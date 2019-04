Tak se jezdilo za císaře pána. Reportér Radiožurnálu řídil Pragu Mignon - hvězdu výstavy Grand Veteran

Pragovka má jen jedny dvířka, takže nejdřív se nasoukám za volant vpravo já, vedle mě do dvoumístného roadsteru s rezervním „tchýňosedem“ nad zadní nápravou pak sedá majitel tohoto vozu Pavel Procházka. To už je nastartováno, asi pětkrát jsme protočili kliku a dali pragovce „nacucat“. Elektromagnetické zapalování od Bosche zafungovalo bez problémů, čtyřválec si škytl a rozběhl se jako „zamlada“. Probuzení ze zimního spánku vyšlo na výbornou.

26. dubna bude v pražské léčebně v Bohnicích otevřena veteránská sezóna výstavou Grand Veteran. | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhas

Mignon pochází z doby, kdy císař pán jezdil luxusním Grandem, první válka paralyzovala svět a libeňská První českomoravská továrna na stroje chtěla vyrábět také něco jiného než vlaky a pivovary. Univerzální tunu a čtvrt těžké auto bylo stejně jako laurinky a vlastně všechna auta té doby neuvěřitelně drahé. Kamkoli Mignon přijel, tam si ho fotili jako světovou atrakci.

Dřevěný volant má vpravo, na něm dvě páčky – předstih a přídavný plyn. Auto nechám seřídit Pavla Procházku, na pragovky většího machra pohledat. Sklápíme plátěnou střechu roadsteru i čelní sklo, bereme si šofér-čapky a brýle. Pragovka jede až stovkou a v parném letním dni všude létá pyl a mouchy. Nehledě na to, že bude dost foukat.

Neplave, hltá a uhání

Jednička zapadá snadno, pragovka má klasické „háčko“, takže se řadí jako dneska. Na podlaze jsou čtyři pedály, klasická triáda spojka-brzda-plyn a ještě ovladač klapky, který vhání výfukové plyny přímo pod vodou chlazený motor s objemem přes dva a čtvrt litru. Výkon to zvýší o dva koně (na 27), takže Mignon vyjede i strmější kopec, když se mu zachce.

Na kapotu občas přistanou kapičky vody od chlazení. „Aspoň je vidět, že tam voda je,“ směje se Pavel Procházka. Pravda, bez ní bychom daleko nedojeli.

František Kec stvořil zkraje 20. století báječné auto s revoluční konstrukcí. Před těžištěm auta je koule, kardan má jediný kloub, spojka přes 50 lamel. Auto neplave, nebývale přesně drží směr a čtyři stupně manuální převodovky řadíte (byť přes sílu) velmi jistě. Blinkry musel pan Procházka přidělat, jinak by na silnici nemohl. Ovládají se přepínačem na palubce. Tachometr nefunguje, ale kolem Unhošti u Prahy se ženeme tak devadesátkou, radostí ani nedutám. Občas si spletu plyn s brzdou, to je pochopitelně trochu potíž, naštěstí je tu ještě „ručka“, která tlačí přímo na kardan. Mignon hltá takových 13 litrů benzinu na sto kilometrů a k tomu čtvrt litru oleje. Jede krásně, pohodlně a strašně rychle.

Pavel Procházka je na něj taky patřičně hrdý. Když zabetonované auto u Kutné Hory objevil, dal ho patřičně do pucu. Dochoval se velký technický průkaz a spousta fotografií, například z doby, kdy vůz ještě jezdil u rakousko-uherské armády. Ve 30. letech rozvážel housky a rohlíky, pak ho schovali do zdi před Hitlerem. Báli se, že auto zrekvíruje pro armádu jako se to dělávalo za první války. Nestalo se, Mignonu je už 103 let a stále jezdí jako za císaře pána.

Za Mignonem na Grand Veteran

Pragu Mignon Pavla Procházky můžete na vlastní oči vidět v sobotu na výstavě historických aut Grand Veteran, která v sobotu otevře v pražských Bohnicích letošní veteránskou sezonu. K vidění budou vozy z prezidentské kolony Václava Havla, historický bankovní vůz nebo formule kopřivnické tatrovky.

„Bude tam krásný závodní Benz Grand Prix z roku 1908 z muzea Aloise Samohýla nebo nejstarší automobil na světě, což je Benz Patent Motorwagen z roku 1886,“ doplňuje programový ředitel Jaroslav Větvička. Kromě osobních automobilů budou k vidění také traktory, motocykly, kola a autobusy, například autobus z Muzea městské hromadné dopravy.

V zahradách Psychiatrické nemocnice v Bohnicích byly v minulosti i jiné automobilové výstavy – třeba Legendy. Podle vedení nemocnice pomáhají podobné akce bořit stigma, které se váže k psychiatrickým onemocněním. „Tohle napomáhá veřejnosti se na areál, nemocnici a na psychiatrii dívat trošku jinak,“ popisuje náměstek ředitele nemocnice Jaroslav Novák.

Organizátoři letos připravili bohatý program pro děti i upomínkové akce k 100. výročí československé koruny a 30 letům od sametové revoluce. K vidění bude bankovní vůz z roku 1919 i socialistické škodovky, trabanty a wartburgy.

Na místě bude i stříbrný přenosový vůz R-Stream Radiožurnálu, který z výstavy Grand Veteran připravil živé vysílání.