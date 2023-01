ONLINE: Volební místnosti se znovu otevřou v osm hodin. Začíná druhý den, kdy Česko vybírá prezidenta

Prezidentští kandidáti 2023: Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima | Zdroj: Koláž iROZHLAS



Další fotografie (16) Česko v sobotu čeká druhý den prvního kola přímé volby prezidenta. Volební místnosti se po noční přestávce znovu otevřou v 8.00. A definitivně se zavřou ve 14.00. Poté začnou volební komisaři sčítat hlasy.

Lidé vybírají z osmi kandidátů. Volební účast se během pátku pohybovala v některých okrscích kolem 50 procent. Někde byla vyšší než před pěti lety. Hlasovat přišlo i všech devět kandidátů, prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala z ODS.

Jak dopadlo první kolo, bychom měli vědět v sobotu odpoledne. Pokud nikdo nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola. To se bude konat za dva týdny.

Volební dění sleduje server iROZHLAS.cz minutu po minutě v online reportáži. Výsledky pak budou moci lidé sledovat ve speciální sčítací aplikaci. Sledujeme online Praha 6:00 14. ledna 2023

Lidé vybírají v historicky třetí přímé volbě, kdo se stane čtvrtým českým prezidentem. Ten usedne v březnu na Pražském hradě po Miloši Zemanovi, který se už po dvou funkčních obdobích nemůže o prezidentský post ucházet.

Kandidátů je tak celkem osm, o jednoho méně než v předchozích prezidentských volbách před pěti a deseti lety. Jsou jimi senátor Pavel Fischer, poslanec Jaroslav Bašta z SPD, generál ve výslužbě Petr Pavel, bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, expremiér Andrej Babiš z ANO, podnikatel Karel Diviš a senátor Marek Hilšer.

Odborářský předák Josef Středula v nedělní superdebatě oznámil, že z volebního klání odstupuje.

Hlasovat se bude ještě v sobotu od 8.00 do 14.00. Volební komise poté začnou hlasy v každém ze zhruba 15 000 okrsků sčítat.

Výsledky prvního kola budou v sobotu odpoledne. Před pěti lety bylo už kolem 15.30 jasné, kteří dva kandidáti postoupí do druhého kola. Finálně sečteno ale bylo až ve 20.00, protože se čekalo na okrsek v Praze 8.

Pokud žádný z kandidátů nezíská přes padesát procent hlasů voličů, postoupí dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola. A lidé půjdou znovu hlasovat v pátek 27. a v sobotu 28. ledna.

Lidé si s sebou k volbám musí vzít občanský průkaz. Pokud hlasují mimo domovskou obec, neměli by zapomenout také na voličský průkaz. Jestliže nemají hlasovací lístky, dostanou je přímo ve volební místnosti.

Od volební komise pak dostanou lidé prázdnou obálku s úředním razítkem, do které vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní.

Neplatné by byly jen ty lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky. Neplatný by byl hlas také v případě, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič před komisí vhodí do volební urny.

Hlasovat mohou svéprávní občané České republiky starší osmnácti let – včetně těch, kteří 18. narozeniny oslaví tuto sobotu. Celkem jde o zhruba 8,3 milionu voličů.

Stát za organizaci prezidentských voleb zaplatí asi 800 milionů korun. Vybírání hlavy státu jsou jediné celostátní volby, které jsou plánovány na letošní rok.

Spolu s prvním kolem prezidentských voleb se v desítce obcí uskuteční místní referenda. Budou se konat v osmi krajích a také v pražských Řeporyjích. Většinou se týkají plánované výstavby, v Kladně bude předmětem referenda zákaz hazardu ve městě.