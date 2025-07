Automobilka Ferrari zvýšila pololetní zisk. Zájemcům z celého světa dodala za půl roku 7087 vozů

Italský výrobce luxusních sportovních automobilů Ferrari v prvním pololetí zvýšil čistý zisk meziročně o devět procent na 837 milionů eur (téměř 21 miliard Kč). Firma to oznámila ve výsledkové zprávě. Dodala, že má díky obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií větší důvěru ve svůj celoroční výhled, k jeho zlepšení ale nepřikročila. Akcie podniku na zprávu reagovaly poklesem. Maranello 16:13 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroba vozů ferrari v Marenellu | Foto: Daniele Mascolo | Zdroj: Reuters

Automobilka v pololetí dodala zákazníkům po celém světě 7087 vozů, což je zhruba o procento více než před rokem. Tržby se meziročně zvýšily o devět procent na 3,58 miliardy eur. Firma nadále předpokládá, že v celém letošním roce tržby zvýší minimálně o pět procent nad sedm miliard eur.

Ferrari v reakci na Trumpova cla zdraží své vozy v USA. Cena některých modelů vzroste i o milion korun Číst článek

Washington a Brusel v neděli oznámily obchodní dohodu, která na dovoz z EU do USA stanovuje 15procentní clo. To se týká rovněž osobních automobilů, jejichž dovoz do USA byl od dubna zatížen clem 27,5 procenta. Clo na osobní automobily však bude nadále výrazně vyšší než dříve, kdy činilo pouze 2,5 procenta.

Společnost Ferrari letos na rozdíl od některých konkurentů nepřikročila ke zhoršení výhledu v reakci na celní politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ferrari vyrábí všechny své vozy v Itálii a Spojené státy jsou pro podnik největším trhem. Investoři nicméně doufají, že firmě se podaří dodatečné celní náklady přenést na zákazníky díky přitažlivosti své proslulé značky, píše agentura Bloomberg.

Společnost Ferrari se na začátku roku 2016 oddělila od italsko-americké automobilky Fiat Chrysler. Ta se o pět let později spojila s francouzským konkurentem PSA, čímž vznikla automobilová skupina Stellantis.