Automobilky začnou povinně montovat filtry pevných částic i do benzinových aut. Změna se projeví od září

Benzinová auta budou mít od září filtry pevných částic. Automobilky je budou muset montovat do nově vyrobených vozidel s motory s přímým vstřikováním. Nařizuje jim to nová emisní norma Euro 6c. Speciální filtr zachytí rakovinotvorné mikročástice sazí. Stejně jako u naftových aut bude ve výfukovém systému. Praha 11:43 28. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automobil, výfuk (ilustrační foto) | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Šanci projet se vozem s motorem, který má nainstalovaný filtr pevných částic, dostal kromě reportéra Českého rozhlasu také motoristický novinář iDnes.cz František Dvořák. Společně s vozem najeli asi 300 kilometrů. Dvořák komentoval, zda je možné, aby se tyto filtry časem ucpávaly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Automobilky začnou od září montovat do nových vozidel s benzinovým motorem filtry pevných částic. Poslechněte si celý příspěvek.

„Podle všeho by takový problém mít neměl. Předpokládám, že vědí, co dělají, Spálil se u ‚nafťáků‘, kde byl filtr daleko, což bylo problematické. Začali ho pak stěhovat blíž k motoru,“ říká Dvořák.

Jak benzínový filtr pevných částic funguje, vysvětloval reportérovi přímo před otevřenou kapotou aut také inženýr ze společnosti Ford Stuart Williams.

„Když je zanesený a musíme ho vypálit, tak změníme způsob, jakým motor běží. Nažhavíme filtr, a ten zcela spálí nachytané částice uhlíku. Z výfuku pak odchází spaliny bez částic,“ popisoval Williams.

Nižší spotřeba

Díky benzínovým motorům s přímým vstřikováním dokázaly automobilky snížit spotřebu paliva až o 30 procent. Nevýhodou těchto aut ale je, že vypouštějí do ovzduší stejné rakovinotvorné mikročástice jako naftová auta. Podle Michala Vojtíška z ČVUT v Praze dokonce mnohonásobně větší množství.

Hamburk zakáže vozům se starým dieselem vjezd do centra. O podobném opatření uvažují i Stuttgart a Düsseldorf Číst článek

„U naftových motorů by limit 600 miliard mikročástic na kilometr. U benzínových motorů pak bylo přechodné tříleté období, kdy byl limit desetinásobně vyšší. Přechodné období teď skončí,“ upozorňoval Vojtíšek.

Přechodné období skončí letos 31. srpna. Zpřísňováním emisí Evropská unie reaguje na skandál s emisními podvody u naftových vozidel z roku 2015, potvrzuje to europoslankyně z Hnutí ANO Dita Charanzová.

„Je to opravdu naše reakce na skandál, který se odehrál v dieselgate a s emisemi celkově. Automobilový průmysl o tom ví, měl dostatek času se na to připravit,“ komentovala to Charanzová.

Zanesení filtru

Jestli se filtr pevných částic u aut s benzinovým motorem opravdu nebude zanášet, ukáže až čas. Někteří výrobci budou třeba do aut raději přidávat senzory, které řidiče upozorní, že hrozí zanesení filtru. Montovat je bude i Škoda auto, potvrzuje Radiožurnálu mluvčí společnosti Pavel Jína.

Policie zatkla šéfa vývoje pohonných jednotek Porsche, skončil ve vazbě, píše agentura Reuters Číst článek

„Díky vyšším teplotám spalování u benzínových motorů dochází k samovolné regeneraci filtru za běžného provozu. Teprve v momentě, kdy dojde k hraničnímu zaplnění filtru a systém nebude schopen v běžných podmínkách regenerovat, objeví se na palubním počítači symbol filtru, pak bude nezbytné absolvovat delší jízdu pro zvýšení teploty spalování,“ vysvětloval Jína.

Zavedení nové emisní normy a povinnost do benzínových aut montovat filtry pevných částic zvýší automobilkám náklady na výrobu. Zdraží kvůli tomu auta? Podle Josefa Pokorného ze Svazu dovozců automobilů se velkého zvyšování cen lidé obávat nemusí.

„V tomhle případě bych se úplně neobával, že přímo tohle zvýší cenu, ale emisní norma rozhodně výrobcům náklady zvyšuje. Takže z dlouhodobého hlediska tyto unijní předpisy mohou způsobit drobná zdražení vozidla na trhu,“ dodal Pokorný.

Od září čeká automobilky ještě jedna novinka. Emisní hodnoty u svých aut budou muset měřit také v reálném provozu.