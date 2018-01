Zeman přezrál, Drahoš ještě nedozrál, hodnotí první prezidentskou reality show politolog Jelínek

Prezident Miloš Zeman a jeho protikandidát Jiří Drahoš se utkali v první televizní debatě, kterou provázela bouřlivá atmosféra. Střetli se v otázkách jmenování premiéra, protikuřácký zákon, migrace nebo zdanění církevních restitucí. Zeman svému konkurentovi vytýkal nezkušenost, Drahoš zas nestálost názorů. Mnohým divákům ale přenos televize Prima spíš než politickou debatu připomínal estrádu. Praha 15:15 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidáti Jiří Drahoš a Miloš Zeman při debatě, kterou moderoval Karel Voříšek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Žijeme v době reality show, komerční stanice na něm jsou založeny a myslím, že tomu odpovídal formát debaty. Účastníci ve zvolených tématech ani nemohli jít do hloubky,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus politolog Lukáš Jelínek.

Podle televizních debat se rozhodují ti, kteří dají na emoce, a záleží tak spíš na rétorických schopnostech a gestech kandidátů než na faktech.

Přehrát 24.1.2018 Dnešní Plus Miloš Zeman a Jiří Drahoš se utkali v první televizní debatě. Jejich výkon hodnotí Lukáš Jelínek a Petr Žantovský

Také podle publicisty Petra Žantovského, píšícího mimo jiné pro Parlamentní listy, televize Prima volbou témat vyšla vstříc divákovi. „Chvílemi mi to trošku připomínalo soutěž Česko hledá Superstar, nebyla to odborná debata,“ hodnotí.

Podle Jelínka měli oba kandidáti v zásadě rovné podmínky, ať už jde o sestavení publika, kladení otázek nebo časový prostor. Moderátor ale několikrát ocenil kompetenci Miloše Zemana.

„Je pravda, že to nebyl takový ten zvídavý moderátor veřejnoprávní televize. Zeman také asi dvakrát skočil svému protivníkovi do řeči a myslím, že moderátor situaci nezvládl,“ doplňuje Žantovský. „Ale každý bojuje zbraněmi, které má, a ani Drahoš se nedal lacino. Debata byla docela vyrovnaná.“

Jinak se ale Žantovský domnívá, že oba kandidáti se k sobě chovali korektně. „Bylo vidět, že Zeman je zkušený politik, který je v politice bezmála třicet let, kdežto Drahoš je v tomto ohledu zcela nepolíbený. Toho Zeman dokázal využít, když ho několikrát usvědčil z neznalosti problematiky nebo ústavy,“ tvrdí.

Jiří Drahoš podle něj nedokázal oslovit nerozhodnuté voliče, naopak Zeman umí zaujmout lidi na vesnicích i na ekonomickém fóru. „Vysype z rukávu nějaké statistické údaje a v tu chvíli je nemá nikdo šanci ověřit, ale vypadá to velice učeně. Myslím, že Drahoš byl na debatu málo připraven,“ soudí Žantovský.

Vystupování kandidátů podle Jelínka odpovídalo formátu debaty, ve které by mělo být povoleno vše mimo vulgarit a podrazů. „Dalo by se říci, že Zeman debatě dominoval, ale pamatuji si ho z dob, kdy byl mnohem silnější a zajímavější. A zatímco on ve funkci přezrál, tak Drahoš k ní ještě nedozrál. Záleží na tom, co od výkonu prezidentského mandátu očekáváme. Jestli chceme brilantního řečníka, nebo úředníka. A každý si mohl přijít na své,“ myslí si.