Zeman není favoritem druhého kola, debaty ho nezachrání. Jeho pakt s Babišem končí, míní politolog

I když první kolo jasně vyhrál, Miloš Zeman není favoritem kola druhého. Podle politologa Josefa Mlejnka totiž současný prezident už nemá, kde brát další hlasy, zatímco jeho vyzyvatele Jiřího Drahoše podpoří voliči většiny neúspěšných kandidátů. Zemana podle Mlejnka nezachrání ani televizní debaty, v rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz politolog upozornil, že s prvním kolem prezidentské volby končí také pakt Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO). Rozhovor PRAHA 9:50 14. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kdybyste měl vybrat jeden moment prvního kola prezidentské volby, jaký by to byl?

Nejvýraznějším momentem je Pyrrhovo vítězství Miloše Zemana. Sice vyhrál v prvním kole, ale výsledek pro druhé kolo favorizuje Jiřího Drahoše, pokud přijdou volit ti, co přišli v prvním kole, a pokud se zachovají voliči poražených kandidátů tak, jak je vybídli.



Jací kandidáti vás nejvíce překvapili?

Překvapením je slabý výsledek Mirka Topolánka, přece jen měl masivní kampaň. Překvapením je také naopak velmi slušný výsledek Marka Hilšera.



Miloš Zeman porazil Jiřího Drahoše zhruba o 600 tisíc hlasů. Do jaké míry ona doporučení poražených kandidátů, kteří téměř všichni Drahoše podpořili, mohou tento náskok smazat?

Je jasné, že jejich voliči mohou mít svoji hlavu a nedá se automaticky předpokládat, že se zachovají tak, jak je vybídli. Na druhou stranu myslím, že i kdyby to bylo bez výzvy, voliči Pavla Fischera, Michala Horáčka a Marka Hilšera se přikloní k Drahošovi.



Myslel jsem to spíš tak, že jejich voliči nedorazí podruhé volit vůbec...

Tohle riziko tam je. Jde o to je dostatečně motivovat, aby přišli. Tady může působit faktor, že si to někdo mechanicky sečte a řekne si, že Drahoš to má jisté a nepůjde. Drahoš musí v kampani zdůrazňovat, že výsledek není jistý a je třeba ještě zabojovat. Voliče vhodně „vystrašit“. Když se mu to podaří, má šanci zvítězit. Důležité také bude, jestli se poražení kandidáti omezí jen na jedno prohlášení, nebo ještě do kampaně přispějí, například se nechají vyfotit s Jiřím Drahošem na billboardy nebo natočí podpůrné video.



Miloše Zemana volily skoro dva miliony lidí, má ještě odkud brát? Existují například jeho příznivci, kteří čekají až na druhé kolo, protože si jeho postupem do něj byli jisti?

Moc velký rezervoár podle mě nemá, volební účast v prvním kole byla přes 60 procent, na úrovni parlamentních voleb. Mně se zdá, že dostat navíc další lidi k volbám bude pro Zemana dost obtížné. Zvlášť, když Drahoš je bezkonfliktní, což mu mnozí v prvním kole vyčítali. Nyní se to může ukázat jako výhoda, Zemanův štáb ho jen těžko vykreslí jako nebezpečí. Není spojen s pravicovou stranou, což Zeman používal při minulé volbě proti Karlu Schwarzenbergovi.



Jiří Drahoš se v druhém kole prezidentských voleb utká se současným prezidentem Milošem Zemanem | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na tiskové konferenci Zeman změnil postoj a oznámil, že s Jiřím Drahošem půjde do televizních diskuzí. Jak vnímáte tento posun?

Ta změna souvisí s tím, že si uvědomil, že bez účasti v debatách má takřka stoprocentně jistou porážku. On do debat jít musí. A zatímco před pěti lety byly debaty jeho velkou předností, v prvním kole zlikvidoval Jana Fischera díky debatě na Primě, při debatách se Schwarzenbergem byl Zeman v lepší fyzické kondici. Schwarzenberg po půl, tři čtvrtě hodině „odcházel“, pletl si třeba vlády a Zeman ho až zesměšnil, teď se to podle mě otočí. Je o pět let později a zdravotní stav současného prezidenta je jaký je.



Na druhou stranu je Miloš Zeman stále vynikající řečník a nad Jiřím Drahošem by mohl mít převahu...

Je pravda, že hlavu má dobrou a myslí mu to. Ostatně to předvedl tento týden v parlamentu, když hájil Babišovu vládu. Přišel po svých, i když s pomocí, a mluvil spatra, jeho projev byl kratší, ale měl hlavu a patu. Nemyslím, že debaty jsou pro Zemana jednoznačné minus, ale bude hodně záležet na formátu: na délce, na organizaci, zda pasáže, kdy na sebe kandidáti útočí, budou proloženy například debatou podporovatelů. I tak si myslím, že délka debat přes hodinu může být pro Zemana problém.

Politolog Josef Mlejnek | Foto: Repro ČT24

Do jaké míry mohou diskuze ovlivnit výsledek druhého kola?

Na to se těžko odpovídá. Fischerovi, Horáčkovi a Hilšerovi voliči nedají Zemanovi hlas. Odradil je způsobem, jakým pojímal úřad. On má malý „koaliční“ potenciál, schopnost nabrat další voliče.

Před pěti lety to ale dokázal. Co se změnilo?

Tehdy byl v jiné situaci: neměl za sebou pro mnoho lidí kontroverzní působení na Hradě spojené s vulgaritami, povýšeným jednáním, snahou zalíbit se populistům a jejich voličům či příklon k Rusku a Číně. Na druhou stranu Karel Schwarzenberg byl pro část voličů nepřijatelný, například kvůli svému původu, špatnému mluvení, spojení s pravicovou nepopulární vládou. Tehdy se Zeman mohl části voličů jevit jako schůdná alternativa, to už je ale pryč. Takže i kdyby zaperlil v debatách, asi mu to příliš nepomůže. Největším nepřítelem Jiřího Drahoše bude on sám, pokud by v debatách podal špatný výkon, mohl by prohrát. Stačí mu ale uhrát remízu, svůj standard.



Poměrně překvapivě komentoval výsledky prvního kola premiér Andrej Babiš z ANO. Původně Zemana bezvýhradně podpořil, před druhým kolem mu ale radí, aby se zbavil spolupracovníků a začal se orientovat prozápadně. Jak Babišovo vystoupení čtete?

To je velmi důležitý faktor, role Babiše a voličů ANO. Podle různých sociologických průzkumů jsou voliči ANO - co se týče prezidentské volby - rozděleni. Významná část se chystala Zemana volit, část ne. To je důvod, proč Andrej Babiš podpořil Zemana jen za svoji osobu, ne za celé ANO. Když se podívám na Zemanovy výsledky z prvního kola a porovnám je s výsledky v parlamentních volbách, velmi zhruba to tak vychází.



Vzdalují se tedy Zeman a Babiš?

Babišovo vystoupení si vysvětluji tak, že pakt se Zemanem podle něj stejně končí. Premiér si to zhodnotil tak, že současný prezident stejně prohraje a z celého paktu chce vycouvat. Od Babiše je to taková podpora nepodpora. Jako by řekl: Budu podporovat Miloše Zemana, ale nesmí to být Miloš Zeman. Podle mě volby nakonec rozhodne, že polovina voličů ANO Zemana nechce volit, a že je ve druhém kole další kandidát přitažlivý pro voliče ANO. Babiš určitě řeší otázku, jestli ještě se Zemanem něco podnikat.

45097