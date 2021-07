Ceny ojetin v Česku letí nahoru. Důvodem je nedostatek nových aut i koronavirová opatření

Při koupi ojetého auta v autobazaru budou muset lidi sáhnout hlouběji do kapsy. Ceny ojetin totiž letí vzhůru. Loni zdražila bazarová auta asi o pět procent. Za první pololetí letošního už to ale bylo podle Asociace prodejců použitých automobilů v průměru o deset procent. Praha 10:32 25. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za první pololetí letošního roku podle Asociace prodejců použitých automobilů zdražily ojetiny v průměru o deset procent. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Za zvyšování cen může několik faktorů. Třeba nedostatek nových aut na trhu.

„Čekací doba na nový automobil je někdy téměř až rok. To znamená, že firmy nedělají obnovení vozových parků. Tím pádem se čtyřleté ojetiny nedostanou na náš sekundární trh. Chybí na trhu zároveň 30 tisíc ojetin ze zahraničí a ceny lezou nahoru,“ říká předseda Asociace Petr Přikryl.

Cenu ovlivnila i protikoronavirová opatření z loňského i letošního roku, kdy se tolik neobchodovalo s ojetými vozy. Průměrná cena ojetin roste i proto, že zákazníci tolik nekupují starší auta.

„Situace ohledně covidu způsobila to, že lidé ve větší míře kupují mladší auta s nižším nájezdem, vyšší kvality. Takže roste i průměrná cena, za kterou lidé vozidla kupují,“ vysvětluje provozní ředitel sítě autobazarů AAA Petr Vaněček.

Zlevnění v nedohlednu

Průměrná cena ojetých aut prodaných na českém trhu byla loni v průměru téměř 235 tisíc korun. Letos už se pohybuje okolo 260 tisíc korun. Autobazary jsou tak nucené ojetiny vykupovat od lidí za vyšší ceny.

„Výkupní ceny se dneska pohybují na úrovni roku 2019. To znamená, že za ojetinu, která se vykupovala za 200 tisíc a dnes by měla být její výkupní cena kolem 160 až 180 tisíc, tak se stále vykupují za 200 tisíc. A to se musí odrazit na tom, za kolik se auta prodávají,“ říká mluvčí Auto Esa Filip Kučera.

Otázkou je, jestli autobazary v budoucnu ojetá auta zlevní. Šéfredaktor serveru testyojetin.cz Pavel Foltýn si to nemyslí.

„Určitou roli sehrávají cestovatelská omezení, která zapříčinila zvýšenou poptávku. To znamená, že by se ceny aut měly dát na opačný trend. Že by se měly snižovat, to neočekávám,“ říká.

Podle Asociace prodejců použitých automobilů prodaly autobazary v prvním pololetí letošního roku zhruba 180 tisíc ojetin.