou ve volebních modelech na první pohled vidět.
Mimo zmíněné dva voličské tábory se pohybuje skupina prvovoličů a obecně mladých voličů, kteří ještě nemusí být nutně rozřazení.
V roce 2021 byli mladí jednou z klíčových demografických skupin pro vítězství koalic Spolu (31 procent) a PirSTAN (33). Volily je tehdy dvě třetiny voličů ve věku 18–34 let, jak vyplývá z povolební analýzy PAQ Research.
„Nejmladší voličská skupina je jeden z posledních zdrojů změny pro výsledek voleb. Zejména prvovoliči, ale obecně lidé do 30 let. Část z nich si bude ve sněmovních volbách vybírat poprvé, nemají ještě k partajím takový vztah, i proto u nich vidíme větší přesuny – a na rozdíl od starších i napříč voličskými bloky,“ upozorňuje Kratochvíl ze STEM.
Jde navíc o populačně poměrně silné ročníky, od voleb 2021 dospělo 400 tisíc lidí. Při účasti blížící se minulým volbám jde o zhruba čtvrt milionu prvovoličů, což odpovídá pěti procentům všech voličů.
„I proto se letos téměř všechny strany na obou stranách spektra na mladé zaměřují a snaží se je odchytit na tom pomyslném rozcestí mezi oběma tábory, protože to jsou jediné dodatečné hlasy k dispozici,“ popisuje Petra Guasti.
Zde se vládnímu táboru daří a zřejmě zde bude lovit více než opozice. Dle červencových čísel STEM u věkové kategorie 18–29 let vede koalice Spolu a společně s Piráty a Starosty zde má podporu 52 procent, zatímco ANO s SPD a Stačilo! jen 35 procent. Jde ale zároveň i o nejsilnější skupinu pro Motoristy, které by volilo 10 procent mladých, převážně pak mužů.
Rostoucí podpora Pirátů se kromě spojení se Zelenými dá přičíst i zřetelnému návratu voličské podpory mezi nejmladšími, kde Piráti koncem minulého roku ztratili pozice ve prospěch hnutí STAN. V posledních měsících se od Starostů nejmladší voliči zase začínají přesouvat zpátky k Pirátům.
Poměrně výrazně v této kategorii vyrostlo ale i hnutí ANO, které by volila pětina mladých. „Oproti stavu například před rokem v této věkové skupině vnímáme zřetelný nárůst – dokonce zdvojnásobení – podpory pro ANO, kterému zafungovala tiktoková kampaň, připomněli se tam, že vůbec existují a ukázali svůj program, který může oslovovat i některé mladé,“ říká Kratochvíl ze STEM.
Dle něj může růst v této skupině pro ANO dělat od minulých voleb zhruba 2–3 procentní body podpory.
Korespondenční volba
Kde naopak vládní koalice vyhlížela spásu a již dnes víme, že nepřijde, jsou hlasy ze zahraničí.
Mnozí vládní politici doufali, že by se mohl díky nově zavedené možnosti volit korespondenčně zvýšit počet voličů ze zahraničí na 100 tisíc a případně i výše, nejblíže realitě byl nakonec Marek Benda (ODS, kandiduje ve volbách).
Letos se do zvláštních voličských seznamů zapsalo 24 tisíc Čechů žijících v zahraničí, což je hluboko pod odhadem ministerstva zahraničí. Dá se očekávat, že v součtu by mohlo přijít ze zahraničí z korespondenční volby i z hlasování na ambasádách zhruba 30 tisíc hlasů.
„I kdyby to bylo 30 tisíc, je to v celkovém počtu hlasů zhruba 0,6 procentního bodu, takže to nebude hrát žádnou roli,“ říká ředitel STEM Buchtík.
Před čtyřmi lety, kdy se ještě mohlo ze zahraničí volit jen osobně na zastupitelských úřadech, volilo 13 tisíc krajanů a všechny hlasy se započítávaly do vylosovaného Ústeckého kraje. Mezi Čechy z ciziny vyhráli Piráty se Starosty se ziskem 50 procent, druhé Spolu volilo 34 procent a ANO jen necelých pět.
Letos se hlasy ze zahraničí rozdělí do čtyř největších krajů, takže příliš nevychýlí ani situaci v jednotlivých regionech.
„Možná jsme měli přehnaná očekávání. Je velmi složité udělat k tomu nějakou konkrétní analýzu, hovořilo se o vyšších číslech. Myslím si, že to bude nabíhat až s dalšími volbami, jde o nějakou novinku, na kterou si lidé musí zvyknout,“ dodává Buchtík.