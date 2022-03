Výměna žárovky nebo oleje v motoru. U čerpacích stanic vznikají mobilní autoservisy

Servisní prohlídku nebo opravu svého auta vyřešíte v Česku brzy i u čerpacích stanic. V jejich blízkosti má letos vzniknout síť 120 mobilních autoservisů. Plánuje to společnost Quick Stop Car. Automechanici, kteří by v nich chtěli pracovat, by si je pronajímali. První kontejnerovou opravnu chce společnost otevřít v dubnu. Praha 11:19 19. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít autoservis, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Měsíční pronájem jednoho mobilního autoservisu včetně celého vybavení bude stát automechanika zhruba 20 tisíc korun. Společnost malými servisy oslovit hlavně mladé automechaniky, kteří zatím opravují auta v garážích.

„Je to pro ně dobré řešení, jít do této frenšízy a pronajmout si to a pracovat pod naší hlavičkou, s kvalitními technologiemi nebo získat přístup k databázím,“ popsal Marek Zukala, jednatel firmy Quick Stop Car.

V mobilním autoservisu bude zvedák na vůz, potřebné nářadí i profesionální zařízení potřebné k opravě a servisu moderních i starších aut.

Náklady na provoz by měly být minimální díky šesti fotovoltaickým panelům, které vyrábí pro celou jednotku dostatek elektřiny.

Viceprezident Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky Josef Jíša si ale není jistý tím, jestli bude o malé opravny zájem. „Takovéto nápady už tu historicky byly, ale že by se z toho něco ujalo – neřekl bych,“ vyjádřil skepsi.

V České republice už existuje neautorizovaná síť partnerských autoservisů Auto Kelly, Elit nebo BestDrive. Podle Zukala je ale v zemi stále prostor pro zhruba 1500 autodílen. V příštích dvou letech chce firma expandovat také na Slovensko, do Polska nebo Maďarska.