Zbrzdí brexit automobilový průmysl? ‚Chaos na hranicích je pro dodavatele rizikový,‘ říká expert

Evropské automobilky vstoupí do nového roku pod velkým tlakem. Londýn posiluje nervozitu na trzích svou nerozhodností ohledně brexitu, Brusel naléhá na dodržování přísných emisních limitů a Washington hrozí cly na dovoz aut přes oceán. Automobilové svazy proto varují před výpadky i narušením dodavatelských řetězců. Praha 19:15 29. prosince 2019

Britský ani německý automobilový trh, na který je český export přímo navázaný, nezažívá klidné období. (ilustrační foto)

Evropa a brexit. Tři roky vyjednávání, které můžou skončit zemětřesením s katastrofálními důsledky, varují automobilové svazy. „Automobilový průmysl pracuje v systému just-in-time, takže je potřeba tam mít spolehlivý tok dodávek dílů,“ říká Michal Razim, který je z týmu strategického plánování společnosti PwC. „Jakýkoli chaos a zdržení na hranicích je velice rizikový pro dodavatele i konečnou automobilku, protože když nejsou komponenty, tak se musí zastavit výroba. To je v automobilovém průmyslu noční můra,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Některé automobilky proto s dalšími investicemi váhají, jiné se rozhodly ostrovy opustit. „To, že brexit negativně ovlivňuje byznys, a následně i všechny z nás, je zřejmé,“ domnívá se výkonný ředitel českého Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. „V roce 2018 naše vývozy do Británie tvořily zhruba 6,6 procenta celkových vývozů. Je to nepochybně řádově méně, než na našem prvním exportním trhu, kterým je Německo, na druhou stranu nejde o zanedbatelná procenta a propad je tam patrný.“

Ani německý trh, na který je český export přímo navázaný, ale nezažívá klidné období. Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropě vysokými cly na dovoz aut přes oceán. Vedoucí oddělení pro automobilový sektor ve společnosti EY Petr Knap to považuje za velké riziko. „Pro prémiové výrobce, zejména německé, by to byl obrovský zásah. Už teď trpí tím, jak se zpomaluje čínský trh. Pokud by se jim zdražil trh americký, tak si myslím, že to na ně bude mít dopad. A samozřejmě zprostředkovaně to bude mít dopad i na spoustu subdodavatelů, včetně těch českých,“ vysvětluje.

Nástup elektromobilů

Před evropskými automobilkami kromě toho leží ještě jedna, mnohem větší výzva. „V návaznosti na emisní limity CO2, které Evropská unie dohodla, je naprosto nezpochybnitelné, že všechny automobilky musí již od roku 2020 na evropský trh uvádět vozidla, která jsou elektrifikovaná,“ tvrdí Petzl.

V Česku se čeká hlavně na příchod elektromobilů od Škody Auto, uvádí Petr Knap. „Tady jsme doteď neměli silného domácího hráče, tahouna trhu s elektrickými vozy. Takže tady se ze stovek ročně prodaných elektromobilů dostaneme do tisíců a uvidíme, jak na to budou reagovat zejména fleetoví (například podnikatelé, kteří preferují jednu značku aut, pozn red.) zákazníci, kteří jsou pro Škodovku rozhodující, a jestli pak třeba do budoucna ojetá auta z tohoto trhu začnou oživovat i spotřebitelský trh, tedy domácnosti,“ říká.

Škodovka chce v příštích letech investovat do elektrických aut přes 50 miliard korun. Její mateřský koncern si na auta do zásuvky přichystal tu samou částku, ale v eurech.