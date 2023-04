Ženy vybíraly nejoblíbenější vůz v anketě ‚Auto mého srdce‘, vyhrálo městské SUV Mercedes Benz GLC

Která auta mají v oblibě řidičky? Jsou to malé městské vozy nebo naopak velká SUV? Už počtvrté vybíraly ve speciální anketě „Auto mého srdce“ nejoblíbenější vůz výhradně ženy - motoristické novinářky. A jejich volba dopadla úplně jinak, než žebříček konkurenčního Českého auta roku, který sestavují převážně muži. Praha 16:47 8. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anketu ‚Auto mého srdce‘, vyhrálo městské SUV Mercedes Benz GLC | Zdroj: Profimedia

„Trochu jiné to bude v tom ohledu, že nevidím za každou vlastností techniku. Občas ano, ale rozhodně ne v takové míře jako muži. Spíš mě zajímá všeobecná uživatelská přívětivost a to, jak mi auto lidově řečeno ‚sedne‘,“ říká šéfredaktorka webu autíčkář.cz Viola Procházková, která je jednou z porotkyň ženské ankety „Auto mého srdce“.

Ve výhradně ženském žebříčku bodují jiné modely aut než ve známějším Českém autu roku.

„Kritéria v naší české ženské anketě jsou stanovena tak, že porotkyně hodnotí mezi praktičností, designem, jízdními vlastnostmi, prostorností, bezpečností, technologiemi a vstřícností k dětem,“ popisuje hlavní rozdíly autorka ankety „Auto mého srdce“ Sabina Kvášová.

„U Auta roku je to volnější, na druhou stranu tím, jak je porota Auta roku opravdu složená z matadorů, motoristických novinářů v Česku, tak přece jenom je jejich hledisko hodně zaměřeno na technické a jízdní vlastnosti,“ uzavírá.

Zatímco Českým autem roku 2023 je sportovní Honda CIVIC, u žen zvítězilo městské SUV Mercedes Benz GLC - tedy žádné malé vozítko z kategorie, které se někdy ironicky říká „pojízdné nákupní tašky“.

Ženská kupní síla

Automobilová novinářka Viola Procházková s nadsázkou upozorňuje, že automobilky by jejich hodnocení měly brát vážně.

„Na jejich místě bych to tak dělala, protože všechny průzkumy hovoří o tom, že ženy už jsou dost výrazná kupní síla, a že se skutečně na rozhodování podílejí 50 procenty,“ říká Procházková.

„Automobilky měly v minulosti ve své nabídce modely, které byly u žen výrazně víc oblíbené než jiné - takový byl například Volkswagen New Beetle nebo modernizovaný Fiat 500. A i když jsou současná auta víc univerzální, automobilky s ženským hodnocením počítají,“ vysvětluje mluvčí společnosti Škoda auto Pavel Jína.

„Naši designeři při vývoji nových vozů myslí na všechny pasažéry včetně věku i pohlaví, díky tomu je naše portfolio tak rozvinuté, že nepotřebujeme představovat žádnou speciální nabídku. pro různé skupiny zákazníku adaptujeme i nejrůznější marketingové aktivity, a to zejména proto, že z průzkumů a z našich zákaznických dat vyplývá, že právě ženy hrají klíčovou roli při výběru vozu,“ dodává.

Michal Froněk z designérského studia Olgoj Chorchoj připomíná, že se ženy stále více podílí na navrhování nových aut.

„Možná bylo zvykem, že to byly hlavně interieristky, ale to se všechno mění, protože i společnost kolem nás se mění a přibývá určitá praktičnost a další sociální aspekty, takže si neumím představit, že by dneska žena nebyla v automobilovém týmu velkých značek,“ myslí si Froněk.

Například úspěšnou designérkou interiérů vozidel Porsche je návrhářka Vlasta Hatter, která pochází z Brna.