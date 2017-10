Zeman je pro většinu nepřijatelný. Drahoš nabírá na síle, v přímém souboji by vyhrál, tvrdí průzkum

Bývalého předsedu Akademie věd podle průzkumu společnosti Median vážně zvažuje volit 24 procent voličů. V součtu s těmi, pro něž by byl přijatelným, tak je i před současným prezidentem Milošem Zemanem. Informoval o tom server Seznam Zprávy, pro který průzkum vznikl. Průzkum Praha 21:55 4. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný prezident Miloš Zeman (vlevo) a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš | Foto: Filip Jandourek, Reuters

Akademika Drahoše momentálně v prvním kole prezidentské volby vážně zvažuje volit 24 procent voličů a dalších 31 procent uvedlo, že by pro ně byl přijatelným kandidátem. S výsledky společnosti Median přišel server Seznam zprávy, který si výzkum objednal.

Bývalý diplomat a Havlův poradce Pavel Fischer chce kandidovat na prezidenta. Podporu našel mezi senátory Číst článek

Součet těchto hodnot je tak mezi všemi kandidáty aktuálně nejvyšší. Oproti tomu současnému prezidentovi Miloši Zemanovi by nyní hlas hodilo 27 procent voličů s tím, že pro dalších 16 by byl jako kandidát přijatelný.

Třetím výrazným kandidátem je podnikatel a textař Michal Horáček. Jeho volbu by v prvním kole zvažovalo 8 procent lidí a přijatelný by byl pro dalších 24 procent dotázaných. Na rozdíl od Drahoše ale více rozděluje společnost, pro téměř polovinu dotázaných byl totiž Horáček nepřijatelný.

Podobné tendence jsou z průzkumu viditelné i u současné hlavy státu. Pro stále více voličů by byl Zeman v dalším mandátu nepřijatelný. A tyto tendence stoupají. V dubnu to uvedlo 51 procent, v červnu 56 procent a momentálně je to 57 procent dotázaných.

A pro mnoho by byl nepřijatelný i v hypotetickém druhém kole přímé volby. Median dotazovaným předložil i několik možných duelů. V případném souboji by duel mezi Zemanem a Drahošem dopadl 44,5 ku 55,5 ve prospěch bývalého předsedy Akademie věd.

Median zkoumal kromě uvedeného tria dalších devět jmen, která se k volbě prezidenta přihlásila nebo je možné, že se ještě voleb zúčastní. Mezi nimi stojí v podpoře nejvýše kandidát ODS Jaroslav Kubera, europoslanec Jiří Pospíšil a případný kandidát hnutí ANO Martin Stropnický.