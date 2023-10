Ford, Volkswagen a dalších devět automobilek. Nejméně 20 milionů aut může mít vadné airbagy

Nejméně 20 milionů vozů automobilky General Motors je vybaveno vadnými airbagy a měly by být svolány ke kontrole, než se zraní nebo zabije více lidí. Uvedl to list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Celkem může být vadných až 52 milionů airbagů, které použily také jiné automobilky.

