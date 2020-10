Voliči vědí, s kým chceme jít do koalice. ANO to není, říká lídryně STAN ve Středočeském kraji Pecková

Široká koalice a vládní hnutí ANO v opozici, tak by mělo vypadat nové vedení Středočeského kraje. Řekla to kandidátka na hejtmana Petra Pecková (STAN) v povolebním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. „Žádost ODS na pozici hejtmana jsme zamítli,“ uvedla s tím, že hlavou kraje by se měla podle plánu stát ona sama. Vyjednávání o koalici jde zatím podle jejích slov bez problémů. Praha 13:26 4. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidátka na hejtmana ve Středočeském kraji Petra Pecková (STAN) | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Už máte hotová jednání o koalici ve Středočeském kraji?

Jednali jsme včera do večera, končili jsme přesně v deset hodin, protože jsme museli opustit restauraci. Dodržujeme vládní nařízení a dnes (v neděli) jsme ještě nejednali.

Už v předvolebních debatách bylo jasné, že si dobře rozumíte s ODS. Jak je obtížné domluvit se s Piráty, kteří jsou v zastupitelstvu ve Středočeském kraji nováčky?

V průběhu celé předvolební kampaně jsem otevřeně říkala voličům, s kým si dovedeme koalici představit. Je to ODS, Piráti a TOP 09. Máme tedy možnost splnit vůli voličů, protože tak jsou ty karty rozdány. Potom tam je ještě ANO. Chci vytvořit širokou koalici, kdy ANO zůstane v opozici. Včerejší vyjednávání vypadala nadějně. Ale zatím jsme se bavili pouze o tom, zda bychom byli schopni se v koalici domluvit. Vypadá to velmi bezproblémově.

Jak si rozdělíte role s Martinem Kupkou, výraznou postavou ODS ve Středočeském kraji? Vy už jste předeslala, že byste měla být hejtmankou.

Hnutí STAN volby vyhrálo. Získali jsme zhruba o deset tisíc hlasů více než ODS, byť Martin Kupka byl skokanem z hlediska preferenčních hlasů. Je to výrazná osobnost a dobrý politik. Je samozřejmě mnohem známější než já. Preferenčními hlasy mě přeskočil i Vítek Rakušan, ale to se předpokládalo. To, že ODS projevila zájem o tento post, bylo očekávatelné a legitimní, ale my jsme to odmítli. ODS respektuje výsledek voleb.

V čem by mohl nastat problém při skládání koalice?

Slovo problém zatím nechci používat, jsem životní optimista. Vidím vždy možnost shody a jsem ochotná kompromisy hledat. Věřím, že problémy nebudou a domluvíme se.