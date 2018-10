Audi přišla s vozem, který řidiče ekologicky vychovává, snižuje emise a navíc umí šetřit palivo

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se řídí auto, které umí plachtit?

Při jízdě po dálnici D5 Jiří Rozkošný z Audi dohlíží, aby rychlost nebyla vyšší ani nižší, než jaká je maximální povolená rychlost, tedy 130 km/h. Rázem se úplně vypne motor, auto jede z kopce a ručička otáčkoměru je na nule.

Inteligentní volnoběh

S ohledem na podmínky provozu můžeme podle zástupce automobilky takto „plachtit“ až 40 sekund. Technologie je vyvinuta pro rychlosti 55 až 160 km/h. Jakmile auto potřebuje zrychlit, motor zase zcela plynule naskočí.

I když je motor vypnutý, stále funguje posilovač řízení, klimatizace i rádio. „Vůz je založen na technologii takzvaného lehkého hybridu. To znamená, že má zabudovanou 48voltovou baterii, která přes transformátor napájí 12voltovou palubní síť. Ta pak zajišťuje běžné funkce v kabině,“ vysvětluje Jiří Rozkošný.

Ekologická výchova

Ve chvíli, kdy se vůz zařadí za kamion, objeví se na digitálním přístrojovém štítu zelené chodidlo. Zároveň je cítit lehké poklepání v plynovém pedálu. Rozkošný vysvětluje, že vůz takto dává najevo, že řidič přidává víc plynu, než je vzhledem k podmínkám provozu a rychlostním limitům potřeba.

Auto tak vlastně řidiče ekologicky vychovává – upozorňuje ho ve chvíli, kdy má přestat akcelerovat. Do toho navíc ještě umí při vyšších rychlostech vyřadit z činnosti motor, a šetří tak palivo. Tímto inteligentním vypínáním motoru může majitel vozidla ušetřit až 0,7 litru paliva na 100 kilometrů.

Hybridní inspirace

„Technologii inteligentního volnoběhu známe z klasických hybridů už delší dobu. Tato auta mají celkově silnější elektrickou síť, protože i když vypnete motor, musí na elektřinu běžet čerpadlo brzd, klimatizace a samozřejmě také řízení,“ vysvětluje Martin Frei ze Světa motorů.

„Dnešní auta, i když nejsou plně hybridní, přecházejí na výkonnější elektrické soustavy a pracuje se v nich s napětím 48 voltů. Mají tedy pomocnou baterii i pomocný elektrický okruh,“ dodává.

Na půl cesty

Výrobci jsou pod velkým tlakem snižovat emise, proto má technologie inteligentního volnoběhu podle redaktora motoristického magazínu budoucnost. Nevýhodou je, že ušetřený benzín je vykoupen dražší technologií.

„Existuje i řešení, které je trochu na půl cesty, a to je vypínání poloviny válců. Používá se ovšem především u větších a objemnějších motorů. V situaci, kdy jedeme s lehkou nohou, to může benzín opravdu ušetřit,“ doplňuje Martin Frei. Průkopnický krok teď podle něj udělal Ford, když tuto technologii instaloval i do litrového tříválce.

Vypínat válce při jízdě umí dnes také škodovky nebo mercedesy. A už v roce 1981 uměl stejným způsobem spořit palivo i americký Cadillac.