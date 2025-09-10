ŽIVĚ: Poslechněte si speciál Radiožurnálu k volbám do Poslanecké sněmovny
Jak dopadá klimatická změna na jihomoravské zemědělce a je to vůbec volební téma? Jaké změny prosazují kandidující politici v rozpočtovém určení daní? A co slibují voličům třeba pro rychlejší spojení Brna s Vídní? Poslechněte si speciál Radiožurnálu s Janem Pokorným ke sněmovním volbám.
Hosté středečního speciálu jsou politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity, komentátor ze serveru Alarm Stanislav Biler a bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
Volby do Poslanecké sněmovny se letos uskuteční 3. a 4. října, tedy v nejzazším možném termínu. Češi žijící v cizině budou moci poprvé volit poslance korespondenčně. O písemnosti potřebné ke korespondenční volbě v říjnových sněmovních volbách požádalo téměř 11 000 krajanů.