Automobilový průmysl letos čeká revoluce. Všechny automobilky, které dováží vozy do Evropské unie, musí letos snížit emise oxidu uhličitého oproti roku 2018 o víc než pětinu. Pokud se jim to nepodaří, zaplatí do unijní kasy vysoké pokuty. Většinu automobilek by to stálo značnou část jejich ročního zisku. Praha 14:01 27. února 2020

Ekologická aktivistka Greta Thunbergová vyzývá v krátkém dokumentárním filmu svět, aby v zájmu vlastního přežití přestal používat fosilní paliva. Na snížení množství vypouštěného oxidu uhličitého se shodly také země Evropské unie. Do pěti let proto musí automobilky snížit emise u všech nově vyrobených aut o třetinu, do deseti let pak na polovinu.

Automobilky musí snížit emise, jinak jim hrozí pokuta. Nový vůz by se mohl prodražit o desetitisíce. Téma pro Terezu Beránkovou

S klasickým spalovacím motorem je to nedosažitelný cíl, výrobci proto sází na elektromobily. Jejich podíl se ale musí ze současných desetin procenta razantně zvýšit, upozorňuje analytik České spořitelny Radek Novák. „Za pět let by se nové elektromobily musely podílet na celkových prodejích v České republice zhruba z jedné pětiny a v roce 2030 už by to bylo zhruba ze 40 procent,“ dodává pro Radiožurnál.

Pokud se výrobců nepodaří emise snížit, čekají je pokuty. A ty se promítnou také do konečných cen automobilů. Jak moc, je otázka. Pokud by si ale chtěly firmy udržet zisky, půjde podle Nováka o desetitisícové částky.

„Jedno auto by tak muselo v průměru zdražit v Evropské unii asi o 70 tisíc korun. U škodovky je to o něco méně, asi o 56 tisíc korun, u Hyundai to vychází na 70 tisíc,“ vyjmenovává analytik České spořitelny.

Takové zdražení by se ale mohlo negativně podepsat na poptávce po nových vozech. „Pokud dojde v Evropské unii k poklesu poptávky po autech o 10 procent, tak to sníží růst české ekonomiky o 0,6 procenta,“ upozorňuje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Splnění limitů

Jenže automobilky se budou chtít pokutám vyhnout. Unie jim proto dovolila, aby data o emisích prokazovaly společně s dalšími firmami. Třeba společnost Fiat Crysler neotálela a zajistila si dohodu s Teslou. A problém zatím nebude muset řešit ani Toyota, říká mluvčí společnosti TPCA Jan Paroubek.

„Vozy, které vyrábíme, splňují emisní limity, nemáme problémy s emisemi. Do roku 2025 to portfolio, které budeme vyrábět, bude bezpečně splňovat ty limity, které jsou,“ ubezpečuje.

Většina výrobců to ale bude mít hodně těžké - průměrné emise za loňský rok chystané limity výrazně přesahovaly. Firmy se tak budou snažit svým zákazníkům nabízet stále více modelů na elektřinu. Třeba Škoda Auto letos přidá další dva.

„Škoda Auto plánuje v letošním roce prodat na českém trhu mezi dvěma a třemi tisíci elektrifikovaných vozů,“ říká její mluvčí Pavel Jína.

Zájem o ně zatím zřejmě budou mít hlavně firmy, které navíc mohou na vozy s elektrickým pohonem čerpat dotace.

„Většinu nových aut v Česku kupují dneska firmy, více než 70 procent. A myslím, že u těch elektromobilů to bude podobné,“ podotýká šéfredaktor magazínu Hybrid Jan Horčík.

Jejich rozšíření v Česku ale brání také infrastruktura. Jednak chybí dobíjecí stanice, velkou zátěž při nabíjení by ale na mnoha místech nezvládala ani rozvodná síť.