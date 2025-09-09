Zmáčknout tlačítko a ukázat QR kód. Komise budou při volbách ověřovat totožnosti také pomocí eDokladu
Za necelé čtyři týdny budou volby do Poslanecké sněmovny. Voliči s sebou nově nemusí nosit fyzický doklad totožnosti. Stačí mobilní telefon s takzvaným eDokladem. V České Lípě se s novou možností ověření totožnosti v pondělí seznamovali členové volebních komisí.
„Dámy a pánové, vítám vás na prvním zasedání okrskových volebních komisí,“ řekla na úvod vedoucí správního odboru městského úřadu Petra Dolečková před přibližně 200 volebními komisaři pro 44 českolipských volebních okrsků.
‚Možná rychlejší, než když budou hledat občanku.' Voliči se před komisí budou moct prokázat eDokladem
„V letošních volbách se nám může přijít prokázat volič nejenom občanským průkazem, samozřejmě platným cestovním dokladem, jak jste zvyklí, ale i eDokladem, což je doklad nahraný v mobilu. K tomu si pustíme krátké video,“ vysvětlila.
„Volič musí mít svůj mobilní telefon, doporučuji, aby měl aktuální verzi operačního systému. V mobilním telefonu musí mít nainstalovanou aplikaci eDoklady. Opět je třeba doporučit, aby to byla poslední verze dané aplikace. V té musí mít nahraný elektronický doklad totožnosti, takzvaný eDoklad,“ doporučuje ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
Aktuální doklad
Voliči by měli mít aktuální doklad. Toho docílí tak, že se maximálně dva dny před volbou do aplikace přihlásí. „Já v aplikaci nyní intuitivně mačkám tlačítko prokázat se, objeví se mi QR kód a můj telefon ukážu člence volební komise, která si QR kód načte,“ vysvětluje Jirovec.
„Musím odsouhlasit sdílení údajů z mého občanského průkazu s okrskovou volební komisí, takže samozřejmě odsouhlasuji a během několika okamžiků se člence okrskové volební komise na displeji mobilního telefonu objeví údaje z mého občanského průkazu a tím mě ztotožní,“ doplňuje.
Na straně komisí je způsob ověření dvojí. Buď pomocí mobilního telefonu nebo pomocí vytištěného QR kódu. Volba je v tomto případě na daném úřadu. Podle oslovených komisařů by nový způsob ověřování totožnosti neměl být žádný problém.
„Ten, kdo to má, není žádný trouba, když to tak řeknu. Ta aplikace je jednoduchá, takže je to možná rychlejší, než když bude hledat občanku,“ myslí si místopředsedkyně jedné z volebních komisí Iva Chládková. Mobilní telefony pro ověřování jsou koupené ze státní dotace pro volby.