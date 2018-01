Kde dostanete hlasovací lístky a kam jít volit? Vše, co potřebujete vědět o finální volbě prezidenta

Proč se hlasovací lístky před druhým kolem prezidentské volby neposílají do schránky a kam jít volit? Nabízíme přehled otázek a odpovědí, které byste měli znát, než vyrazíte k volební urně. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus odpovídal náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Otázky a odpovědi Praha 13:41 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé ve volební místnosti v městysu Osvětimany na Uherskohradišťsku. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Kde dostanu volební lístky?

Zatímco před prvním kolem prezidentské volby chodily volební lístky přímo do schránky, v druhém kole přímé volby hlavy státu je lidé dostanou až ve volební místnosti. Tentokrát mají žlutou barvu.

„Apelujeme proto na voliče, ať nikdo nenosí lístky z prvního kola. Pokud do volební urny vhodí lístek jiné barvy, bude neplatný,“ vysvětlil Českému rozhlasu Plus náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

ONLINE: Poslední rozhovor před volbami. Radiožurnál vyzpovídá Drahoše, Zeman pozvání odmítl Číst článek

Proč se lístky před druhým kolem neposílají do schránky?

Důvodem podle Petra Mlsny není časová tíseň před druhým kolem volby, ale spíš provozní důvody. Tiskne se totiž celá nová sada lístků se jmény všech kandidátů, tedy i těch neúspěšných z prvního kola, pro případ, že by některý z postupujících z kandidatury odstoupil. Jeho místo by pak ve finální dvojici nahradil další kandidát v pořadí.

„Netiskneme pouze dva lístky, ale celou sadu. Teoreticky se totiž může stát, že někdo odstoupí. Pak by bylo dost obtížné zprostředkovat všem voličům informaci, které z kandidátů mají na výběr. Takhle dostanou dva příslušné lístky přímo ve volební místnosti,“ popsal Mlsna.

Kam jít volit?

Číslo a adresu volebního okrsku, kam jít volit, se lidé před prvním kolem prezidentské volby dozvěděli přímo z obálky s hlasovacími lístky, které přišly každému voliči do schránky. Nyní ale lístky dostanou lidé přímo ve volební místnosti. Kam tedy jít volit?

Podle Petra Mlsny z ministerstva vnitra mají lidé jít na stejné místo, kde byli volit i před 14 dny. „Těch 14 886 okrskových volebních komisí zasedá ve stejných místnostech,“ doplnil.

Co sebou k volbě?

Volební lístky volební komise v příslušném okrsku vydává oproti občanskému průkazu nebo cestovnímu pasu. Pokud má někdo občanský průkaz zneplatněný (pozná se dle odstřiženého rohu), má podle náměstka Petra Mlsny sebou přinést i potvrzení od úřadu.

Bylo nutné znovu proškolit komise?

Nebylo. Systém sčítání hlasů se totiž nemění. Podle Mlsny je navíc sčítání hlasů jen pro dva kandidáty to nejjednodušší. Doplňující informace se týkaly jen distribuce hlasovacích lístků v případě, že by někde, třeba v lyžařských centrech, vzhledem k voličským průkazům došly. Na volby a sčítání hlasů v druhém kolem volby dohlíží zhruba 80 tisíc lidí.

Jak volit?

Po obdržení dvou hlasovacích lístků žluté barvy a orazítkované obálky od komise, která je vydá oproti cestovnímu pasu nebo občanskému průkazu, stačí jít za plentu, poté vložit jeden z lístků do obálky a vhodit do volební urny. Předtím by volič neměl lístek natrhnout, mačkat ani na něj nic psát, upozorňuje Mlsna.

Kdy bude výsledek?

Finální výsledek druhého kola prezidentské volby by podle Mlsny mohl být v sobotu už kolem 17. hodiny. Finální výsledek druhého kola prezidentské volby by podle Mlsny mohl být v sobotu už kolem 17. hodiny. Hlasy se začnou sčítat po uzavření volebních místností v sobotu v 14. hodin, a to i zahraničí na zastupitelských úřadech Česka. Například totiž ve Spojených státech vhledem k časovému posunu volby začaly už ve čtvrtek.