Až 40 procent řidičů neví, jak fungují asistenční systémy v autech. Pomoct s osvětou má i nový web

Víte, jaké všechny pomocné systémy máte ve svém autě? Může jich být klidně i skoro padesát. Některé z nich jsou v současnosti pro automobilky povinné. Mají řidičům usnadnit ovládaní vozidla a zvýšit tak dopravní bezpečnost. Jenže podle předběžných výsledků testů na stránkách projektu Autoklubu a Asociace center pro zdokonalování řidičů na polygonech v Česku vyplývá, že přes 40 procent motoristů vůbec neví, jak asistenční systémy v autech fungují. Video Praha 7:00 5. listopadu 2023

Řidiči by měli rozhodně vědět, že ten systém není samospásný,“ říká Jan Straka z policejního prezidia. „Mnoho řidičů ani neví, co jim ten systém při řízení udělá. Jestli jim šáhne do řízení nebo jim začne brzdit nebo dělá úplně něco jiného,“ upozorňuje.

Podle Straky taky řidiči v Česku na systémy v autech moc spoléhají a čekají, že krizové situace vyřeší za ně. Třeba při kritickém brzdění se motoristé často leknou systému ABS, který automaticky reguluje brzdnou sílu.

„Velkou chybou, kterou řidiči často udělají je, že v momentě, kdy ucítí, že jim ABS ťukne zpátky do nohy, tak povolí tlak na brzdový pedál. To neznamená, že už nebrzdí maximálně. Když vám ťuká ABS do nohy, tak je to pro vás naopak pokyn přidej, přitlač, ještě víc,“ vysvětluje instruktor bezpečné jízdy Jiří Parma na polygonu v Mostu.

Že řidiči neví v čem přesně jim který systém pomůže, už v předchozích letech potvrdil průzkum Centra dopravního výzkumu v Brně. Podle jeho pracovníka Pavla Havránka lidé neznají systémy, které jsou v autech už léta.

„Systémy ABS a ESC jsou systémy, které jsou povinné ve vozidlech už deset, patnáct let. U nich lidé znají jejich přesnou funkci zhruba z 50 procent. Ale nové systému typu nouzového brzdění znají z 10 až 12 procent,“ uvádí.

Přitom asistenční systémy mají řidičům usnadnit ovládaní vozidla a zvýšit tak dopravní bezpečnost. A ne aby z nich měli motoristé obavy, říká výkonný ředitel Richard Gironi z Autoklubu České republiky.

„I v automobilovém průmyslu je důležitá osvěta, vysvětlovat lidem, co ta auta umí, co neumí. Kdy jim pomůžou a kdy jim naopak už pomoct nedokážou,“ připomíná.

Proto Autoklub i ve spolupráci s Besipem vysvětlují na webu asistencnisystemy.cz funkci všech současných technologií v autech. Besip kvůli tomu natočil i videa, kde systémy jednoduše vysvětluje. Jako třeba u předkolizního brzdění, které hlídá provoz před vámi.

Pokud řidiči budou znát asistenční systémy v autech, bude podle Besipu ještě méně dopravních nehod. I tak podle policie mají pomocné funkce v autě vliv na snížení nehodovosti v Česku.