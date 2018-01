Že Zeman už nedělá kampaň, je spíš pro dobro věci, nemusel by tolik řešit jednání o vládě, říká Vondráček

„Těším se, jak se Miloši Zemanovi bude dařit naplňovat jeho slova o pokoře,“ komentuje vítězný proslov staronového prezidenta šéf sněmovny Radek Vondráček z ANO. Jednání o nové vládě by podle něho mohlo prospět, pokud by se Zeman tolik nezapojoval. Možné ochlazení vztahů s hnutím vzhledem k podpoře jeho kandidatury Vondráček nepřipouští. „Ten vztah by měl být výborný, už jen kvůli této skutečnosti,“ řekl dále v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Praha 7:00 30. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Měl jste už možnost prezidentovi Zemanovi ke znovuzvolení poblahopřát?

Neměl, nemám na něj přímý kontakt. Snad bude příležitost v nejbližších dnech.

Máte v příštích dnech cestu na Hrad?

Nemám, psal jsem ale panu kancléři, že bych rád panu prezidentovi popřál. Musíme to nějak důstojně vymyslet.

S Chovancem ve vládě sedět nebudu, řekl Babiš. Podporu od komunistů nevyloučil Číst článek

Mluví se o tom, že po prezidentské volbě by mohl vztah Miloše Zemana k hnutí ANO ochladnout, jelikož už vaše voliče nepotřebuje. Čekáte proměnu jeho postoje?

Myslím si, že jsou to spekulace. Chápu, že komentátoři chtějí také něčím přispět a mají své názory. Nemám důvod si to ale myslet. Je sice pravda, že Miloš Zeman už nepovede kampaň. Myslím ale, že to může být spíš pro dobro věci. Může si dovolit určitý nadhled. Těším se na to, jak se mu bude dařit naplňovat jeho slova o větší pokoře v jeho vystupování.

Miloš Zeman by se tedy podle vás nemusel do povolebního vyjednávání už tolik zapojovat?

To záleží na něm, nemusel by. Na druhou stranu on je rád politicky aktivní a vždycky byl, je mu to vlastní.

Nemohlo společné vztahy narušit i prohlášení Andreje Babiše po prvním kole prezidentské volby, že by se měl Miloš Zeman distancovat od svých nejbližších spolupracovníků? Nebyla to ze strany hnutí ANO strategická chyba?

Já si to nemyslím. Jsou to dvě silné osobnosti, naštěstí ve spoustě věcí ve shodě, jinak by to pro nás bylo ještě horší. Ale ten vztah není založený na emocích, je to pragmatický vztah. Nemyslím si, že by nás to poškodilo. Koneckonců bylo to právě hnutí ANO, které až poté usnesením výboru podpořilo kandidaturu Miloše Zemana. Myslím si, že ten vztah by měl být výborný, už jen vzhledem k této skutečnosti.

Vzkaz o nové vládě

Vnímáte to, že Miloše Zemana přímo do volebního štábu přišel podpořit předseda SPD Tomio Okamura a úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec, jako signál, kterým směrem by se vyjednávání o nové vládě mělo ubírat?

Pan prezident říkal, že je to spíš náhodné, že přišli. Já si myslím, že bychom to mohli brát jako nějaký druh vzkazu, ale uvidíme. Těžko se mi to komentuje, byl jsem celkem překvapený z té sestavy, která tam byla (ve volebním štábu Miloše Zemana v Top hotelu Praha – pozn. red.).

Překvapilo vás, že Zemana dorazil podpořit přímo do štábu Tomio Okamura a Milan Chovanec?

Přesně tak. Hlavně z těchto dvou. Neměl jsem televizi, sledoval jsem to na Slovensku na horách přes internet. Právě tyto osoby byly zvýrazněny i médii, tak jsem registroval zprostředkovaně.

Na druhou stranu Tomio Okamura Miloši Zemanovi deklaroval podporu už minulý týden, Milan Chovanec je zase dlouholetým příznivcem Zemana.

Jestliže je to takto, tak z toho nedělejme žádné závěry. Nevím, ani o tom nechci spekulovat, jakým konkrétním způsobem by se to mělo projevit.

Zeman už Babiše k ničemu nepotřebuje, může mu to spočítat, předpovídá politolog Číst článek

Andrej Babiš v pondělním rozhovoru pro Právo uvedl, že s Milanem Chovancem už ve vládě sedět nechce. Znamená to tedy, že pokud se po únorovém sjezdu ČSSD stal předsedou strany, nebude sociální demokracie partner pro další jednání o vládě?

Myslím, že takhle otázka ještě nestála. Máme velkou odpovědnost, abychom sestavili vládu. Takovéto personální otázky jsme ještě neřešili, budeme je řešit, až budou před námi. Mně se třeba nelíbí styl pana Chovanec, co se týče vyjednávání včetně prohlášení, které učinil. Silové vymezování, že on je tím silným sociálním demokratem a nehodlá ustupovat, je zbytečné. Myslím, že si tím řeší už svoji vnitřní kampaň.

Pro nás pro všechny bude možná lepší dát tomu čas, zpomalit s vyjednáváním a počkat si, kdo vzejde z jejich vnitřní diskuse. Nebude to jenom o předsedovi, ale i o nějakém názorovém proudu. Samozřejmě se pak podívám a vidím těch jejich sedm procent, kterých dosáhli, a myslím si, že je lépe se při vyjednávání chovat více konstruktivně.

Třetí pokus o sestavení vlády bude na vás. Uvažoval jste už nad tím, že byste ho svěřil někomu jinému než Andreji Babišovi?

Já jsem si dovolil ten luxus, že jsem nad tím ještě neuvažoval. Jsem přesvědčen, že vyjde druhý pokus. Nejsem teď schopen říct, jestli půjde o menšinovou vládu nebo s partnerem, mám své favority, které ale neprozradím.