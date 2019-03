Po ulicích budou kroužit samořídící auta. Umí sice sama zaparkovat, ale v řadě měst není kam

Řidiči možná časem nebudou muset ve velkých městech složitě hledat místo k zaparkování. Podle vědců z Kalifornské univerzity v Santa Cruz budou samořídící auta moct pasažéry vysadit na určeném místě a parkovací hledat dále samy. A když ho nenajdou, budou pomalu jezdit po okolních ulicích. To ale může vést ke zpomalení dopravy. Santa Cruz 12:55 5. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doprava v Praze (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Vědci použili speciální mikrosimulační modely s využitím dopravních dat z centra San Franciska. Podle profesora Adama Millarda-Balla chybí už nyní ve městě přes 640 000 parkovacích míst. Jeho tým spočítal, že bude jednodušší a levnější, když jednou autonomní auta budou sama pomalu jezdit po okolních ulicích.

„I v případě, že započítáte cenu elektřiny k pohonu autonomního vozu, ztrátu hodnoty, opotřebení auta a jeho údržbu, hodina kroužení vyjde na nějakých 50 amerických centů (asi 11 korun, pozn. red.). To je méně, než kolik stojí parkovací poplatek ve většině malých měst,“ říká Millard-Ball.

Jako v ‚obchoďáku‘

„Když kroužíte po nějakém obchodním středisku a snažíte se najít místo k zaparkování, tak také například manželku vyložíte před vchodem, ona už jde nakupovat a vy jdete hledat parkovací místo,“ říká inženýr z oddělení logistických systémů z Pardubické univerzity Petr Nachtigall.

„Ten systém je podobný, jenom ten náklad je trochu vyšší, protože tam v tom autě sedí fyzicky člověk, kdežto takhle by plynuly jenom ty náklady, které jdou z provozního konceptu toho vozidla,“ vysvětluje Nachtigall.

Od řady odborníků na dopravu několikrát zaznělo, že autonomní auta jednou uleví městům od kolon a husté dopravy. Poslední studie z kalifornské univerzity ukazuje, že vozy bez řidičů by mohly provoz ve městě ještě naopak zhoršit.

„Ta doprava skutečně jede velmi dopravu, nějakých 20 kilometrů v hodině, a tato auta nebudou mít žádný zájem zrychlovat, nebudou mít žádný konkrétní cíl, takže budou neustále kroužit v tom centru. Budou se tam vlastně opakovat,“ říká Nachtigall.

Podle simulace by mohlo několik tisícovek autonomních aut zpomalit dopravu v centrech velkých měst klidně i na 3 kilometry za hodinu.

Inteligentní MHD

Studie proto navrhuje zavedení nových poplatků za vjezd do města. Poplatek za vjezd do centra města už funguje v Londýně a nedávno padl podobný návrh i pro New York.

Zpoplatnění vjezdů do center měst ale není jediným řešením problémů s parkováním.

Podle Nachtigalla by však místo zavádění poplatků bylo lepší lidi v budoucnu motivovat k tomu, aby využívali inteligentní městskou dopravu.

„I tohle můžeme chápat jako určitý směr, aby se ta městská, nebo ta veřejná doprava dostávala do toho systému z místa na místo. To znamená, že vy vyjdete ven před dům a dojedete na to místo, kam chcete. Nemusíte až na zastávku, nemusíte jít ze zastávky. Takže přibližovat tu veřejnou dopravu těmto potřebám,“ vysvětluje.