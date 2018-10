Aféra Dieselgate: Audi musí zaplatit přes 20 miliard korun za porušení emisních standardů

Audi dostalo pokutu od mnichovské prokuratury. Automobilka v tiskové zprávě uvedla, že tím bylo ukončeno soudní řízení. Vyšetřování podezřelých osob v případu pokračuje.

Předmětem vyšetřování byly spalovací šestiválcové a osmiválcové motory v modelech Audi V6 a V8 vyráběných od roku 2004, které podle zjištění neodpovídaly předpisům.

Milionovou pokutu Audi odvede do bavorské zemské kasy, poškození spotřebitelé vyjdou naprázdno. Podle agentury DPA to dnes řekl bavorský ministr spravedlnosti Winfried Bausback. Dodal, že tato praxe se do budoucna musí změnit.

I v případě pokuty, kterou koncernu Volkswagen vyměřilo státní zastupitelství v Braunschweigu šly peníze do rozpočtu příslušné spolkové země Dolní Sasko, napsala ČTK.

V červnu 2018 musel Volkswagen zaplatit již miliardu eur, kterou vyměřila prokuratura v německém Braunschweigu. Volkswagen uvedl, že pokutu přijímá a přiznává se tak ke své zodpovědnosti.

Necelý týden na to zadržely německé úřady suspendovaného šéfa automobilky Audi Ruperta Stadlera v souvislosti s aférou kolem manipulací s emisemi.

Stadler je podezřelý, že schválil prodej aut s nepravdivými údaji o emisích, věděl o manipulacích nebo je přinejmenším úmyslně ignoroval. Kvůli obavám, že by se mohl snažit ovlivňovat svědky a mařit vyšetřování byl zadržen a ve funkci jej zatím zastupuje šéf prodeje Abraham Schot.



Podle agentury Reuters je Stadler nejvyšším vedoucím představitelem koncernu Volkswagen, který byl kvůli emisnímu skandálu zatčen.

Problém Opelu

„Obviněný byl předveden před vyšetřovací soudkyni, která nařídila uvalení vyšetřovací vazby,“ uvedla prokuratura.

V září 2018 začal klíčový soud v kauze Dieselgate – investoři a akcionáři požadují po automobilce Volkswagen odškodnění v přepočtu přes 230 miliard korun.

Další automobilkou, která čelí podezření z podvodů s emisemi je Opel. Německá policie provedla razii v kancelářích Opelu v Rüsselsheimu a Kaiserslauternu. Agentuře DPA to potvrdil hesenský zemský kriminální úřad.

Německý list Bild na svých internetových stránkách uvedl, že úřady zkoumají, zda u zhruba 95 000 aut s naftovým motorem nebylo neoprávněně manipulováno se softwarem.