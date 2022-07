Podvodníci v Česku prodávají bourané ojetiny z Polska, využívají k tomu díru v evropské legislativě

Na českém trhu s ojetinami se objevují havarovaná auta z Polska. Varuje před tím společnost Cebia, která prověřuje technický stav a historii vozidel. Firmě se podařilo odhalit několik případů, kdy auto bylo po těžké havárii. Praha 18:55 23. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákazníci by tak měli kupovat ojetá auta v prověřeném autobazaru (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společnost Cebia upozornila na to, že se na českém trhu začala objevovat auta, která jsou dopravovaná z Polska i po totální škodě a mnohdy mají také falešný původ. Do Česka se takové vozy dostávají individuálně, často mají zfalšovanou historii a prodávají se jako německé ojetiny, říká ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.

„Vozidlo se v mnoha případech tváří jako dovoz z Německa. Ve skutečnosti to ale je tak, že je auto provozováno třeba tři roky v Německu, potom ho na rok, na dva roky odvezou do Polska, pak ho na jeden den přihlásí zpět v Německu a vzápětí ho vozí do České republiky,“ popisuje proces.

Podvodníci využívají nedokonalosti evropské legislativy, která historii vozidel vlastně vůbec nehlídá, navíc auta z ciziny často konkurují svoji cenou, potvrzuje tajemník Svazu dovozců automobilů Josed Pokorný. „Skutečně ten enormní tlak na cenu, který je u dovážených ojetých vozidel, vytváří obrovský prostor na podvody.“

Dovoz ojetých aut roste

V mnoha případech je takové auto havarované nebo dokonce odepsané po totální škodě a znovu opravené. Přesná čísla o tom, kolik takových ojetých aut na českém trhu je, Cebia nemá. Pajer ale tvrdí, že nejčastěji půjde o auta dovezená ne přes dealery, ale individuálně.

„Vozidel, která se sem tímto způsobem vozí, je hodně. Těch, která jsou takto přivezena z Polska, si myslím, že jich je určitě přivezeno několik tisíc,“ přemítá Pajer.

Dovoz ojetých aut ze zahraničí v Česku přitom každoročně roste. Podle statistik Svazu dovozců automobilů bylo loni do Česka přivezeno přes 185 tisíc ojetin. To je zhruba o 20 procent víc než o rok předtím

Autobazary se snaží ověřovat, jestli nekupují bouranou ojetinu různými způsoby, ty největší mají vlastní tým lidí, kteří auto důkladně kontrolují. Mají také přístup do databází na prověřování historie a velkou část aut nakonec nevykoupí.

„To je ten důvod, proč my vlastně kvůli různým nedostatkům nevykoupíme až šedesát pět procent aut, která nám jsou nabízena. Jsou tam závažná poškození po havárii vozů nebo podobné problémy, tudíž taková auta nevykupujeme,“ vysvětluje Stanislav Gálik, ředitel společnosti Aures Holding, která provozuje sít autobazů AAA Auto.

Vozidlo si nechte prověřit

Zákazníci by tak měli kupovat ojetá auta v prověřeném autobazaru, kde doloží historii vozu. Největší riziko, že koupíte nabourané ojeté auto, hrozí přes soukromé inzeráty a individuální dovozy ze zahraničí. Zárukou jasné historie v takových případech není ani velký technický průkaz, vysvětluje Martin Pajer ředitel společnosti Cebia.

„V technickém průkazu není nikdy uvedeno datum výroby vozidla, ale datum první registrace a potom datum registrace v České republice. Pokud to vozidlo ale bylo převezeno z nějaké země ze zahraničí, tak se s daty dá pohrát a potom se těm, která jsou v technickém průkazu, nedá bohužel věřit,“ upozorňuje Pajer.

Je proto dobré si historii vozidla před koupí vyhledat. Můžete využít služby několika serverů, kromě Cebie je to třeba ještě evropský system CarVertical. Další možností je si nechat dovezené ojeté auto prověřit ve specializovaném servisu, vysvětluje mluvčí společnosti CarTrax Pavel Foltýn, která takové služby nabízí.

„Kontroluje se přibližně 300 servisních skupin a bodů, jako kompletní kontrola karoserie včetně měření tloušťky laku, oprav po havárii nebo lakování, kompletní kontrola motoru včetně napojení na diagnostiku,“ popisuje Foltýn. Samozřejmostí je i kontrola stočených kilometrů. O technickou kontrolu auta můžete požádat i autorizovaný servis dané značky.