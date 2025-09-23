Z bytů, které nejsou využívány pro bydlení, by se opět měly stát domovy, myslí si předseda Pirátů Hřib
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Na otázky tentokrát odpovídal předseda České pirátské strany a její volební lídr Zdeněk Hřib.
Vy už jste několikrát řekl a zavázali se k tomu i vaši kandidáti do voleb, že Piráti nebudou v případné koalici s hnutími Stačilo!, ANO, SPD a Motoristy. Zbývají vaši bývalí koaliční partneři koalice Spolu a hnutí STAN. Můžete mi popsat tři vaše programové priority, které by musela mít vláda v programovém prohlášení, abyste v ní byli?
Máme naprosto jasný plán, který chceme prosazovat ve vládě, a dokonce máme i jasný plán na prvních 100 pracovních dní vládnutí. Soustředíme se na naše priority, to je zlevnění života pro 90 procent lidí.
Připravili jsme plán na prvních 100 dní vládnutí. Máme personální požadavky, říká předseda České pirátské strany a její volební lídr Zdeněk Hřib
Tam je to o tom, že chceme zvýšit daňové slevy na poplatníka a na dítě, snížit daně na základní potraviny nebo hygienické nezbytnosti a osekat třeba přemrštěné poplatky u penzijních fondů.
Druhá priorita je dostupnost bydlení. Chceme zajistit 200 000 nových domovů během čtyř let, k tomu máme konkrétní plán na takzvané akcelerační zóny, chcete-li zóny zrychlené výstavby, aby města mohla znovu stavět živé čtvrti, kde je vybavenost v pěším dosahu.
Potom jsou tam další opatření pro dostupnost bydlení, jako třeba osekání zbytečných regulací, které mohou zlevnit byty třeba o milion korun, anebo řešení proti spekulacím s byty.
A poslední prioritu, řekl bych, je přilákání kvalifikovaných profesionálů a odborníků do státní správy, abychom mohli modernizovat tuto zemi a vymést korupční svinčík.
Vy jste ale zároveň k případné vládě se Spolu a STAN řekl: „Chceme mandát, aby nás nemohli obejít.“ Co to konkrétně znamená? Když ho nedostanete, tak do té koalice nepůjdete?
To je poučení z našeho angažmá ve vládě předchozí. Je to o tom, že jsme měli jenom čtyři poslance. S tím jsme sice zvládli prosadit spoustu dobrých věcí, ale přece jenom někdy, protože nás vláda nepotřebovala pro stojedničku (většinu v Poslanecké sněmovně – pozn. red.), tak podle toho s námi zacházeli.
Z těch dobrých věcí, co se podařily prosadit, bych zmínil třeba navýšení rodičovského příspěvku, nebo jsme neumožnili zavést školné, nebo jsme taky zasekli zdražení kolejí a podobně.
Ale myslím si, že třeba valorizace rodičovského příspěvku je asi pravidelná valorizace. Mám na mysli přesně to, kde je vidět, na co čtyři poslanci stačili a na co už ne.
Nám se podařilo příspěvek navýšit, ale nepodařila se nám zavést pravidelná valorizace, jako je třeba u důchodů, což je taky sociální příspěvek, akorát že tenhle je pro starší. Chtěli bychom, aby se pravidelně valorizovaly ty příspěvky pro mladší. Přijde mi to fér.
Když se vrátím k předchozí otázce, když vaše hlasy nebudou rozhodující pro to, aby byla většina, tak do vlády nepůjdete?
Myslím, že tahle situace není moc pravděpodobná, že by k ní došlo podle aktuálních průzkumů. My říkáme jasně, s kým půjdeme, s kým nepůjdeme.
I s těmi stranami, které připadají v úvahu pro případnou budoucí koalici, na kterou máme připravený i ten plán na prvních 100 dní vládnutí s konkrétními zákony, které už jsou částečně napsané a nahrané do sněmovního systému, tak máme jasné personální požadavky.
Například, že nemůže tam být žádný ministr, který by byl nějak zapletený do nějaké korupční kauzy, protože Piráti jsou jediná parlamentní strana bez korupce, a tak to také zůstane. Budeme vždy jednoznačně bojovat proti korupci.
Personální požadavky
Konkrétně třeba ODS a ministra financí Zbyňka Stanjuru teď Piráti hodně kritizují za bitcoinovou kauzu i třeba za daňové osvobození příjmů z převodu podílu ve firmách i na 40 milionů korun. Přesto si je umíte představit jako koaličního partnera?
Spolu si dokážeme představit jako koaličního partnera, ostatně mám s nimi tady koalici na magistrátu Prahy, tak to by znělo asi hodně divně. Ale problém je s panem Stanjurou.
Jednak proto, že vězí až po uši v bitcoinové kauze. Co se týče toho, že prosadil odpuštění daní pro miliardáře, to není otázka korupce – aspoň doufám, že to nesouvisí s nějakým takovýmto jednáním.
Ale je to o tom, že když tady máte nakreslený na příští rok rozpočet se schodkem 280 miliard, tak mně nepřijde fér, aby to všechno platili normální lidé.
My se tady daníme čtyřicetiprocentní daní z práce a miliardářům se vymazaly daně a odpustily jakékoliv daně při prodeji firem dokonce nad 40 milionů. To bylo tak, že 40 milionů bylo už nyní zdarma.
On argumentoval tím, že jde hlavně o rodinné firmy, které měly problém s převodem, pokud si to nepřevzal nějaký rodinný příslušník. A mělo to nastartovat další investice.
Převod v rámci rodiny je něco úplně jiného. To je nějaké darování podílu, to je něco úplně jiného. To může být úplně jiný daňový režim. Tady se bavíme skutečně o prodejích firem.
Jinými slovy, Piráti budou mít i personální požadavky, pokud by vstupovali do vlády?
Určitě, stejně jako jsme je měli vždycky. Samozřejmě nelze mít například trestně stíhaného premiéra.
Poučení z digitalizace
Když jste byli ve vládě, tak jste voličské hlasy podle průzkumu ztráceli. Konec ve vládě vám přinesl propad hlasů pod pětiprocentní hranici. Teď se naopak v opozici pohybujete kolem devíti, deseti procent podle průzkumů. Vzali jste si z vaší činnosti ve vládě nějaké poučení, třeba z nepovedené digitalizace?
My jsme měli okolo deseti procent, i když jsme byli ve vládě…
Po odchodu z vlády vám ale preference klesaly.
Po odchodu to bylo jiné, to uznávám. Co se týče vašeho dotazu na digitalizaci, tam se Ivan Bartoš jednoznačně omluvil za zmatek okolo digitalizace a tam jsme se také poučili, že je nutné, aby projekty měly lépe organizované třeba projektové řízení.
Aby tam byly nějaké přechodné lhůty, přechodné období pro zavádění systémů. Ale hlavně jsme se poučili v tom, že když se Ivan Bartoš rozhodl zrušit ten tunel, který tam byl připravený ještě za (předsedu hnutí ANO Andreje) Babiše – mimochodem na něm pracoval pan (Luděk) Štefl, který je teď u soudu v kauze Dozimetr.
Ale to, že tam budou nějaké zakázky a podobně, to se vám může stávat i v budoucnu, že tam už je něco domluveného. Tak co s tím do budoucna?
Je nutné jednoznačně bojovat proti korupci, to je pro nás naprosto neakceptovatelné. Ale poučení pro nás z tohoto spočívá v tom, že je nutné čekat víc protitlak.
Když někde ušetříte miliardu korun, tak potom je nutné počítat s tím, že tam miliarda korun bude někomu chybět. Někomu, kdo už čekal, že je jeho, akorát že jste mu ji ještě nestihli dát a podle toho se bude chovat.
Rozumím, ale kdyby digitalizované stavební řízení fungovalo, tak potom by neměli tito lidé, o kterých vy mluvíte, nějaké karty v ruce, je to tak?
Jak říkám, my jsme se poučili, ale bylo by asi dobré neříkat, digitální že stavební řízení vůbec nefunguje, protože v tom systému se vyřídilo už asi 100 000 žádostí, což by asi nebylo možné, kdyby vůbec nefungoval.
Vláda zkonstatovala, že je to zhruba z 80 procent hotové. Takže říkám, že tady byl rok na to, aby se to dodělalo a bohužel se to nedodělalo, přestože technický audit potvrdil, že technologie, na kterých je to založené, jsou správné. Nevidím důvod, proč by se to mělo vyhodit a dělat celé znovu. Je potřeba to dopracovat.
‚Akcelerační zóny‘
Máte v programu, že chcete za čtyři roky zajistit 200 000 nových domovů, to je tedy 50 000 za rok. 40 000 z nich mají stavět, jak jsem od vás slyšela, soukromí developeři a chcete otevřít v žádaných lokalitách akcelerační zóny pro výstavbu bydlení s automatickým právem stavět byty s jednoduchým a rychlým povolením. Dokonce chcete stavět celé nové čtvrtě. Jak zařídíte rychlé povolení, když změna územního plánu a stavební povolení trvají roky?
Přesně tak. To je ten zásadní problém, změna územního plánu. Ve skutečnosti stavební povolení vždycky tvoří menší část časového intervalu, byť se tam bavíme třeba o měsících. Určitě by to mohlo být rychlejší, s tímto je dlouhodobý problém.
Zásadní problém je jednoznačně územní plánování, změny územního plánu. A ano, tam se ukázalo, že stávající systém je extrémně neflexibilní a bohužel tam strašně dlouho všechno trvá.
Už jenom když chcete stavět na takzvaném greenfieldu, lidově řečeno na zeleném poli, tak jenom vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu je proces extrémně složitý.
A jak to změnit?
My na to máme připravený zákon na řešení urgentní situace v oblasti bydlení. Ten jsme představovali minulý týden. Je to o tom, že musí vzniknout institut akceleračních zón, chcete-li zón zrychlené výstavby, které bude moci vyhlásit obec nebo případně kraj po vzájemné domluvě na nějakém vymezeném území.
Je to založené na tom, že obec nebo kraj tam zajistí dopravní infrastrukturu, třeba uzel veřejné dopravy, tady v Praze by to mohla být stanice metra, v krajském městě by to mohla být tramvajová trať, anebo třeba zastávka příměstské železnice.
Okolo ní vznikne takzvaný tranzit oriented development, tedy rozvoj orientovaný na uzel veřejné dopravy na principu takzvaného města krátkých vzdáleností, což znamená, že všechny věci máte dostupné v dochozí vzdálenosti, ať už jsou to pracovní příležitosti, služby a podobně.
Rozumím tomu tedy správně, že máte zákon, který by obešel zdlouhavý územní plán?
Ano, je to work-around okolo stávajících nefunkčních procesů územního plánování, který musí vyřešit otázku, že se nakreslí, jak ta čtvrť bude vypadat. Vyřeší se tam do budoucna nějaké majetkové záležitosti, závazek investování ze strany obce nebo kraje, který tam musí proběhnout.
Silnice se sami nepostaví. A potom pochopitelně kontribuce developerů, kteří tam budou stavět, aby obec za tu investici do dopravní infrastruktury dostala zpět třeba nějaké byty, za to, že výrazně zhodnotí ty pozemky.
‚Spekulanti s byty‘
V roce 2023 bylo v České republice dokončeno asi 38 000 nových bytů, to není o moc méně, než plánujete vy a krizi bydlení to nevyřešilo.
Ano, proto říkáme, že je nutné ještě doplnit další opatření. Jedná se o opatření pro výstavbu městských nájemních bytů. Chceme využít 20 miliard korun, které jsou k dispozici z Evropské unie.
To mimochodem vyjednal Ivan Bartoš, abychom jako čtvrtá země v Evropské unii mohli využívat evropské peníze na stavby bytů, které nejsou vyloženě pro sociální případy, ale na dostupné nájemní bydlení.
To je 7000 dalších bytů, který by se měly stavět. Potom ještě jsou tam zbylé 3000 do 50 000 ročně, které by se měly vrátit na trh bydlení buď ze spekulativních bytů, anebo z bytů, které jsou využívány pro takzvané krátkodobé ubytování na platformách typu Airbnb a podobně. Prostě z bytů, které nejsou využívány pro bydlení, by se opět měly stát domovy.
Když říkáte, že zdaníte spekulanty s byty, kdo je spekulant a jak ho zdaníte?
Každá obec má specifickou situaci a je nutné počítat s tím, že obce by měly dostat nástroje, jak tu situaci řešit způsobem, který je vhodný pro jejich situaci. Prostě jiná situace je v Praze, jiná je ve Slavičíně, kde jsem se narodil, jiná je třeba ve Špindlu.
To znamená, každá ta obec si musí nastavit svoje řešení. Chceme, aby dostali nástroje, aby si mohli přesně nastavit koeficienty pro jednotlivé typy nemovitostí v katastru nemovitostí.
Chceme také, aby mohli dát lidem nějakou daňovou slevu na poplatníka, jak to je třeba u daně z příjmu. Máte daňovou slevu na sebe a díky tomu tam máte takzvanou progresi v dani z nemovitosti.
Energetický bonus
V programu píšete „Zavedeme pojistky, které zmírní dopady šoků v cenách pohonných hmot a energií na běžné lidi.“ O jaké pojistky se jedná?
Jako jediná strana máme konkrétní plán na takzvaný energetický bonus. V podstatě jde o to, že ohledně emisních povolenek, to je to takzvané ETS II, jak se tím teď často straší, tak že tam má být zavedený cenový strop, to už se řeší a je to na dobré cestě.
Ano, je to 45 eur.
Druhá věc je, že chceme, aby ty peníze, které se vyberou, neskončily zase v kapse nějakého fosilního oligarchy nebo nějakého agrobarona. Chceme peníze vrátit lidem a máme konkrétní plán, že čtyřčlenná rodina z toho dostane, řekněme, nějakých 9000 korun ročně, což znamená, že tímhle může pokrýt případné zvýšené náklady.
Jak budete potom řešit dekarbonizaci a obnovitelné zdroje, když ty peníze dáte lidem?
Máme to spočítané tak, že pouze polovinu peněz budeme dávat do energetického bonusu, který lidé dostanou třeba na daňové slevě nebo v rámci účtů za energie, aby to bylo jednoduché.
Pochopitelně zbylou část chceme využít například právě pro podporu obnovitelných zdrojů elektrické energie, aby energie byly levnější pro lidi a byli jsme nezávislí na nejrůznějších diktaturách, od kterých kupujeme fosilní paliva.
