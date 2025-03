Americká cla na automobily dopadnou na Česko přes Německo a Slovensko. Úder bude tvrdý, míní Špicar

Americký prezident Donald Trump oznámil, že od příští středy uvalí 25procentní cla na dovoz automobilů, které nebyly vyrobeny v USA. Americká vláda očekává, že opatření navýší příjmy rozpočtu o 100 miliard dolarů. Trump pak až o měsíc odloží clo z automobilových dílů. „V našem případě bude úder opravdu tvrdý, protože jsme exportně orientovaná ekonomika,“ hodnotí pro Radiožurnál nová cla viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Rozhovor Praha 14:49 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německo a Slovensko budou mezi nejzasaženějšími zeměmi, říká Špicar k novým americkým clům (archivní foto) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

České automobily se do Spojených států nevyvážejí, v Česku ale působí řada firem, které dodávají díly jiným automobilkám, které do Spojených států své výrobky vyvážejí. Jak americká cla dopadnou na český automobilový průmysl?

Ano, hlavní úder nepůjde skrze přímé vývozy, dopadne na nás skrze tzv. reexporty. V našem případě bude úder opravdu tvrdý, protože jsme exportně orientovaná ekonomika.

Automobilový průmysl patří mezi páteře českého průmyslu a celé české ekonomiky. Mezi naše hlavní obchodní partnery patří Německo a Slovensko. Právě Německo a Slovensko budou mezi nejzasaženějšími zeměmi. Dopady na nás budou opravdu velmi tvrdé.

Četl jsem odhady, že by se to mohlo promítnout do vývoje hrubého domácího produktu, že by mohl v Česku poklesnout v řádu desetin procenta. Máte podobný odhad?

Máme podobný odhad a v praxi to bude nejen pro naše členy, ale pro celou českou ekonomiku znamenat, že bude velký tlak na propouštění. Některé subdodavatelské firmy jsou navázané například na koncern Volkswagen velmi intenzivně většinou své produkce, a pakliže by tam došlo k výraznému snížení poptávky po jejich subdodávkách, potom by to ovlivnilo jejich ziskovost a schopnost udržet pracovní místa nebo například zvyšovat platy.

Už jste mluvil o Německu a Slovensku. Dá se říct, že právě tyhle dvě země v rámci Evropské unie budou novým opatřením Donalda Trumpa nejpostiženější?

Zcela jistě. Znamená to, že budeme postiženi i my, protože tohle jsou naši hlavní obchodní partneři.

Po dnešním (čtvrtečním) zveřejnění budeme rychle chtít jednat za prvé s ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (STAN) a za druhé s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským (nestr.) o tom, jaké nástroje, které máme k dispozici v rámci tzv. ekonomické diplomacie, je možné použít, abychom postiženým firmám pomohli.

Protože bude potřeba se podívat například po alternativních trzích a to je potřeba udělat velmi rychle, protože zásah bude opravdu tvrdý.

S čím do jednání půjdete? Jaké by měly být konkrétní kroky v reakci na americká cla?

Musíme se podívat na to, které firmy budou zasažené, jakým způsobem, musíme se podívat na to, jestli mají nějaké alternativy, jestli jsou nějaké třetí trhy, na které je možné jejich export reorientovat. Potom je potřeba jim s tím pomoci, a to nástroji ekonomické diplomacie, které máme k dispozici, ať už institucionální podporou, anebo tou finanční.

Opatření Evropské unie

Předsedkyně Evropské komise ve středu řekla, že Evropská unie oznámení Donalda Trumpa vyhodnotí. Jsou z vašeho pohledu na místě odvetná opatření? Pokud ano, kam by měla mířit?

My doufáme, že stále ještě existuje prostor pro jednání. V otázce cel na automobily má do jisté míry Donald Trump pravdu, protože americká cla byla dvouprocentní, ta evropská byla desetiprocentní. My jsme tedy doufali, že na druhé straně Atlantického oceánu zvítězí racionalita a rozum.

A když se Donaldu Trumpovi ta cla nelíbí, sedneme si ke stolu a ta cla například snížíme nebo odbouráme úplně. Koneckonců evropští vyjednavači s takovým návrhem do Spojených států jeli, nicméně se na druhé straně nesetkali s pochopením.

Situace eskaluje, a pokud by eskalovala dále, obávám se, že Evropa si to nebude moci nechat líbit, povede to k celní válce, o které všichni víme, že nebude mít vítěze. Zaplatíme za ni úplně všichni, včetně amerických domácností a amerických firem.

Když se vrátím k dopadům na český automobilový průmysl, šéf Škody Auto Klaus Zellmer v polovině března pro televizi Bloomberg mluvil o možných nepřímých dopadech, o tom, že by se třeba čínské automobilky kvůli americkým clům mohly víc zaměřit na evropský trh a to by zostřilo konkurenci na trhu aut v Evropě. Očekáváte tenhle scénář?

Je to pravděpodobné, já s tím naprosto souhlasím. Bude se to dít kvůli americkým clům nejenom v automobilovém průmyslu, ale i v ostatních sektorech, na které se Donald Trump v tuhle chvíli zaměřil a bude chtít chránit americký trh pomocí cel. Bohužel už nežijeme v době globalizace, ze které česká ekonomika a Evropská unie tolik těžily, žijeme v době protekcionismu a deglobalizace…