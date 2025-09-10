ŽIVĚ: Poslechněte si speciál Radiožurnálu k volbám do Poslanecké sněmovny

Jak dopadá klimatická změna na jihomoravské zemědělce a je to vůbec volební téma? Jaké změny prosazují kandidující politici v rozpočtovém určení daní? A co slibují voličům třeba pro rychlejší spojení Brna s Vídní? Poslechněte si speciál Radiožurnálu s Janem Pokorným ke sněmovním volbám.

AUDIO Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Špilberk

Speciál Radiožurnálu s Janem Pokorným ke sněmovním volbám se ve středu 10. září vysílá z Brna (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Hosté středečního speciálu jsou politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity, komentátor ze serveru Alarm Stanislav Biler a bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se letos uskuteční 3. a 4. října, tedy v nejzazším možném termínu. Češi žijící v cizině budou moci poprvé volit poslance korespondenčně. O písemnosti potřebné ke korespondenční volbě v říjnových sněmovních volbách požádalo téměř 11 000 krajanů.

red Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Volby

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme