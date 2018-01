Zeman poslouchá oponenta a pak ho obratně urazí, říká politoložka, která pracovala pro Schwarzenberga i ANO

Prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Miloš Zeman se utkají ve dvou televizních debatách. Zatímco Jiří Drahoš využívá poslední dny před volbami k objíždění regionů, Miloš Zeman se plně soustředí právě na televizní rozhovory. Jakou roli hrají při rozhodování voličů, popsala v Ranním interview Radiožurnálu politoložka Karlovy Univerzity a specialistka na politický marketing Anna Shavit. Rozhovor Praha 10:41 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš se spolu utkají ve druhém kole přímé volby hlavy státu. | Foto: Pražský hrad/Michaela Danelová | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Prezident Miloš Zeman v pondělí potvrdil, že i další vládu bude sestavovat předseda hnutí ANO Andrej Babiš, a to nezávisle na výsledku prezidentských voleb. Řekl to v TV Barrandov s tím, že kdyby nevyhrál, Babiše jmenuje premiérem ještě před koncem svého působení v úřadu prezidenta.

Anna Shavit V roce 2007 dobrovolničila pro kampaň Hillary Clintonové, v roce 2011 se účastnila kampaně kandidáta na starostu v San Francisku Tonyho Halla. V první přímé volby prezidenta pracovala jako stratég kampaně Karla Schwarzenberga a v roce 2013 byla politickým poradcem volební kampaně ANO 2011.

Tým Jiřího Drahoše Radiožurnálu vzkázal, že výroky Miloše Zemana v televizní debatě nebude komentovat. Nicméně už dřív Drahoš řekl, že by nejmenoval trestně stíhaného člověka premiérem.

Zeman byl v neděli v televizi Nova a v pondělí na Barandově. Jiří Drahoš na tyto debaty nepřišel a objížděl regiony, kde dělal kampaň. Večer se setkal se svými příznivci v pražské Lucerně.

Jakou sílu můžou mít vystoupení kandidátů v televizi při rozhodování lidí, vysvětlovala v Ranním interview Radiožurnálu politoložka Karlovy Univerzity a specialistka na politický marketing Anna Shavit.

Jak se vlastně kandidáti na živé televizní debaty připravují? Čtou články o svém protivníkovi, učí se nazpaměť paragrafy zákonů nebo třeba mluví nahlas před zrcadlem?

Je to samozřejmě individuální, těžko říct, jak se v jednotlivých týmech připravují. Běžná praxe je, že máte spíš tým lidí, který články přečte. Nejdřív se snažíte zjistit, jaká budou témata debaty, pak pokud možno připravit kandidátovi co nejlepší podklady a v některých případech můžete debatu přímo simulovat. To znamená, že máte svého kandidáta a potom vyberete člověka, který dělá oponenta.

Debatu si můžete natočit a pak sledujete, jak váš kandidát reaguje. Snažíte se pokud možno co nejvíce nasimulovat, jak debata bude probíhat, někdy se na to pronajímají i televizní studia. Velice důležitá věc, která se dá dělat průběžně, je také to, že se někdo z týmu dívá na televizi a dělá si poznámky, jak protikandidát komunikuje, jakým způsobem mluví, reaguje, co jsou jeho silné a slabé stránky.

Na co by si oba muži měli dávat při televizních duelech pozor? Je něco, co by v žádném případě neměli vyslovit?

Já vždycky říkám, že volby vyhrává také dost často komunikační disciplína. Měli by se držet témat, která budou komunikována, neměli by si dávat vlastní góly. To v roce 2013 byly třeba Benešovy dekrety, které zmínil Karel Schwarzenberg. Je to téma, které by se v české politice mělo otevírat, ale asi ne přímo v prezidentské debatě.

Vy jste před pěti lety radila v prezidentské kampani právě Karlu Schwarzenbergovi. Jaké zkušenosti a možná ponaučení jste si z toho odnesla? Co kandidátům radit a neradit?

Otevřela jsem si poznámky právě z jedné z debat s Milošem Zemanem z roku 2012 a dívala jsem na to, co jsem tam psala, a on – teď to potvrdily i dvě debaty – má takovou velmi specifickou vlastnost, že má skvělou paměť a teď působí dojmem, že je velmi připravený a má ohromnou zkušenost.

V podstatě nereaguje ani na moderátora, ale velmi pozorně si tehdy v roce 2012 v tom prvním kole vyslechnul své oponenty, a když na něj přišla řeč, shrnul, co kdo z nich řekl, velmi obratně je urazil, dokázal se vůči nim vymezit, potom ještě řekl, co chtěl, a ještě se nějakým způsobem dokázal vymezit vůči moderátorovi.

Miloš Zeman je v tomto velmi obratný, byly různé snahy, jak se na něj připravit, včetně různých témat. Má za sebou dlouhou politickou kariéru a za tu dobu se mnoho novinářů i oponentů snažilo otevřít různá témata, jako byla třeba Mostecká uhelná, s nepříliš velkým úspěchem.

Má taky mimořádnou paměť na čísla. Pamatuji si, že ještě před jednou ze závěrečných velkých debat, kde měli vystupovat i hosté, mu chtěla položit otázku například úžasná Věra Čáslavská. Dotaz se měl podle ní dotknout jeho svědomí a komunismu. Chtěla se ho zeptat, zda ví, kolik komunisté do roku 1953 popravili v Československu lidí a jak se vůči tomu vymezí. Miloš Zeman velmi obratně odpověděl, že to bylo 237 lidí, a podíval se na ni, co po něm chce víc, že to samozřejmě ví. Vzal jí tím dost vítr z plachet.

Rozhodně je dobré ho nepodceňovat, na druhou stranu je to o pět let později. Pan Drahoš je plný energie a jeho možná výhoda může být, že je z jiné oblasti. Miloš Zeman je zvyklý fungovat na politickém hřišti, pan Drahoš přichází z akademické sféry, takže uvidíme, ale rozhodně bych debaty nepodceňovala.