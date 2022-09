11 obcí se chystá na místní referendum. Ve Vrčni je předmětem sporu budoucí využití místního rybníka

Lidé v jedenácti obcích nebudou příští týden volit jen své zastupitele, ale budou taky hlasovat v referendu. Například v Janově u Svitav rozhodnou, jestli tam chtějí zoo, ve Velkém Přítočně kousek od Prahy se zase rozhořel boj o změnu územního plánu, a třeba ve Vrčni na Plzeňsku rozděluje obyvatele rybník. Jednu kandidátku vede stávající místostarosta, který ho chce komerčně pronajmout, druhou zase zástupce spolku, který se o rybník stará. Vrčeň 17:05 17. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít rybník (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

Půlhektarový Opatský rybník, který je základem sporu ve Vrčni, se rozkládá ve spodní části obce. Kolem něj stojí chalupy.

„Je to 10 let, co jsme ho dostali po rybářích. Rybník byl ve zpustošeném stavu, zarostlý. Kolem rybníka jsme udělali naučnou stezku. Pořádají se tu různé akce a máme u rybníka postavenou pergolu, kde máme takovou klubovnu, kde se scházíme a je to takový náš středobod toho setkávání. Platili jsme doteď 5500 korun nájem,“ popisuje situaci Ladislav Chodora, který je obchodním zástupcem a vede opoziční kandidátku.

Jenže se objevil podnikatel, který chce rybník pronajmout ke komerčním účelům, a na své straně má dosavadního místostarostu, povoláním policistu, Petra Maška. Ten je lídrem druhé kandidátky.

„Já preferuji variantu, kde je samozřejmě vyšší nájem. Ostatně jako vždy od roku 1998, odkdy jsem v zastupitelstvu obce. Vždycky jsme v rámci záměru dávali přednost vyšším nabídkám,“ vysvětluje svoji pozici Maška.

V podstatě se tu hraje o 13 000 korun ročně, což je rozdíl v pronájmu spolku nebo podnikateli, říká dosluhující starosta Vratislav Chodora.

„Pro obec s šestimilionovým rozpočtem je 13 000 ročně jako když se plivne do rybníka. Je to úplné nic,“ míní Chodora.

Chodora je starosta, ale je i předseda spolku, a tak se rozhodl i kvůli sporu o rybník už nekandidovat.

„Vám to řeknu někdy toho mám jako neuvolněný starosta plný brýle. Takže jsem si říkal, že už toho bylo docela dost. Kolikrát si tu musí člověk vždycky hlavě srovnat, za koho zrovna jedná, v čí prospěch a tak dál,“ vysvětluje svoji situaci Chodora.

Vrčeň je, tak jako mnoho obcí, rozdělená na nejméně dvě velmi vyhraněné skupiny. V hostinci na faře je hustá atmosféra docela cítit. Servírka hostům ale poradila, aby všichni mlčeli.