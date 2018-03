Další zpřísnění emisní normy. Předpis promění ovzduší i nabídku v autosalonech

Češi loni nakoupili rekordních více než 270 tisíc nových osobních aut, uvádí Svaz dovozců automobilů. Prodeje rostly i v celé Evropské unii, kde šlo loni o více než 15 milionů osobních vozů. Nově registrované osobní automobily budou muset kvůli kvalitě ovzduší od září plnit normu Euro 6c. Praha 14:02 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emise (ilustrační foto) | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Nová norma znamená přísnější emisní limity, v tomto případě zejména u prachových částic, říká Petr Knap, partner poradenské společnosti EY odpovědný za automobilový průmysl.

„Logicky budou větší náklady na výrobu, ovšem dopad na cenu není tak jednoznačný. Hlavní dopad v tuhle chvíli, co se týká cen, bude mít pravděpodobně nová metodika měření emisí, která prodlužuje ten testovací cyklus, zvyšuje rychlosti, při kterých se měří emise a podobně. A tato metodika se nazývá WLTP. A ta pravděpodobně bude znamenat větší vliv na budoucí ceny vozů," vysvětlil Knap.

Vlivů, které působí na cenu vozů, je ale podle Knapa hodně. Jde například o klesající poptávku po naftových motorech.

„Korporátní flotily se v tuhle chvíli už začínají obměňovat a často se firmy snaží omezit podíl dieselových vozů. Obávají se toho, jak se budou vyvíjet regulace, například jak vidíme v německých městech, kde se bude zakazovat vjezd dieselových motorů do center měst, " dodal Knap.

Změna poměru

Podle Knapa se dramaticky změnil poměr poptávky, tedy od nafty ve prospěch benzinových motorů. To ale v některých případech vede ke zdražení benzinových aut. Naftové motory také zmizí z některých vozů automobilky Škoda Auto, říká mluvčí firmy Vítězslav Pelc.

„V segmentu menších vozů, jako je Fabia nebo Rapid, moderní dieselové agregáty vyžadují pro splnění emisních požadavků velmi drahé technologie, které přestávají být pro cenově senzitivní zákazníky akceptovatelné. Škoda však intenzivně pracuje na druzích pohonů, jako je například stlačený zemní plyn, který se vedle hybridních a čistě elektrických vozů postupně objeví jako jedna z vhodných alternativ k dieselovým agregátům," sdělil Pelc.

Přísnější emisní norma se ale dotkne i benzinových aut, dodává David Haidinger, mluvčí společnosti BMW Group v Česku.

„Od září letošního roku se budou filtry pevných částic postupně montovat do všech benzinových modelů s výjimkou elektrického BMW i3. Tyto modely budou pak vybaveny aktualizovanou technologií při příchodu nové generace. A to proto, že jednoduchá instalace filtrů pevných částic nestačí," popsal Haidinger.

Vysoké náklady navíc

Například u modelu BMW M550i xDrive dojde proto k dočasnému přerušení výroby, aby mohl být vybaven novou technologií. To, že splnění emisních norem nutně přináší automobilkám nebo motoristům vysoké náklady navíc, ale zpochybňuje Michal Vojtíšek, odborník na spalovací motory a emise Fakulty strojní ČVUT v Praze.

„Například výrobní cena filtru částic je několik tisíc korun. Výrobní cena celého systému selektivní katalytické redukce je řádově deset tisíc korun. Přitom desetitisíce se běžně platí za různé nadstandardní vybavení. Někdy je to v součtu i statisíce. To je relativní otázka, jestli je to drahé. Ta technologie tady je," popsal Vojtíšek.

Ale samozřejmě čím více snižujeme emise, tím vyšší jsou relativní náklady na každý snížený gram, dodává Vojtíšek. Podle něj tak dnes už není příliš velký potenciál v dalším zpřísnění limitů, ale v tom, aby platily ve skutečném provozu a ne jen v laboratoři.

„Emise zabíjejí nejméně desetkrát tolik lidí než dopravní nehody. Z tohoto důvodu je potřeba je omezovat, abychom se ve městech neudusili," uzavřel Vojtíšek.

Vojtíšek si také myslí, že automobilky ještě dlouho budou stavět na spalovacích motorech. Protože například deset tisíc korun navíc kvůli ekologičtějším technologiím je stále výrazně méně než cena za elektromobil