Lyžaři, studenti i 'pendleři.' Úřady vydaly rekordní množství voličských průkazů

Většina obecních úřadů v Česku hlásí před nadcházejícími prezidentskými volbami značný zájem o voličské průkazy. Zájem voličů, kteří nemohou volit v místě svého bydliště, je mnohde dvojnásobný proti minulým prezidentským volbám v roce 2013. Většinou převyšuje i zájem při loňských sněmovních volbách. Voličské průkazy se mohly podle zákona vydávat do středečních 16.00. Praha 10:00 11. ledna 2018

Rekordní množství jich zřejmě vydali v Plzni, kde už před třemi dny bylo vydáno kolem 1800 voličských průkazů. „Bude to asi největší počet voličských průkazů, co jsme kdy před volbami vydali,“ řekl vedoucí odboru správních činností plzeňského magistrátu Roman Matoušek.

Obrovský zájem byl o voličské průkazy také mezi lidmi žijícími v Opavě, řekl mluvčí tamního magistrátu Roman Konečný. Radnice proto mimořádně rozšířila úřední hodiny, aby zájemci mohli přicházet i ve středu, kdy by jinak přepážky byly uzavřené.

Pro první kolo prezidentských voleb opavský magistrát vydal do pondělního odpoledne 512 voličských průkazů. Pro druhé pak 483. „Zájem je skutečně obrovský. Současná čísla jsou dvojnásobně vyšší, než tomu bylo v roce 2013,“ dodal ve středu odpoledne Konečný.

Průkazy pro lyžaře i studenty

Enormní zájem hlásila i českokrumlovská radnice, kde tamní odbor vnitřních věcí vydal ke středě 280 voličských průkazů. „Je toho víc, než když byly volby do Poslanecké sněmovny, to jsem vydala asi 140 voličských průkazů,“ řekla mluvčí radnice Petra Nestávalová.

Podle zástupců radnice si dost lidí nechalo vystavovat voličské průkazy z toho důvodu, že budou hlasovat na zastupitelských úřadech v cizině. „Není to jenom, že by byli zrovna o víkendu tady na lyžích na dovolené nebo studenti, kterým se to posílá do Prahy, ale i lidé, kteří pracovně vyjíždějí do ciziny, bude jich tam poměrně dost,“ řekla Blanka Fenigbauerová z českokrumlovského odboru vnitřních věcí.

Dvakrát víc volebních průkazů než před minulými prezidentskými volbami vydaly například liberecký magistrát, radnice v Hradci Králové, v Karlových Varech, v Karviné či Havířově na Karvinsku. Třikrát více jich vydala třeba Kroměříž, kde úředníci dosud vydali přes 700 průkazů.

Hlasovat se dá kdekoli

S voličským průkazem mohou lidé hlasovat v kterékoli ze zhruba 15 000 volebních místností v ČR i v zahraničí. Voličský průkaz hlasující odevzdává volební komisi, což zabrání možnosti dvojího hlasování. Na možný příval rekreantů s voličskými průkazy se tak musejí připravit například volební komise na horách.

Před pěti lety měly některé volební komise na Šumavě tolik přespolních voličů, že musely narychlo shánět další hlasovací lístky a obálky. Při druhém kolem volby bylo totiž na horách krásné slunečné počasí a dobré sněhové podmínky, a volit tak přišlo hodně lyžařů.

Například v Horské Kvildě, kde bylo zapsáno 53 místních voličů, nakonec hlasovalo ve druhém kole prezidentských voleb přes 120 lidí s voličskými průkazy. V Modravě se zhruba 60 místními voliči vhodilo do volební urny v druhém kolem svůj hlas 184 voličů.

První kolo prezidentských voleb se koná v pátek a sobotu, případné druhé kolo pak o dva týdny později. Voliči mohou vybírat z devíti kandidátů.