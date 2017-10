Že jsou slova o návratu do totality silná? Jsem emoční člověk a zaskočilo mě to, říká Hlavatý

Do sněmovny ho z 18. místa královéhradecké kandidátky hnutí ANO vyneslo kroužkování. Podnikatel Jiří Hlavatý to ale neocenil, přišel tak totiž o post senátora. Ztrátu mandátu označil posléze za „návrat do totality“. A za svými slovy si stojí. „Jsem emoční člověk a zaskočilo mě to," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 19:34 25. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Jiří Hlavatý je nově zvolený poslanec za hnutí ANO, přišel tak o funkci senátora | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zvolením do sněmovny jste přišel o post senátora. Označil jste to za návrat do totality – nejsou to příliš silná slova?

Jsem emoční člověk. Co na srdci, to na jazyku. Samozřejmě, že mě to v první fázi zaskočilo. Jestli to někdo vidí, jako silná slova, tak si to dejte do uvozovek. Rozhodně můžu jen opakovat, co jsem již řekl, že mě to zaskočilo. Ten důvod jsem již řekl, že by se mělo dovolit jedincům, aby si v tomto případě vybrali, když jsem byl senátorem a přišel jsem o mandát tím, že jsem byl zvolen poslancem. Bylo to pro mě překvapení.

Vy jste tedy skutečně netušil, že s poslaneckým mandátem přijdete automaticky o mandát senátora?

Označuji to za svoji hloupost, za nedostatek, že jsem byl v této politické oblasti neprofesionál. Tu informaci jsem dostal až následně od jednoho redaktora, to byl první impuls, teď se to potvrdilo a jsem poslanec. Respektuji zákony České republiky, respektuji rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který rozhodl judikátem, který se sice týkal jiných případů, ale takový judikát je. A že jsem se zmínil o totalitě a že je to nedemokratický, tak jsem to tak prostě cítil, že by měl mít jedinec svobodnou volbu.

Budete se tedy nyní zasazovat o změnu Ústavy, aby si mohli senátoři zvolení do sněmovny vybrat?

To je správná otázka. Určitě se touto myšlenkou zabývám, protože si stále myslím, že svobodná volba by tam měla být. Na druhou stranu jsem se rozhodl přijmout nabídku a kandidovat za hnutí ANO. Kdybych opravdu usiloval definitivně stát se poslancem, tak bych byl samozřejmě na předních místech, kde by ta šance byla. Promyslím si to, je zajímavé, abych určitý návrh v tomto smyslu podal. V současné době ale neuhýbám žádné zodpovědnosti.

(Ne)slučitelnost s podnikáním

Od vedení hnutí ANO jste tedy dostal nabídku, abyste figuroval na kandidátce, aniž byste o zvolení usiloval. Současně jste podle svých slov nebyl informován, že zvolením můžete přijít o post senátora a označil jste se za oběť. Jde tedy podle vás o špatnou komunikaci ze strany hnutí ANO?

Jak se říká: po bitvě je každý generál. Asi tím největším viníkem jsem já sám. Asi jsem nebyl dostatečně soudný, sám jsem si měl informace posbírat. Řada lidí mě pak i oslovila, že to, že mi dali preferenční hlas, ještě neznamená, že chtějí, abych byl poslancem, ale že tak chtěli vyjádřit důvěry ve mě, že mě chtěli povzbudit v politice a vyjádřit mi podporu. Asi jsem podcenil vztah okolí ke mně. Včera (v úterý - pozn. red.) jsem byl v restauraci s naším velkým zákazníkem a lidé kolem mi podávali ruce, gratulovali mi. Vyjádřili mi tak důvěru tím, že mě vykroužkovali. Jak jinak to mají lidé dnes udělat? Napsat mi? Situace je taková, jaká je. Já to respektuji. Dnes jsou tady volby do Senátu. Dnes jsem měl asi dva telefonáty: ptali se mě lidi, jestli budu znovu kandidovat zpátky do Senátu. Mě zarazilo, že to byly telefonáty od lidí, kteří mají vysoké postavení, lidí, kterých si vážím.

„Samozřejmě že situace je pro mě v současné době hodně komplikovaná, to časové vytížení se vůbec nedá porovnávat, vytížení poslanců je nesrovnatelně náročnější.“ Jiří Hlavatý

To ale není reální scénář, nebo ano?

Nevidím to vůbec jako reálné v současné době. Tím jen dokreslují to, jaké jsou názory lidí, jak uvažuje veřejnost, jak je dnes obtížné proniknout do myšlení veřejnosti. Teď nemluvím jen o sobě, ale celkově třeba o výsledcích voleb, kde nás to všechny určitě překvapilo třeba u TOP 09, nebo u sociální demokracie. Všechny strany to teď analyzují, ale jak proniknout do myšlení lidí, to není přece o tom, že ty strany udělaly nějakou zásadní chybu. Ale podcenily třeba něco. Myšlení lidí ale je dneska jiné, touží po změnách, hledají někoho, kdo mluví jednodušším jazykem.

Proč vás to zvolení poslancem tedy tak zaskočilo? Není to třeba i tím, že post poslance je časově náročnější než senátora a obáváte se, že nebudete mít tolik času na své podnikání?

To určitě. Samozřejmě že situace je pro mě v současné době hodně komplikovaná, to časové vytížení se vůbec nedá porovnávat, vytížení poslanců je nesrovnatelně náročnější. Hned v pondělí jsem to konzultoval s některými poslanci, kteří jsou ve sněmovně už druhé nebo třetí volební období. Bude to pro mě složité, protože jsem vždycky zvyklý dělat svoji práci pořádně a naplno. V pozici senátora jsem si byl jist, že to tak bylo, že to bylo slučitelné. V případě poslance si ale nejsem jist.

Takže to byl jeden z důvodů, proč vás to zvolení poslancem zaskočilo, protože to má dopad i na vaše podnikání.

Tak jsem s tím nepočítal. Nechci šidit poslance a nechci šidit práci ve firmě. Je to moje mentalita, dotahovat práci do konce. Jsem zvyklý ve firmě řídit i operativu, platí to, že pokud chcete být ředitel, musíte být v čele proudu a dělat s lidmi. Pokud neděláte, tak ty lidi budou dělat jen to, co musí. A to je dneska málo. Je potřeba, aby lidi do toho dávali svoje myšlenky, svoji iniciativu. Musí proto cítit mojí podporu. Budu muset tu práci ve firmě trošku ošidit.

Nezvažoval jste proto možnost, že byste post poslance přenechal náhradníkovi a z politiky odešel úplně?

Samozřejmě to byla z prvních myšlenek, které mě napadly. Že Hlavatý má teď možnost skončit v politice. A můžu vám říct, že je řada lidí kolem mě, kteří mi to doporučovali. A teď mluvím o těch lidech, kteří jsou na mé straně. Říkali: máš šanci s čistým štítem skončit. Ano, tato myšlenka se mi honila v hlavě, poslední dvě noci jsem kvůli tomu nespal. Na druhé straně je ale pět tisíc preferenčních hlasů a pak je dva a půl tisíce lidí tady ve firmě, kteří taky čekají, kdo vlastně firmu povede. Je to o stabilitě. Ano, měl jsem tuto myšlenku, ale vzhledem k tomu, jak se dneska politika jeví, že hnutí ANO podporu dále má, tak jsem řekl, že v politice ještě zůstanu. Nevím tedy, jak dlouho, protože už mám svůj věk. Ale nechci být ten, kdo si to vysedí. Budu se snažit být aktivní tak, jak jsem byl doposud.

Vydání Babiše a Faltýnka

Do sněmovny, stejně jako do Senátu, jste kandidoval za hnutí ANO. Pokud policie znovu zažádá o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, zvednete ruku pro?

Zas nepředbíhejme, dnes je tam ze strany všech obviněných stížnost. Pokud se nemýlím, zas to tak detailně nesleduji. Počkejme, jak se k tomu dané orgány vyjádří. Počítám také s tím - pokud je to možné vůbec, to jsem ještě nezjišťoval – že se pokusím dostat k těm dokladům. Na co ta stížnost je, o co se to opírá. To bych si nejdříve chtěl prověřit. Řeknu proč. V evropských dotacích jsme se také pohybovali v minulosti. Neuplynulo půl roku, abychom tu neměli kontrolu ze specializovaných pracovišť z finančních úřadů. Vím, jak je to náročné všechnu administrativu zúřadovat tak, aby to bylo všechno úplně čisté. Jestli tam byla chyba administrativní, nebo nebyla, a jestli tam byl úmysl… Je to postavené na tom, že tam byl od začátku úmysl získat dotaci neoprávněně.

Pokud tedy se sám přesvědčíte o tom, že ta žádost policejní je oprávněná, budete hlasovat pro vydání.

Pokud se přesvědčím o tom, že ta žádost je oprávněná, budu hlasovat pro vydání. Zatím ale vše nasvědčuje tomu… Třeba ta načasovanost, je pro mě určitě zarážející.

Poslanci hnutí ANO během hlasování o vydání obou politiků odešli ze sálu. Co si myslíte o tomto řešení?

Dvakrát jsem to nesledoval. Bylo to rozhodnutí klubu, převládal názor načasovanosti, je to jejich rozhodnutí.

Takže byste se také případně podřídil tomu většinovému názoru?

Tady bude asi velký rozdíl oproti Senátu, kde od vedení hnutí je dáno doporučení. Tam jsem se ale dvakrát doporučením neřídil. Už jsem v nějakým věku a hlasuju podle svého svědomí.

