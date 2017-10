Automobilky se přizpůsobují trendům i emisním normám. Malý motor má i nová Škodovka

Automobilky do aut čím dál častěji montují tříválcové motory. Tlačí je k tomu přísné emisní normy. Lehké a malé motory proto dostávají i poměrně těžké a velké vozy jako Kia Stonic nebo Škoda Karoq. Právě nové SUV mladoboleslavské automobilky testují teď na Sicílii čeští novináři. Automobilka jich plánuje příští rok vyrobit až 100 tisíc kusů. Sicílie 19:55 12. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroba nových Karoqů začala na konci července | Foto: Patrik Svatoš

Tři válce a jeden litr objemu. Podobná čísla už měl kdysi například Wartburg. Od té doby ale tříválce ušly ale poměrně dlouhou cestu, jsou mnohem pokročilejší a propracovanější. Jeden z nich má třeba i nová Škoda Karoq.

„Poslední dobou bylo trendem dávat tříválce hlavně do malých aut, kde mají větší smysl. Teď se dostávají i do velkých SUV. Škoda určitě není jediná automobilka, která tříválec používá. Nejvíc se do toho tlačí koncern Volkswagen, ale můžeme to najít i u jiných automobilek. Například Renault v modelu Captur má motor o zdvihovém objemu 0,9. Můžeme samozřejmě tříválcové motory najít i jinde, třeba v BMW i8. A co se týká konkurence, tak ne každý se do toho tlačí. Třeba Nisan Qashqai stále nabízí ještě větší motory,“ popisuje pro Radiožurnál redaktor fDrive Patrik Svatoš.

Nová Škoda Karoq | Foto: Patrik Svatoš

Škoda zatím na vůz v Česku přijala přes 3000 předobjednávek, oficiální prodej začne 18. října a v následujících dnech by se první objednané vozy měly dostat k zákazníkům. Na prezentaci vozu to uvedl zdroj z automobilky.

Karoq se vyrábí ve východočeských Kvasinách. Od příštího roku by měl sjíždět i z linky v Mladé Boleslavi, kde nahradí model Rapid, který se přesouvá na linku vyrábějící Fabii a Rapid Spaceback. Karoq na trhu nahrazuje model Yeti.

Karoq na trhu nahrazuje model Yeti | Foto: Patrik Svatoš

Škoda v současnosti připravuje také svůj první elektromobil. Podle plánu má jít o nejsilnější sériový vůz značky, uvedli to zástupci automobilky. Sériová podoba má přijít v druhé polovině roku 2020. O rok dříve jí bude předcházet hybridní model.