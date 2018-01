Demagog.cz: Zeman v prezidentské debatě mluvil víc a řekl sedm nepravdivých výroků, Drahoš dva

„V debatě, ve které řada témat neměla s prezidentskými kompetencemi nic společného, si připsala dvě třetiny faktických výroků současná hlava státu. Oproti Drahošovi, který byl z tohoto pohledu pasivnější, si ovšem připsal Zeman i více nepravdivých výroků. A to napříč různými tématy," shrnul výsledky pro iROZHLAS.cz vedoucí projektu Demagog.cz Jan Tvrdoň.

Miloš Zeman

Současnému prezidentovi napočítal server 16 pravdivých výroků, sedm nepravdivých, tři zavádějící a dva neověřitelné.

Hodnotí jako nepravdivé tvrzení Miloše Zemana, že Jiří Drahoš je jediný český politik, který souhlasí s přijímáním nelegálních migrantů. Názor na migraci bývalého šéfa Akademie věd podle serveru není mezi českými politiky unikátní. Zemanův výrok podle serveru Demagog.cz nemá „oporu v realitě“.

Není také pravda, že by současný prezident nemluvil o svém protikandidátovi. Mluvil o něm na televizi Barrandov, při návštěvě Jihomoravského kraje, ve Vánočním poselství a i při dalších příležitostech. Navíc Drahoše dlouhodobě napadá prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Prezident se mýlil i v tom, že ústavní zákon je jediná možnost, jak obejít evropskou směrnici o omezení nošení zbraní. „Podle unijního i vnitrostátního výkladu, není ústavní zákon sám o sobě nadřazen evropské směrnici, naopak obecně platí přednost unijního práva,“ píše server Demagog.cz. Podle Ústavního soudu je ale tato přednost omezena.

„Dostávám zprávy Bezpečnostní informační služby. Zatímco vy k nim nemáte přístup,“ řekl Zeman v rámci prezidentské debaty. Prezident sice dostává nezkrácenou verzi Bezpečnostní informační služby (BIS), Drahoš ale vždy cituje veřejnou část výroční zprávy. Vedoucí BIS Michal Koudelka navíc uvedl, že sice nemají informace o ovlivnění voleb, zároveň ale vždy existují rizika dezinformačních kampaní.

Dalšího nepravdivého výroku se dopustil Miloš Zeman v souvislosti s takzvaným Dublinem IV. Řekl, že „prezident má jedinou možnost, a sice podání ústavní stížnosti“. Hlava státu nemůže podat ústavní stížnost, pouze může podat návrh na posouzení mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem.

Zeman se také mýlil při hlasování o zákonu o církevních restitucích. Podle něj rozhodl jediný hlas trestně stíhaného poslance Romana Pekárka. Pro zákon, který vrátil sněmovně Senát, a proto musel být schválen alespoň 101 hlasy, hlasovalo 102 poslanců. Takže by byl schválen bez hlasu Pekárka.

K chyběnému výroku došlo i v případě zpětného zdanění církevních restitucí, kdy prezident Zeman obvinil Drahoše, že podle jeho výroku by parlament nemohl přijmout jakýkoliv nový daňový zákon. Nové zákony ale udávají výši, vyměřovací základy a další věci, které ale vždy určují budoucí vztah. Pokud by ale došlo ke změně zákona o církevních restitucích, došlo by podle serveru Demagog.cz k pravé retroaktivitě, tedy změně vztahů, které již proběhly. A to je nepřípustné.

Jiří Drahoš

Jiřímu Drahošovi Demagog napočítal 12 pravdivých výroků a dva nepravdivé.

Kandidát pochybil, když výrok z 90. let o tom, že Česko může přijat 5000 kosovských Balkánců, přiřadil Zemanovi. Ve skutečnosti výrok přenesl jeho ministr zahraničí Jan Kavan.

Nesprávný byl i jeho výrok o tom, že ve zprávách BIS se píše o ovlivňování voleb zahraničními rozvědkami. Zpráva sice mluví o hybridní válce, vysloveně ale neuvádí, že by zahraniční služby volby ovlivňovaly.

Žádné neověřitelné ani zavádějící výroky Demagog u Drahoše nezaznamenal.