Téměř třetina Čechů by si koupila auto přes internet. Mnoho obchodů to ale zatím nenabízí

V Česku teď přibývá lidí, kteří nikam jezdit nechtějí. Auto by si rádi koupili rovnou na internetu. Potvrzuje to i poslední průzkum společnosti EY.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Téměř třetina Čechů by si koupila auto přes internet. Více si poslechněte v reportáži Luďka Hubáčka

„Online nákup si dokáže představit 40 procent lidí ve věku 20 až 29 let. To znamená, že tohle je segment, který nám postupně dorůstá, bude si auta kupovat, takže online bude ještě normálnější varianta a spousta z nich ho nakonec bude volit,“ řekl Radiožurnálu analytik za společnost EY Petr Knap.

V České republice si zatím zpravidla musíte koupit nové auto přímo u prodejce, v autosalonu. Mezi prvními, kdo v Česku začal prodávat auta online, byl internetový obchod Alza.cz.

Jak se zatím prodejům daří, popisuje mluvčí společnosti Patricie Šedivá: „Prodali jsme tři Tesly. O počtu prodaných kusů ostatních značek nemůžeme z důvodu smluvních podmínek hovořit. Dále jsme prodali desítky elektromotorek a elektroskůtrů.“

Chatování s prodejcem

Nedávno spustila online prodej zánovních vozidel také společnost Mototechna. „V současné době má zákazník možnost na webu Mototechny si vybrat kterékoliv vozidlo, které se mu líbí, a vložit si ho do košíku. Následně přes platební bránu uhradí zálohu a vozidlo mu doručíme na zvolenou adresu. Následně má zákazník možnost vozidlo až jeden měsíc testovat a pokud je s ním úplně spokojený, doplatí zbytek kupní ceny na kterékoliv pobočce a automobil je jeho,“ říká její ředitel Stanislav Gálik.

Nejprodávanějším autem roku je opět Toyota Corolla. Po celém světě si ji koupil téměř milion řidičů Číst článek

Nevýhodou online prodeje aut je to, že vozidlo fyzicky nevidíte a nemůžete si ho prohlédnout. A to může některé lidi od koupě auta po internetu odradit. Přitom by stačilo málo. Podle již zmiňovaného průzkumu zákazníkům v Česku chybí větší provázanost s prodejcem aut.

„Třeba chatování, konverzace s prodejcem nebo s expertem. Abych měl vždycky možnost dostat rychlou odpověď i na písemný dotaz. 62 procent oslovených čeká, že s nimi budou prodejci interaktivně komunikovat. Na to ještě dneska nejsou zdaleka připraveni,“ vysvětluje analytik pro automobilový sektor společnosti EY Petr Knap.

Ideální podklad pro potisk a často bez příplatku. Nejoblíbenější barvou aut byla loni opět bílá Číst článek

Podle redaktora Lidových novin Luďka Vokáče ale zájem zákazníků o online prodej vozidel přes internet do budoucna poroste.

„Určitě se procento aut koupených na internetu bude zvyšovat. Momentálně je relativně malé. Je to poplatné i tomu, že zatím zákazníci nemají tolik možností, kde přímo auto koupit online. Ale s tím, jak se bude nabídka v této oblasti rozšiřovat, tak i zájem zákazníků poroste,“ myslí si Vokáč.

Hodně teď bude záležet na samotných automobilkách, jestli začnou svá auta prodávat víc po internetu. Luděk Vokáč upozorňuje, že když prodá nějaká značka svoje auto zákazníkovi přes internet, tak ten nemusí platit marži, kterou by jinak uhradil navíc u dealera. Na druhou stranu výrobci automobilů dealery stále potřebují třeba kvůli servisní činnosti nebo kvůli komunikaci se stávajícími zákazníky.