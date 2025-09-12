Všichni už jsou na TikToku. Lépe se na něm daří opozici, vládní politici kvůli varování dorazili později
Předvolební kampaně už zdaleka nejsou jen billboardy a setkání na náměstích. Politici komunikují se svými voliči nebo se snaží přesvědčit ty nové i v online světě. Volební deník Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz se tentokrát věnuje TikToku, letos jde totiž o první české volby, kdy tuto sociální síť nějakým způsobem využívají všechny politické strany, které podle průzkumů mají šanci na vstup do Sněmovny.
Jednotlivé české politické strany i jejich lídři se přizpůsobili stylu TikToku. Točí krátká videa, některá s hudebním doprovodem, velmi často napodobujícím nějaký trend, který se na této čínské síti šíří. Třeba si vystřihnou krátkou taneční sestavu.
Podle odbornice na politický marketing Marcely Konrádové jsou sociální sítě klíčovým prvkem online komunikace a spolu s kontaktní kampaní a hlavními televizními debatami tvoří „svatou trojici“ volební komunikace.
„Se sociálními sítěmi se pracuje profesionálněji. Politické strany, jejich management a tvůrci kampaně mnohem lépe diverzifikují jednotlivé sociální sítě, takže člení obsah a typ daného příspěvku, zda to je video, text, obrázek, infografika… Jde o jiný obsah pro mladší voliče, pro ty ve středním věku i pro starší. Nemysleme si, že kampaň na sociálních sítích se netýká starších,“ upozorňuje Konrádová.
Babiš kraluje
Co se týče české politiky, na TikToku se daleko víc daří profilům samotných politiků než celým stranám nebo hnutím. A také je na něm úspěšnější dnešní opozice.
Nejvíce sledujících má expremiér a šéf ANO Andrej Babiš, bezmála 200 tisíc. Druhý nejsledovanější z volebních lídrů velkých stran je Tomio Okamura z SPD s necelou polovinou.
Popularitě na TikToku se těší i duo europoslanců, kteří jsou pro letošní sněmovní volby lídry svých mimoparlamentních uskupení. Čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka sleduje skoro 60 tisíc lidí a předsedkyni KSČM a volební lídryni Stačilo! Kateřinu Konečnou 33 tisíc.
Premiér a volební lídr koalice Spolu Petr Fiala je tak se svými 30 tisíci sledujícími v tomto pomyslném žebříčku až na pátém místě.
Lídr Pirátů Zdeněk Hřib má zhruba 12 tisíc sledujících a předseda Starostů Vít Rakušan svůj osobní účet na TikToku nemá.
|Andrej Babiš (ANO)
|199 tisíc
|Tomio Okamura (SPD)
|93 tisíc
|Filip Turek (Motoristé)
|59 tisíc
|Kateřina Konečná (Stačilo!)
|33 tisíc
|Petr Fiala (Spolu)
|30 tisíc
|účet hnutí STAN
|16 tisíc
|Zdeněk Hřib (Piráti)
|12 tisíc
Podle této statistiky se tak na TikToku nejvíc prosadilo hnutí ANO. Analytik agentury STEM Martin Kratochvíl zmiňuje, že to má vliv i na zřetelný nárůst jejich preferencí u nejmladších voličů.
„Oproti stavu například před rokem v této věkové skupině vnímáme zřetelný nárůst – dokonce zdvojnásobení – podpory pro ANO, kterému zafungovala tiktoková kampaň, připomněli se tam, že vůbec existují a ukázali svůj program, který může oslovovat i některé mladé,“ říká Kratochvíl.
Fialův opožděný příchod
TikTok není nijak novou sociální sítí, opožděný vstup některých českých politiků na tuto čínskou platformu byl způsoben Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Ten před více než dvěma lety vydal varování před používáním této aplikace, a to kvůli možnému shromažďování dat o uživatelích. Vládní představitelé tak na TikToku nebyli.
Publikum zhruba 2,4 milionu českých uživatelů, kteří jej dle dat samotné sociální sítě měsíčně používají, je ale nakonec přilákalo.
Loni na podzim se tak na síti objevil zmíněný profil premiéra Fialy. Jeho tým to tehdy komentoval tak, že nelze přehlížet počet českých uživatelů TikToku, používají ho ale na jiných než pracovních telefonech.
