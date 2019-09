Peugeot, Volvo nebo Toyota. Jedenáct velkých značek odmítlo účast na frankfurtském autosalonu

V Německu začíná tento týden mezinárodní autosalon. Pro veřejnost se otevře od 12. září. Na letošní akci ve Frankfurtu nad Mohanem bude přitom chybět celkem jedenáct velkých značek. Patří mezi ně Volvo, Toyota, Suzuki nebo Mazda. I přesto bude ve Frankfurtu mnoho novinek, a to hlavně mezi elektromobily. Frankfurt nad Mohanem 14:27 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na frankfurtském autosalonu bude chybět i automobilka Peugeot. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Prestižní automobilky přestávají jezdit na evropské autosalony hlavně z finančních důvodů. Jako třeba francouzská automobilka Peugeot, jak potvrzuje mluvčí českého zastoupení Radka Matthey.

Volkswagen zaplatí 96,5 milionu dolarů. V USA uváděla chybné údaje o spotřebě asi u 98 tisíc vozů Číst článek

„Peugeot pečlivě posuzuje návratnost vynaložených investic. To znamená, že nepůjdeme do Frankfurtu jenom proto, že tam chodíme každý rok nebo kvůli tomu, že tam bude naše konkurence. Musíme to posoudit z hlediska návratnosti celé této investice,“ vysvětlila.

Z podobného důvodu odmítá účast na autosalonech taky švédská automobilka Volvo. Mercedes a BMW na autosalonu sice budou, ale vypadá to, že z finančních důvodů bude jejich výstavní plocha menší než doposud.

V hlavní roli elektromobily

Pro veřejnost jsou přitom autosalony stále atraktivní. Ten ve Frankfurtu je zajímavý i proto, že bude první, kde budou hrát hlavní roli elektrická auta, říká motoristický novinář Vladimír Rybecký.

„Takže to bude taková opravdu velká, velkorysá přehlídka, která do značné míry naznačí podobu automobilové techniky pro nejbližší roky,“ upozorňuje. Tolik elektrických aut nebylo vystaveno ani letos v Ženevě nebo loni v Paříži.

Na autosalon se podívají nejdřív novináři a od 12. září taky veřejnost. Nejočekávanější bude třeba odhalení dostupného elektromobilu Volkswagen ID.3. V rámci koncernu Volkswagen zmíním i Škodu, která bude vystavovat modernizovaný Superb s hybridním motorem, nebo čistě elektrické Citigo iV. Budou k vidění i malá městská elektrická auta, v sériové verzi se ukáže elektromobil Honda E nebo elektrická varianta nové generace Opelu Corsa.