150 km/h na dálnicích? Zlepší se plynulost dopravy, míní poslanec za ODS. Nebezpečné, oponuje odborník

Parlamentem prošel návrh na zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích, a to ze současných 130 na 150 km/h. Vyplatí se ušetřené minuty pro řidiče a posádku vozu v porovnání s emisemi, které jejich rychle jedoucí auto vypustí? Jaké jsou důvody pro tuto změnu a je to vůbec bezpečné? V pořadu Českého rozhlasu Plus Pro a proti diskutují odborník na dopravu Ondřej Mirovský (Zelení) a poslanec Ivan Adamec (ODS). Pro a proti Praha 19:47 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parlamentem prošel návrh na zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích, a to ze současných 130 na 150 km/h. Vyplatí se ušetřené minuty pro řidiče a posádku vozu v porovnání s emisemi, které jejich rychle jedoucí auto vypustí? Jaké jsou důvody pro tuto změnu a je to vůbec bezpečné? | Zdroj: Shutterstock

„Parlament se rozhodl v rámci novely zákona dopravy na pozemních komunikacích, už před devíti lety jsme o tom diskutovali. Tehdy ta debata byla zrušena a ozývali se odpůrci. V tuto chvíli to máme na stole a ministerstvo dopravy se chová podle zákona a vybírá úseky, kde by se případně mohlo jezdit někdy až 150kilometrovou rychlostí,“ uvádí poslanec za ODS Ivan Adamec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 150 km/h po dálnici? Vyplatí se ušetřené minuty pro řidiče a posádku vozu v porovnání s emisemi, které jejich rychle jedoucí auto vypustí? Ptáme se poslance za ODS Ivana Adamce a odborníka na udržitelnou dopravu ze Strany zelených Ondřeje Mirovského

„Z hlediska pružnosti dopravy, kdy je prázdný a bezpečný provoz na dálnicích, je to podle mě správný krok,“ domnívá se.

Naopak odborník na dopravu Ondřej Mirovský ze Strany zelených se domnívá, že zavedení dalších výjimek by bylo pro řidiče matoucí. „Připadá mi, že dopravní politika by měla vést k nějakému zjednodušení, měla by být transparentní a vytahovat stále nové výjimky vlastně není vůbec dobré. Pokud zavedeme další novinku, tak lidi budeme mást,“ komentuje.

„Myslím si, že zrovna tak, jak můžeme někde rychlost zvýšit, tak ji můžeme taky snížit. K tomu máme dnes prostředky, jako jsou telematické systémy, které nám ukazují proměnlivé značky. Takže toto je výjimka, která svým způsobem výjimkou úplně není,“ argumentuje Adamec s tím, že každý řidič by měl vyhodnotit situaci na základě svého uvážení, respektovat aktuální provoz a řídit se dopravním značením.

Rizikovost i vyšší emise

Podle Mirovského by zavedení nové nejvyšší povolené rychlosti vedlo k rizikovosti nebo negativnímu vlivu na životní prostředí v důsledku zvýšených emisí. „Samozřejmě když jedete rychleji, tak spotřeba roste. Netýká se to jen aut, která spalují fosilní paliva, ale i elektromobilů,“ vysvětluje Mirovský.

Policie lidem v lednu zabavila už 80 řidičáků. Nový trest přichází při ‚extrémním‘ překročení rychlosti Číst článek

Za nejsilnější argument, proč na nový návrh nepřistoupit, zmiňuje také bezpečnostní faktor.

„Česká republika má problém s tím, že vozový park máme velmi starý, víceméně jsme na chvostu Evropské unie v průměru stáří aut. Aktuálně běží diskuze o tom, že je s podivem, kolik aut vlastně prochází technickými kontrolami. Současně se nám zvyšuje i nehodovost na dálnicích. A k tomu přidat 150kilometrovou rychlost může vést k ještě vyšší nehodovosti,“ doplnil.

Plynulost dopravy

„Je to o bezpečnosti, komfortu a plynulosti jízdy,“ říká Adamec. To je podle něj hlavní důvod, proč by se měla nejvyšší povolená rychlost zvýšit.

„Je mnoho studií, které jsou schopné dokázat na číslech, že úspora není tak zásadní. Důležité je hledat a sledovat plynulost dopravy na datech celých úseků. Vytipované úseky jsou velmi krátké. Je potřeba podívat se na plynulost celé cesty. Problémem jsou také uzavírky,“ domnívá se Mirovský.

Celé Pro a proti si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku. Moderuje Jan Bumba.