Všichni Drahošovi 'muži'. Kdo pomáhá v boji o Hrad exšéfovi Akademie věd?

Přestože stojí v pozadí, bez nich by prezidentská kampaň nebyla možná. Kdo tvoří volební tým Jiřího Drahoše? Je to třeba Jakub Kleindienst spojovaný s firmou z korupční kauzy kolem Davida Ratha nebo bývalý vysoký státní úředník Pavel Kolář. Server iROZHLAS.cz přináší přehled Drahošových klíčových spolupracovníků. Praha 6:00 21. ledna 2018

Volební tým Jiřího Drahoše složený z nejbližších spolupracovníků doplňuje sbor poradců, mezi nimiž je třeba šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová nebo bývalý diplomat Pavel Kolář. Server iROZHLAS.cz představuje klíčové osobnosti kolem Jiřího Drahoše.

Jakub Kleindienst

koordinátor kampaně

Dosavadní šéf Drahošovy kampaně Jakub Kleindienst je bývalý člen ODS a někdejší starosta Nového Strašecí. Díky pestré minulosti je jeho angažmá ve volebním týmu často předmětem dotazů novinářů. Po odchodu z politiky totiž podnikal v dotačním byznysu a figuroval v dozorčí radě firmy ML Compet spojené s kauzou kolem exhejtmana Davida Ratha, jak už loni upozornil server iROZHLAS.cz, v době, kdy korupční skandál vypukl.

Sám Kleindienst už dříve svoje angažmá vysvětloval tím, že chtěl danou společnost koupit (více čtěte ZDE). Kleindienst navíc podle magazínu Reportér prodal byt Stanislavu Grossovi, který ho později stál premiérské křeslo, a vystupoval také v kauze zámku Líčkov.

Dosavadní koordinátor předvolební kampaně Jiřího Drahoše Jakub Kleindienst (dříve ODS) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: iROZHLAS.cz

I přes kritiku svého blízkého spolupracovníka Drahoš dosud bránil. Dvojice se seznámila před čtyřmi lety, když Kleindienst působil jako poradce na ministerstvu kultury. Nyní měl na starosti veškerou koordinaci kampaně, kvůli které dokonce loni v březnu založil servisní firmu Whenever. Ta v souvislosti s Drahošovou kandidaturou dosud inkasovala bezmála osm milionů korun.

Nyní ale přišla změna: Drahoš o víkendu oznámil, že svůj volební tým přeskupí. Jakou roli bude nově Kleindienst zastávat, neupřesnil. Je však jasné, že jeho hlavní manažer ustoupí do pozadí. Otěže kampaně chce totiž Drahoš převzít sám.

Pavel Kolář

vedoucí kanceláře

Pavel Kolář řídí Drahošovu volební kancelář. Těch má exšéf Akademie věd hned několik, hlavní štáb však zasedá v ulici Malátova poblíž pražského Arbesova náměstí.

Pavel Kolář pracoval dříve na vysokých postech ve státní správě, mimo jiné jako ředitel Národního bezpečnostního úřadu při ministerstvu vnitra (předchůdce současného samostatného úřadu). K Drahošovi však přišel ze soukromého sektoru, kde působil jako bankéř.

Nyní je jeho role jasná: administrativní a organizační zajištění kampaně. „Teď se třeba mimo jiné stará o kontakt s týmem pana Horáčka, který nám nabídl své billboardy i pomoc části týmu,“ popsala mluvčí Drahošova týmu Kateřina Procházková.

Zda Kolář u Drahoše zůstane i v případě, když bývalý předseda Akademie věd v prezidentské volbě uspěje, není jasné. „Jsem součástí týmu Jiřího Drahoše a do budoucna vidím nejdále do 27. ledna 14 hodin,“ řekl deníku Právo s tím, že pro Drahoše pracuje bezplatně.

Kateřina Procházková

mluvčí

Za Jiřího Drahoše mluví někdejší redaktorka České televize a Českého rozhlasu Kateřina Procházková. Koordinaci mediálních aktivit Drahoše přitom měla původně na starosti Lenka Pastorčáková, rovněž bývalá novinářka, která kvůli novému angažmá opustila práci v České televizi. Po několik měsících ale Drahošův tým oznámil, že odchází na nemocenskou. Nyní řeší pouze nejnutnější záležitosti. Loni v prosinci ji v týmu vystřídala právě Procházková. Ta se jako novinářka specializovala na zahraničí.

Diplomat Petr Kolář V prezidentské kampani Jiřího Drahoše se angažuje také bratr Pavla Koláře Petr. Bývalý diplomat v minulosti pracoval pro Václava Havla i PPF miliardáře Petra Kellnera, nyní Drahošovi radí ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Svoje angažmá u Drahoše ale bývalý velvyslanec ve Spojených státech nebo v Rusku nechtěl komentovat.

Petr Studenovský

mediální poradce

Nejnovějším přírůstkem mezi Drahošovy nejbližší spolupracovníky je bývalý moderátor České televize Petr Studenovský. Jeh hlavním úkolem je příprava exšéfa Akademie věd na předvolební debaty, kterých za poslední týdny absolvoval už asi dvacítku.

V závěru kampaně se však Drahoš střetne v televizních duelech se současným prezidentem Milošem Zemanem, který je považovaný za zkušeného rétora.

„Když oba kandidáty srovnáte z hlediska zkušenosti s vystupováním před kamerou nebo jen s prostými rozhovory s novináři, Miloš Zeman je matador, který to dělá desítky let, a pan profesor se s ním svými zkušenostmi v tomto nemůže měřit. U prezidenta Zemana nepočítám s tím, že by pana profesora jakkoli šetřil,“ popsal Aktuálně.cz Studenovský.

Jakub Holas

tajemník

Marketingový poradce Jakub Holas z pražské agentury Native PR působí v Drahošově týmu jako tajemník a současně manažer regionální kampaně. V při výjezdech do krajů ho má tak Drahoš po svém boku, Holas totiž zajišťuje organizaci akcí přímo na místě v regionech.

„Oslovil mě ještě jako předsedu Akademie věd, přišel za mnou osobně. Tak jsem si ho trochu proklepl a řekl, že s ním počítám. Některé jsem pak oslovil sám,“ popsal Drahoš deníku Metro loni na podzim, jak se seznámil s Holasem.

Reklamní režisér Tomáš Mašín, nyní člen volebního týmu Jiřího Drahoše | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Tomáš Mašín

tvůrce vizuálu kampaně

Uznávaný reklamní režisér Tomáš Mašín se stará o vizuální stránku Drahošovy kampaně. Za svoji tvorbu získal v minulosti řadu ocenění. Ve filmu prorazil v roce 2009, a to celovečerním snímkem 3 sezóny v pekle, který byl nominován na 11 Českých lvů a tři z nich nakonec získal.