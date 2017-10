Zestátnění, totalita i vybrušování. Výroky poslanců, které rezonují po volbách nejen na facebooku či twitteru

Od parlamentních voleb 2017 uběhlo několik dní a zvolení poslanci začali poskytovat rozhovory novinářům a reagovat na úspěch, či neúspěch ve volbách. Server iROZHLAS.cz připravil krátký souhrn výroků, které během posledních tří dnů rezonovaly v médiích a na sociálních sítích. Praha 15:52 25. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtyři politici, čtyři výroky. Co zvolení poslanci v uplynulých dnech řekli? | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Okamura: Zestátnit televizi a rozhlas

Autorem výroku, na který reagovala nejen široká veřejnost, ale i vedení veřejnoprávních médií, byl předseda SPD Tomio Okamura.

„Jestli někdo má problémy s hospodařením, tak je to Český rozhlas a Česká televize. A my to chceme změnit. To znamená, že chceme zrušit koncesionářské poplatky, zestátnit to, a aby byl jasný dohled nejvyššího kontrolního úřadu nad vaším hospodařením,“ uvedl politik v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

K jeho slovům se posléze vyjádřila řada politiků, novinářů i generální ředitelé Českého rozhlasu a České televize.

Hlavatý: Vracíme se zpátky do totality

Dalším výrokem, který se šířil skrze česká média, je reakce majitele největší české textilky Juta a senátora Jiřího Hlavatého (nestr. za ANO) na jeho zvolení do sněmovny. Jeho senátorský mandát totiž zanikl jeho zvolením do sněmovny. Pro Deník uvedl, že se cítí podveden.

„Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně, nebo zůstanu senátorem. Ti, kdo byli zvoleni, by měli mít možnost si vybrat. Nikoliv, aby jim zákon nařizoval, že zvolením jim mandát automaticky končí. Takhle jsem se stal obětí. Nikdo mě na to ani neupozornil. Pokud bych se rozhodl nebýt poslancem, tak dnes končím v politice,“ vysvětlil. (Rozhovor s poslancem Hlavatým najdete ve středu večer na iROZHLAS.cz.)

Feri: Ve sněmovně za kreténa

„Není to tak, že bych přišel do sněmovny a řekl, že to teď tady spasím, přestavím cihly a bude to tady všechno po mém. To by se mi zaprvé asi nepodařilo a zadruhé by mě lidi měli za totálního kreténa.“

Tak o své budoucí práci ve sněmovně mluvil v rozhovoru pro DVTV nejmladší poslanec v historii Dominik Feri z TOP 09.

Rozner: Zabrušovat a vybrušovat

Mnoho reakcí, zejména na sociálních sítích, si vysloužila také odpověď experta na kulturu Miloslava Roznera z SPD na otázku, jak si představuje povolební strategii strany. Tu poskytl deníku MF DNES.

„Nechci se do toho zabrušovat, abych se pak z toho nemusel zase vybrušovat a neřekl něco špatně. Já nechci nic ovlivňovat a čekám, co Tomio pro nás vyjedná.“

Miloslav Rozner nerad zabrušuje a vybrušuje. Je to král!

Já z té sebranky prostě nemůžu... #spd pic.twitter.com/ZUykI68JPJ — Jarmil Vepřek (@Jarmi182) October 25, 2017

Bělobrádek: Mihola není můj mluvčí

„Na celostátní konferenci, která je takovým sjezdem předsednictva, nabídne funkci k dispozici. Neznamená to ale, že odstoupí. Zbytek řeknou straníci nebo on sám,“ uvedl v pondělí brněnský předseda KDU-ČSL Jiří Mihola na adresu Pavla Bělobrádka.



Odpověď: „Pan Mihola není můj mluvčí. Počkejte si,“ uvedl současný předseda lidovců.

Babiš: Ať se Piráti naučí chovat

„Jejich chování... Myslím, že by měli absolvovat kurz společenského chování a naučit se chovat. Možná by mohli začít od mateřské školky. Já už jsem dost starej na to, aby se mnou takhle někdo komunikoval. Pan Michálek říká, že mám být ve vězení,“ tak reagoval pro server Novinky.cz šéf hnutí ANO po SMS komunikaci se šéfem Pirátů.

