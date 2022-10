Vystrčil: Vsadili jsme na slušnost. Lidi začala štvát Babišova kampaň a to, že se neštítí téměř ničeho

Největší pozornost médií a politiků přitahoval ve druhém kole senátních voleb souboj, který se odehrával ve volebním obvodu číslo 52 – Jihlava. Stáli tam proti sobě dosavadní předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a Jana Nagyová (ANO). Vystrčil zvítězil s více než 60 procenty hlasů, porazil tak Nagyovou, která získala necelých 40. Vystrčil v rozhovoru pro Radiožurnál reaguje na obhájení svého mandátu a hodnotí kampaň. Praha 18:31 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil (ODS) obhájil svůj mandát senátora za Jihlavu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Byl nějaký okamžik, kdy jste pochyboval o tom, zda v Jihlavě obhájíte své senátorské křeslo?

Když jdete obhajovat mandát senátora, tak to není o tom, že by jste byl přesvědčen, že to dobře dopadne. Stejně jako když jste na startu nějaké soutěže nebo běhu. Ale byl jsem připravený, že udělám všechno pro to, aby to dobře dopadlo, a dělali jsme všechno pro to, aby to dobře dopadlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Milošem Vystrčilem bezprostředně po jeho vítězství v druhém kole senátních voleb

Ale není to zdaleka zásluha jenom moje, ale celého týmu a spousty dalších lidí, kteří mi pomáhali, a v tom důsledku nakonec zejména zásluha voličů, kteří nejenom že přišli, ale dali mi i podporu, nenechali se ovlivnit štvavou kampaní, a za to jim moc děkuji. Jsem jim za to vděčný.

To znamená, abych odpověděl na vaši otázku, já jsem to neměl tak, jestli pochybuji, nebo nepochybuji. Když soutěžím, tak si tu otázku nekladu. Prostě dělám, co umím a buď to dopadne, nebo ne.

Analýza kampaně

Když jste průběžně s vašimi kolegy analyzoval formu kampaně, která se odehrávala ve vašem senátním obvodě, k čemu jste dospěli?

Dospěli jsme k tomu, co se potom projevilo i v tom, jakým způsobem jsme pojali mezidobí mezi prvním a druhým kolem.

SENÁTNÍ VOLBY: Šéf Senátu Vystrčil obhájil v Jihlavě. Nagyovou porazil o více než 20 procent Číst článek

Pokud chceme úspěšně obhájit můj mandát a uspět, tak musíme vsadit na to, co je vlastní pro lidi kolem mě, pro tu práci, kterou dělám, a pro to, jak se chovám.

A to je vsadit na slušnost, vsadit na to, že pokud chceme, aby něco fungovalo, tak se lidi musí domluvit, nesmí spolu bojovat, měli by soutěžit, případně by měli být schopni hledat kompromisy a měli by dělat věci tak, aby se lidem, pro které mají pracovat – protože politika je služba – dařilo lépe.

A to jsme potom dávali najevo mimo jiné i tím koncertem Volíme slušnost. Nabalila se na nás spousta dalších lidí, kteří nás začali podporovat. Ať jsou to starostové, místostarostové, zastupitelé, neziskový sektor, umělci.

Přicházeli lidi, které jsme neznali, nevěděli jsme, že nás taky podpoří, protože kampaň, kterou proti nám rozjel Andrej Babiš společně s dalšími stínovými ministry společně s nekonečným množstvím peněz a lidí, které měl k dispozici a rozdáváním všeho možného a marketingem, který se neštítil téměř ničeho, je začal štvát.

A pochopili jsme, že voliči to vědí lépe než my, jak to je, a jsou schopní akceptovat a přidat se k nám a pomáhat nám, pokud budeme prosazovat to, co je nám vlastní.

Myslím si, že se nám podařilo je o tom přesvědčit, a proto si myslím, že jsme ve druhém kole dobře zvolili kampaň a způsob reakce. Volíme slušnost a chovali jsme se slušně a po svém.

Co tento vypjatý duel bude znamenat pro vaši další práci v Senátu? Ústavní právník Jan Kysela vyslovil ten názor, že pokud něco, tak ještě posílí vaši formální i neformální pozici v Senátu. Vidíte to stejně?

Takto jsem o tom nepřemýšlel. V tuto chvíli jsem rád, že jsme úspěšně absolvovali senátní kampaň a nyní bude nějaký čas na to, abychom si sedli a řekli si, jak dál pokračovat.

Zapomněl jsem tady říci ještě jednu důležitou věc. A to je, že výsledky voleb, a to nemyslím jenom ten svůj, i když ten beru jako zásadní, vidím také jako závazek. Protože to, že dostanete důvěru, neznamená, že se máte jenom radovat.

Ještě byste si měl uvědomit, že je to závazek a odpovědnost, kterou je nyní potřeba prací vracet. Teď, jak to uděláme a jak tu pozici a v jaké roli budu dělat v Senátu a ve svém regionu, to je teprve před námi a budeme se o tom v klidu bavit.