Kandidáta Pirátů na primátora neznají ani lidé v jeho rodné obci. Kdo je Zdeněk Hřib?

Politici v hlavním městě ladí program pro koaliční smlouvu. Na spolupráci se chtějí dohodnout uskupení Praha Sobě, Spojené síly pro Prahu a Piráti. Právě Piráti skončili ve volbách druzí za ODS a teoreticky by mohli v nové koalici získat post primátora. Kdo je jejich lídr - nováček v politice - Zdeněk Hřib? Praha 7:48 11. října 2018

„Dům Hřibů tady pořád ještě je. Je to takový atriový domek tady v Hrádku. Jinak starý doktor Hřib to byla legendární postava. Pro naši rodinu to byl cosi jako rodinný lékař,“ popsal Radiožurnálu Zdeněk Kutna.

Kdo je Zdeněk Hřib? Poslechněte si profil pirátského kandidáta na pražského primátora od Michala Sladkého a Kristýny Nevanové.

Hana Žáčková a Zdeněk Kutra učí ve Slavičíně na gymnáziu a jak naznačují, o politické kariéře zdejšího rodáka tady místní zatím moc neví.

„Vím, o koho se jedná. V televizi jsem ho už viděla. Kandiduje. Studoval doktořinu, ale nevím, jestli to má hotové nebo nemá. V televizi před jeho jménem nikdy nebylo to Dr. Když nechce doktořinu dělat, tak kandiduje tam,“ řekla sousedku Hřibových Anna Bačová reportérovi. Ten jí vysvětlil, že kandidát na primátora je vystudovaný lékař.

V ordinaci ho sice nepotkáte, zdravotnictví se ale Zdeněk Hřib věnuje pořád. Je ředitel obecně prospěšné společnosti, která mimo jiné vyvíjí různé webové aplikace třeba pro nemocnice nebo pojišťovny. Zároveň je členem správní rady Všeobecní zdravotní pojišťovny.

A právě přes zdravotnictví se dostal i k Pirátům. „Zjistil jsem, že je tam určitý dobrý základ, ale chyběly mi detaily. Takže jsem to začal nějakým způsobem rozebírat a nakonec jsem začal fungovat jako odborný garant pro oblast zdravotnictví,“ popsal Hřib.

Do politiky se Hřib rozhodl vstoupit, když si uvědomil, že nemůže hlasovat. „Jakožto registrovaný příznivec můžete dělat u Pirátů téměř cokoliv, ale jedinou věc můžete dělat jen jako člen a to je hlasovat. A to byl okamžik, kdy jsem si uvědomil, že můžu napsat celý program pro zdravotnictví, ale nemůžu si o něm zahlasovat. To byl zlomový okamžik, kdy jsem se rozhodl vstoupit do strany,“ doplnil Hřib.

Všichni pirátští kandidáti na primátora museli nejdřív projít primárními volbami a ty Zdeněk Hřib vyhrál. „Mně se líbí, jak Zdeněk vystupuje. Naprosto přesně dokáže formulovat problémy i třeba způsob řešení. A myslím si, že i v rámci přípravy na pozici, zcestoval největší evropská města a postavil i tým, který je připravený řešit jednotlivé problémy, jak jsme je adresovali v programu,“ popsal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Část pražské politické scény, a to včetně možných budoucích koaličních partnerů, kritizuje to, že Hřib zatím v politice nezískal žádné velké zkušenosti. Má zatím za sebou několikaměsíční předvolební kampaň a prvních pár dní povolebního vyjednávání.

„Překvapilo mě asi hodně věcí, to nemohu popřít, ale že bych cítil nějaké znechucení nebo tak něco, tak to bych neřekl,“ dodal Zdeněk Hřib.

V komunálních volbách získali Piráti v Praze přes 17 procent hlasů a skončili druzí. Je to jejich nejlepší výsledek v historii pražských komunálních voleb.