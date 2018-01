Že by se měl Zeman distancovat od svých spolupracovníků? 'To není otázka na nás,' říká hradní kancléř Mynář

„To, co říká pan premiér, je jeho věc. Proč a jak to říká, není otázka na nás,“ komentuje pro server iROZHLAS.cz hradní kancléř Vratislav Mynář výrok premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše o tom, že by se měl prezident Miloš Zeman distancovat od některých svých nejbližších spolupracovníků. Zeman byl podle Mynáře po prvním kole prezidentské volby „v dobré náladě“, další strategii kampaně teprve zváží. Rozhovor Praha 15:00 14. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentův kancléř Vratislav Mynář a místopředseda Strany Práv Občanů Martin Nejedlý (vpravo) přicházejí k sídlu strany v Praze, kde sledovali 13. ledna 2018 spolu s prezidentem Milošem Zemanem sčítání hlasů v prvním kole prezidentských voleb. | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: ČTK

Jaká bude vaše další strategie v předvolební kampani?

Za prvé máme neděli, odpočívám a trávím den s rodinou. O tom, jaká bude, nebo nebude strategie, je předčasné vůbec přemýšlet. Moje strategie teď je jít v pondělí do práce a udělat práci, která se každý den musí udělat.

Jsem stále mladý a plný sil, prohlásil Zeman k výsledkům prezidentské volby. Půjde do debat s Drahošem Číst článek

S panem prezidentem se uvidím v pondělí a asi si o tom popovídáme, zhodnotíme první kolo. To je asi tak vše, co vám k nějaké strategii můžu říct.

Co se týče předvolebních debat, pan prezident v sobotu řekl, že se zúčastní maximálně dvou. To platí?

Jak říkám, já jsem s panem prezidentem včera v dobré náladě po vítězném prvním kole odjel do Lán. A dál jsem se s ním neviděl.

To, co řekl, předpokládám, že platí, protože vždycky, co řekne, tak to platí. Předpokládám, že se těší na rozhovor, respektive duel s panem kandidátem Drahošem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně uvedl, že by se Zeman měl distancovat od některých svých spolupracovníků, jmenovitě zmínil i vás. Co na to říkáte? Neobáváte se, že to pana prezidenta může před druhým kolem poškodit?

Já bych teď nechtěl dávat žádná silná vyjádření. To, co říká pan premiér Babiš, je samozřejmě jeho věc, jeho právo. Proč to říká, jak to říká, to se musíte zeptat pana premiéra, to není otázka na nás.

Server iROZHLAS.cz se chtěl hradního kancléře Vratislava Mynáře zeptat také na výroky Jiřího Drahoše o tom, že podle jeho intuice může za šířením dezinformací o jeho údajné spolupráci s StB stát Hrad, i na další podrobnosti předvolební kampaně současné hlavy státu. Mynář však předčasně ukončil hovor s tím, že si chce užít hezkou neděli s rodinou.

