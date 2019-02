Opilému viníkovi nehody pojištění nepomůže. Pojišťovny loni vymohly zpět miliony korun

Sklenička piva nebo vína může vyjít i na několik desítek či stovek tisíc korun. To v případě, že po vypití usedne člověk za volant a způsobí dopravní nehodu. Jak zjistil Radiožurnál, takových řidičů navíc loni v Česku přibylo. Podle policejních statistik zavinili motoristé pod vlivem alkoholu přes 4600 dopravních nehod. To je téměř o 400 případů víc než v roce 2017. Praha 7:04 24. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravní nehoda (ilustrační snímek) | Zdroj: Profimedia

Při nehodách zaviněných alkoholem zahynulo v minulém roce celkem 76 osob. To je asi sedmina z celkového počtu obětí.

Nejen, že řidič pod vlivem alkoholu riskuje život svůj a ostatních, ale také ho to může přijít draho. Pojišťovna po něm totiž může vymáhat způsobenou škodu, upozorňuje Milan Káňa z Kooperativy.

„U alkoholu jsou dva pohledy. U povinného ručení vždy poškozenému vyplatíme pojistné plnění, které mu náleží. Nicméně pak tu částku, kterou vyplatíme, můžeme vymáhat po viníkovi škody, který byl pod vlivem alkoholu,“ upřesňuje. U havarijního pojištění pak nemusí pojišťovna vyplatit řidiči žádnou částku na opravu auta.

O pět milionů víc

Kooperativa loni řešila asi dvě stovky takových případů a celkem šlo o částku ve výši zhruba 20 milionů korun. To je o pět milionů víc než v roce 2017. Podobná čísla hlásí i pojišťovna Allianz, říká její mluvčí Václav Bálek.

„Postihy kvůli alkoholu tvoří dlouhodobě přes polovinu regresů z povinného ručení. Ze 423 případů za loňský rok jich bylo 200 způsobeno právě pitím,“ dodává Bálek. Za loňský rok si pojišťovna nárokovala celkem asi 16 milionů korun. Podařilo se jí taky odhalit pokus o jeden pojistný podvod, popisuje mluvčí.

Auto ve stromu

„Paní na osamělé cestě narazila do stromu. V bezprostředním okolí sice nikdo nebyl, ale nevšimla si, že ji v poli někdo pozoruje. Zavolala odtahovou službu, ta vůz naložila a odvezla. Za 24 hodin ho přivezla a zasekla zpátky do toho stromu. Teprve potom řidička oficiálně zavolala policii a odtahovku. Pointa byla, že měla vypito a tudíž věděla, že o 24 hodin dříve by z havarijního pojištění nedostala pojistku,“ popisuje pokus o podvod Bálek. Pojišťovna nakonec ženě žádné peníze z havarijní pojistky nevyplatila.

Podle České asociace pojišťoven patří mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším výskytem nehod pod vlivem alkoholu jihozápadní Morava a západ Čech, doplňuje mluvčí asociace Veronika Exnerová.

„Hlavní rizikovost vychází také v okrese Břeclav, Znojmo, Plzeň a Jindřichův Hradec, kde podíl nehod pod vlivem alkoholu vždy překračuje deset procent všech šetřených nehod,“ upřesňuje.