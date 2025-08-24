Zápis do zvláštního seznamu voličů končí. Čechům žijícím v zahraničí zbývají poslední hodiny
Žijete v zahraničí, ale přesto chcete ovlivnit dění v Česku? Máte poslední šanci – zápis do zvláštního seznamu voličů končí. Do něj se musí přihlásit Češi žijící v zahraničí, kteří chtějí na podzim hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Češi žijící v zahraničí mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu do 16 hodin místního času. To znamená, že například v Austrálii je to do nedělních 8 hodin ráno středoevropského času, naopak například na východním pobřeží USA mají čas do nedělních 22 hodin večer.
V minulém týdnu bylo v seznamu zhruba 20 500 lidí, tedy méně, než ministerstvo zahraničí očekávalo. Letos mohou lidé nově volit i korespondenčně.
Resort sledoval zápisy zhruba od letošního března a od té doby se do seznamu registrovalo asi 7000 lidí, ostatní tam již byli z minulých voleb.
Do seznamu se mohou lidé hlásit buď osobně na zastupitelském úřadě, poštou, datovou schránkou nebo přes Portál občana.
„Být zapsán na zvláštním seznamu voličů na velvyslanectví je podmínka nutná. Předpokládáme, že velká část z těchto lidí přijde volit osobně, menší část bude volit za pomoci korespondenční volby. K volbám samozřejmě nemusí přijít každý, kdo je zapsán na seznamu voličů. To je stejné jako v České republice,“ popsal pro Radiožurnál mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Ti, kteří jsou na seznamu, ale chtějí hlasovat korespondenčně, ještě nemají všechno vyřízené. Musí si zažádat o písemnosti, a to do pátku 29. srpna online nebo poštou.
„O tyto písemnosti lze žádat i osobně na zastupitelském úřadě, a to až do 1. října. Je ale třeba znovu upozornit, že tyto lhůty platí pro osoby, které do 24. srpna již zažádali o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo v něm již jsou vedeni z dřívějších voleb,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.
Voličský průkaz
Pokud by se někdo přeci jen nestihl na zvláštní seznam zapsat, má ještě jednu možnost, jak v říjnových volbách hlasovat. Musí požádat o voličský průkaz.
„Požádat lze písemně s ověřeným podpisem nebo datovkou. Další možností je požádat o voličský průkaz online přes Portál občana. V těchto případech je nutné žádost doručit do 26. září do 16 hodin. Osobně lze požádat do 1. října do 16 hodin,“ doplňuje Krátoška.
V den voleb pak musí člověk s voličským průkazem přijít na zastupitelský úřad – a to pro někoho, kdo žije ve velké zemi, může znamenat cestu i stovky kilometrů.
Vybírat poslance budou občané v Česku v pátek 3. a sobotu 4. října. Lidé žijící v cizině si tato data musí přizpůsobit časovému posunu. Například ve Spojených státech půjdou voliči hlasovat už ve čtvrtek 2. října.
Volební účast v zahraničí bývá poměrně vysoká. Při minulých volbách do Sněmovny v roce 2021 byla 70procentní, zatímco v Česku šlo o necelých 65 procent. Ve zvláštním seznamu voličů bylo tehdy zapsaných necelých 19 tisíc Čechů, volit jich přišlo přes 13 tisíc. Nejvíce hlasů odevzdali v Londýně a Bruselu.