Nedostatek čipů bude omezovat výrobu aut nejméně do 2024. Dodavatelé se zdráhají investovat do výroby

Automobilový průmysl se bude s omezováním výroby v důsledku nedostatku čipů potýkat přinejmenším do roku 2024. Předpovídá to podle agentury DPA studie poradenské společnosti Alix Partners. Studie upozorňuje, že poptávka po čipech pro automobily s rozvojem digitalizace a elektrifikace roste, zatímco dodavatelé čipů se kvůli hrozbě hospodářské recese a stoupajícím úrokovým sazbám zdráhají investovat do nových výrobních kapacit.

Mnichov 8:21 8. listopadu 2022