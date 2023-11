Láska s vůní benzínu. Americký manželský pár dělá z rezavých vraků zase fešáky silnic

Pod stropem velké haly se točí větráky, a přesto je tady docela cítit aceton, protože se tu lakují karoserie starých aut. K životu je znovu přivádí Ken a Gina Schmittovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápisník Pavla Nováka

Mezi jejich nejoblíbenější značky patří Chrysler, Dodge, Mustang nebo Buick, ale dohromady umí dát prakticky všechna stará americká auta. Zato zahraniční značky byste v jejich dílně nenašli. „Zaměřujeme se na auta ze 40. až 70. let,“ upřesňuje Ken Schmitt.

Česky umí jen několik slov, která se naučil od tatínka. Pamatuje si taky sprostá slova, nadávky nebo klení, protože když se něco na farmě nedařilo, tak tatínek hodně nadával. Když ovšem stejné slovo použil Ken, měl z toho velké potíže, vzpomíná.

Lepší než nové

Všechny vraky aut, které mají Schmittovi v dílně, patří zákazníkům. Dostávají je v různém stavu – některé jim přivezou rozložené na díly v krabicích, jiné dotáhnou jejich majitelé úplně zrezivělé. V dílně z nich pak udělají něco, co je ještě lepší než to, co původně sjelo z továrních pásů. Některé díly si vyrábějí sami, jiné nakupují v bazarech.

Mezi jejich nejoblíbenější značky patří Chrysler, Dodge, Mustang nebo Buick, ale dohromady umí dát prakticky všechna stará americká auta | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Cena těchto aut je závislá na tom, kolik do nich chtějí jejich majitelé investovat. Někdy mají hotové kousky větší cenu, než kolik je stála rekonstrukce, a prodávají je v aukci. Mnoho aut má ale také pro majitele a jejich rodinu sentimentální hodnotu,“ popisuje Ken.

Ken a Giny nemají ambici rekonstruovat stará auta do původního stavu. Jen některá jsou dokonalými kopiemi originálu. Do dalších dávají nové motory a moderní převodovky, aby se jim lépe jezdilo na dnešních silnicích.

Staré škodovky odkupoval za pár tisíc, dnes v nich má východní Němec Uwe Hoffman celé jmění Číst článek

Revitalizování starých vozů je záliba Kena Schmitta, na živobytí by si tím ale nevydělal. Mají proto s manželkou ještě kancelář na pojišťování vozidel a kontrolu moderních aut. Ta vydělává na udržení restaurátorské autodílny. Ken sám několik opravených veteránů vlastní a jeho paní také.

Cesta časem

Gina a Ken Schmittovi jsou manželé přes 30 let a společnou mají i lásku ke starým vozům. Zatímco Kena lákají rychlá auta a závodění, Gina raději jezdí na přehlídky veteránů a starými auty cestuje.

Její oblíbené je Plymouth Road Runner červeno-fialové barvy. Temně fialovou měl rád i její starší bratr, který před několika lety zahynul při autonehodě. Nablýskané, purpurovo-fialové auto tedy manželé Schmittovi opravili na bratrovu a švagrovu památku. A také pro krásu a pro požitek z jízdy.

Jízda opraveným veteránem dokáže Kena vrátit do mládí, tedy do 80. let, kdy se učil řídit. Říká, že za volantem starého auta se dá užívat život bez všech jeho dnešních stresů.